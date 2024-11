Crecen las manadas de lobos un 8% en Castilla y León

La población de lobo ibérico continúa creciendo en Castilla y León. Así lo certifica el censo elaborado desde la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, donde se han detectado 193 manadas. Unos datos, que según el consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones representa un incremento del 8 por ciento respecto al censo elaborado en 2012-2013 y donde se destaca el incremento de la población al sur del Duero con un total de 35 manadas, ocho más que hace diez años.

Unas cifras que confirman, como ha significado el consejero, la expansión del lobo por todo el territorio de la comunidad que ha permitido recolonizar y asentar manadas en comunidades limítrofes al sur del Sistema Central, como Castilla-La Mancha, Madrid o Extremadura, pero además con unas densidades de lobo en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama similares a las observadas en el Parque Nacional de los Picos e Europa. Otro dato significativo, que se ha dado a conocer en la rueda de prensa es que solo en Castilla y León el número de lobos es de 1.700 cuando en toda Francia apenas se llegar al millar.

Nuevo censo del lobo en Castilla y León Ical

El censo también certifica el crecimiento de la especie en el Este de la comunidad, con al menos cuatro manadas en la Sierra de la Demanda en Burgos y en la sierra soriana de Urbión, en el límite de La Rioja, así como su presencia en estribaciones del Moncayo. Existe estabilidad en la alta Montaña de León y en la Montaña Palentina así como en el límite León-Zamora.

Como cuestión particular, destaca la provincia de Zamora, donde a consecuencia de los incendios del año 2022, que además de las 60.000 has quemadas, también afectaron a algunos de los territorios de mayor densidad del lobo, no solo de Zamora sino también de Castilla y León, hubo que posponer el censo en amplias zonas de la provincia zamorana durante el año 2022. Por ello, el censo en esta provincia, en la práctica, se ha desarrollado durante los años 2023 y 2024. Si bien, a consecuencia de los incendios se han perdido varios grupos en la provincia de Zamora, sí se ha podido confirmar ya la recuperación de varios de ellos, incluso la reproducción en 2024 dentro del perímetro del incendio.

Así, de las 193 manadas censadas con área de campeo en Castilla y León, 33 han sido detectadas también por los censos de otras comunidades autónomas, 31 son compartidas por Castilla y León y otra comunidad autónoma, y 2 han sido localizadas en el límite de Castilla y León con dos comunidades autónomas. Diez de estas manadas son compartidas con comunidades autónomas vecinas al este y sur de la Comunidad, lo que confirma la importancia de Castilla y León en la expansión de la especie hacia su límite distributivo oriental y meridional, fundamentalmente.

La distribución del lobo obtenida en el presente trabajo confirma lo que ya se establecía en el año 2004 en la anterior estrategia nacional del lobo, y es que toda la población de lobo en Castilla y León forma parte de una única población de lobo continua en todo el cuadrante noroccidental, situada en ambas vertientes del río Duero y donde se confirma su expansión en los bordes meridional y oriental.

La mayor concentración de lobos existe en la provincia de León, donde campan 74 manadas. La sigue Zamora, con 46; Palencia con 35; Valladolid con 22 manadas; Segovia con 20; Burgos con 18; Ávila con 15; Soria con 6 y Salamanca, la que menos con tres.

Con el resultado de este censo, la Junta procederá en los próximos días a reportar al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico los datos obtenidos en el presente censo de cara a su integración en el informe sexenal nacional que evalúa el estado de conservación del lobo en el sexenio 2018-2024.