Concha Velasco, una muchachita de Valladolid

Concha Velasco siempre ha llevado en su corazón a su Valladolid natal, ciudad que le vio nacer un 29 de noviembre de 1939. Un fervor a una ciudad cuyos habitantes le han devuelto con creces, especialmente en los últimos años, con motivo de su delicada situación de salud.

Premios, reconocimientos, obras de teatro con las salas llenas y lo que es más importante, llevando en el corazón el amor a esta tierra de la que nunca renegó.

Y es que son dos calles las que llevan su nombre. Una ellas donde nació, la del calle Recondo, y cuando fue bautizada con el nombre Concepción Velasco Varona. Y otra la que lleva su nombre artístico en el Paseo Zorrilla. En su inauguración, allá por el año 2015, se dejaba fotografiar con decenas de vallisoletanos que querían una instantánea, y ella, amigablemente departía con ellos, como si se conocieran de toda la vida.

"He conseguido casi todo lo que he querido en la vida, pero, eso sí, me lo he trabajado, lo he luchado, no me han regalado nada y me lo han reconocido", manifestaba tras volver a los escenarios tras una larga enfermedad.

Los actores Concha Velasco y José Sacristán tras recoger la Espiga de Honor en la 58 Semana Internacional de Cine de Valladolid larazon

Y es que reconocimientos no le han faltado en esta tierra y en su Castilla y León. La lista es muy amplia: Espiga de Honor de la Seminci (2013), el Premio Castilla y León de las Artes (2014), su nombramiento como embajadora del Teatro Calderón (2010), la sala de teatro que lleva su nombre en el Laboratorio de las Artes Escénicas (2011) y o esta calle dedicada (2015) son algunos de los reconocimientos a su persona.

"Quién iba a pensar que la hija de Concepción Varona de Mardones, maestra, y de Pío Velasco, militar, iba a llegar a donde ha llegado", señalaba hace poco. Y hoy con 84 años, la niña que quería ser artista, nos ha dejado, pero su recuerdo permanecerá inalterable.