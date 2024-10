Las Cortes pide a Sánchez que derogue su "fracasada" Ley de Vivienda

Las Cortes de Castilla y León, con los votos del PP y Vox, han aprobado una proposición no de ley que reclama al Gobierno de Sánchez que derogue la Ley de Vivienda.

Un problema, el de la vivienda, muy presente en los debates del hemiciclo, puesto que han sido dos las iniciativas presentadas en el pleno del Parlamento autonómico, una del PP, que es la que ha salido adelante, y otra del PSOE sobre la responsabilidad y competencia de la Junta de Castilla y León en esta materia.

Vox apoyaba la PNL impulsada por los populares al cumplir estos últimos con la condición exigida por los conservadores de que se incluyera pedir la recuperación de las deducciones fiscales por la compra y alquiler de vivienda habitual.

La propuesta aprobada incluye también como demandas al Gobierno el incremento de la financiación a Castilla y León, con criterios de peso poblacional, la extensión territorial y dispersión y atomización de los núcleos de población, entre otros, que se abandone la "senda de la imposición" y "amenaza" que el PP atribuye al Ministerio de Vivienda y que el Gobierno ejecute las 180.000 viviendas sociales comprometidas por Sánchez.

"La Ley estatal ha fracasado porque se ha convertido en una herramienta ideológica de intervención del mercado", decía la popular Mercedes Cófreces en la defensa de la iniciativa.

Además, echaba en cara al Gobierno que la norma se negociara y aprobara a espaldas de las autonomías "generando inseguridad jurídica", y reivindicaba la apuesta de la Junta por "incentivar el mercado" en lugar de por tensionarlo, como hace Sánchez con su ley.

Por el contrario, la iniciativa del PSOE no salía adelante al no recibir los apoyos suficientes. Los socialistas pedían construir en dos años al menos 5.000 viviendas para engrosar el parque público de alquiler asequible, destinar 150 millones para sumar a ese parque otras 2.000 viviendas de alquiler asequible en colaboración con las empresas, declarar las zonas de mercado residencial tensionado y crear la empresa pública de vivienda que gestione, coordine y desarrolle las políticas de vivienda de la Junta.

Fundación Valores e Identidad

Por otro lado, las Cortes han aprobado una iniciativa planteada por la Unión del Pueblo Leonés que cuestiona la creación de la "Fundación para la Promoción de los Valores y la Identidad de Castilla y León", anunciada en abril por el Gobierno autonómico, en una votación en la que el PP se ha quedado en minoría para defender esta entidad.

En concreto, en la votación han sumado sus apoyos el grupo proponente de la UPL-Soria Ya con los del PSOE y el Grupo Mixto, mientras que Vox ha decantado la abstención en el primer punto, el que hablaba de la supresión de la fundación, mientras que todos los partidos han votado a favor del tercer punto, referido a la necesidad de involucrar a otras autonomías en esta conmemoración, informe Efe.

La iniciativa constaba inicialmente de tres puntos, el primero para pedir la supresión de la Fundación, el segundo para que, de existir, no cuente con fondos públicos, y el tercero para, al menos, contar con el consenso del resto de territorios afectados por esta conmemoración; aunque finalmente se ha agregado un cuarto punto, a propuesta del exvicepresidente de la Junta y procurador del Grupo Mixto, Francisco Igea, para convocar una consulta informativa y no vinculante sobre la posible división de la autonomía -que no ha salido adelante al votar juntos en este caso PP y Vox.