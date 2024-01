Castilla y León elimina la obligatoriedad de las mascarillas en los centros sanitarios

La Consejería de Sanidad aprobó la eliminación de la obligatoridad de las mascarillas en los centros sanitarios de Castilla y León y regresa a la situación anterior al 10 de enero, después del descenso de los datos de incidencia acumulada de las infecciones respiratorias agudas durante dos semanas consecutivas, tal y como recogía la orden comunicada por el Ministerio de Sanidad.

El departamento dirigido por Alejandro Vázquez informó al Consejo de Gobierno de esta medida, que afecta a hospitales y centros de Atención Primaria de la Comunidad. De esta forma se vuelve al uso recomendado de mascarilla dada la situación epidemiológica de la Comunidad.

En la Orden comunicada del pasado 10 de enero de 2024 se establecía que las comunidades autónomas que presentaran datos de descenso de la incidencia acumulada de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) durante dos semanas consecutivas, podrían llevar a cabo el cambio de medida obligatoria a recomendada. Y así ha sucedido en Castilla y León, tal y como se refleja en los informes de la Red de Vigilancia Epidemiológica de Castilla y León desde las dos primeras semanas del mes de enero

No obstante, y a pesar de no ser obligatorio su uso generalizado desde hoy mismo, la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León seguirá recomendado el uso de la mascarilla en los centros de salud y hospitales, tal y como viene realizando desde hace meses. Y subrayará la conveniencia de su uso en los espacios compartidos de los mismos en los que los responsables de Medicina Preventiva o Salud Pública consideren especialmente importante tomar medidas de precaución; tales como salas de espera, área de consultas, Unidades de Cuidados Intensivos, área de urgencias etc.

Otro acuerdos

Además, durante el Consejo de Gobierno se ha aprobado en materia sanitaria un gasto de 2,57 millones de euros para la contratación de las obras destinadas a la mejora energética en los centros de salud de Ávila Norte, Ávila Estación, Arenas de San Pedro, Candeleda y Navarredonda de Gredos, pertenecientes a la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Ávila.

Con la inclusión de estas obras de reforma dentro del plan de mejoras de las infraestructuras de Atención Primaria (MINAP), financiado por la Junta de Castilla y León y el Ministerio de Sanidad, se pretende la sustitución de la carpintería y acristalamiento exterior; de los generadores térmicos de calefacción y calderas de calefacción y agua caliente sanitaria; nuevo circuito de calefacción; instalación de bomba de calor; ventilación y un nuevo sistema de control de producción de calor en la sala de calderas, al objeto de lograr una gestión de las infraestructuras más eficiente y sostenible.

Para el Centro de Salud Ávila Norte se destinarán 422.518 euros y un plazo de ejecución de tres meses, mientras que para el Centro de Salud Ávila Estación serán 747.931 euros y un plazo de cinco meses.

El Centro de Salud de Arenas de San Pedro contará con un gasto de 619.561 euros y seis meses de plazo para acometer las obras de mejora energética, y el Centro de Salud de Candelada dispondrá de 449.075 euros y un plazo de tres meses.

Por último, el Centro de Salud de Navarredonda de Gredos tiene un presupuesto de 338.921 euros y un periodo de ejecución previsto de cuatro meses para la conclusión de las obras.

Además, el Ejecutivo autonómico autorizó un gasto por importe de 2.371.781 euros para la contratación del servicio de higienización de las instalaciones sanitarias de la provincia soriana. Este contrato forma parte de un Acuerdo Marco dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda.

Gracias al acuerdo alcanzado se garantiza el mantenimiento de los centros en las condiciones de higiene y limpieza necesarias para la adecuada prestación de la asistencia sanitaria que se desarrolla en los mismos. En este caso concreto, de las instalaciones de los Hospitales Santa Bárbara y Virgen del Mirón del Complejo Asistencial de Soria; así como del edificio administrativo de la antigua Gerencia de Salud de la provincia.

El contrato viene derivado del Acuerdo Marco suscrito por la Consejería de Economía y Hacienda para la homologación de los servicios de limpieza a prestar en los viene inmuebles utilizados por la Administración de la Comunidad de Castilla y León y entidades adheridas. Este texto incluye las tareas relativas a servicio de limpieza, control integral de vectores (plagas) y recogida y transporte de residuos.