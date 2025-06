La alcaldesa socialista de Palencia "no está satisfecha" con las explicaciones de Pedro Sánchez

La alcaldesa de Palencia, la socialista Miriam Andrés, se mostró muy crítica con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y anunció que trasladará su malestar durante la celebración del próximo Comité Federal, ya que no está satisfecha con lo que dijo durante la última comparecencia del presidente, aunque sin puntualizar en qué sentido.

En lo que sí insistió es en la necesidad de una regeneración interna y agradecido que el comité federal que inicialmente se iba a celebrar en un tono festivo en Sevilla, se haya trasladado a la sede del partido con la intención de debatir a fondo todo lo que está pasando y abordar una regeneración absoluta en el partido. "No podemos permitir que tres corruptos manchen las siglas del PSOE", subrayó.

Además, se mostró convencida de que la crisis abierta en su partido a raíz del caso Koldo no afectará a su gestión municipal, porque los ciudadanos "tienen muy claro quién les gobierna en cada nivel territorial". "No creo que la gente lo confunda", afirmó en una rueda de prensa al ser preguntada por el posible impacto del escándalo en la imagen del PSOE a nivel local.

En este sentido, reconoció que la imagen del PSOE "se ha visto dañada" pero ha dejado claro que "detrás de las paredes del Ayuntamiento de Palencia hay un equipo de gobierno con muchas horas de dedicación y una honradez absoluta".

Asimismo, la regidora palentina declaró que el trabajo diario y la cercanía con los vecinos son las señas de identidad del gobierno local, por lo que está convencida de que los ciudadanos sabrán diferenciar entre responsabilidades municipales y escándalos ajenos a la política local.

En este sentido, también valoró que el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, haya descartado convocar elecciones generales coincidiendo con las municipales y autonómicas en un mismo domingo, al considerar que habría enturbiado el debate sobre las cuestiones que realmente afectan al ámbito local.

"Los ciudadanos tienen derecho a que se hable de lo que se va a votar y a que el debate no se enturbie con temas que no competen", aseguró Miriam Andrés, mostrándose satisfecha de que no haya un "superdomingo".