La defensa de la Constitución y del estado de derecho, obligación ciudadana y democrática

Tenemos la oportunidad de celebrar la defensa de la Constitución como obligación ciudadana y democrática. Debemos hacerlo todos los días, y ahora con alegría en una revolución respetuosa, responsable y democrática. Si, digo celebrar, ya que tenemosla suerte los españoles de haber transcurrido estos cuarenta y cinco años en paz , reconciliación, concordia, y haber logrado un progreso social y económico inimaginable en medio del máximo reconocimiento internacional a una democracia plenamente homologable con las más avanzadas de Europa y de occidente ; y todo ello pilotado por el Rey Don Juan Carlos con la participación de los grandes partidos y de personalidades de todas las ideologías junto al ejemplo del pueblo español

La Constitución es ese marco de normas supremas que hay que conservar porque permiten la convivencia. El Derecho esta basado en la “ Bona Fides” y es el marco en el que la Constitución nos permite convivir pacíficamente y de forma civilizada.

La Constitución no es un paraíso bucólico. Entra en la escena jurídica para limitar el poder, para controlar el poder. Hoy tememos un grave problema. Falta lealtad constitucional y sin lealtad constitucional no hay sentimiento constitucional, y sin él no hay orden y convivencia.

La Constitución española “garantiza” los derechos que es más importante que la “declaración” de los derechos, pero el consenso se ha perdido. Los partidos han pasado a ocupar las instituciones y no preocupados en su funcionamiento y las ocupan para sus redes clientelares. Ahora el caciquismo se ha convertido en clientelismo. El deterioro constitucional está en las más altas instancias institucionales y un ejemplo de ello es el parlamento. Lo peor desde Canovas. Las cosas no solo se cambian con cambiar el Gobierno. Se cambian cambiando más cosas .

Hay innumerables ataques y atentados contra la Constitución y el imperio de la ley, y ello es de una gravedad inimaginable en una democracia europea. Se ha redactado el código penal a gusto de los delincuentes eliminando la sedición y rebajando la malversación de lo cual Europa exige explicaciones para impedir la corrupción y saber que se está haciendo con los fondos europeos, pero no hay explicaciones.

Se negocia un Gobierno con partidos quetienenen sus listas electorales ensangrentadas a terroristas y asesinos, con quien facilita el ataque y transgrede la Constitución, con quienes son partidos xenófobos y racistas, con quienes han dado un golpe de estado y con quien es un fugado de la justicia. Este últimonegocia así, que no se le juzgue, por sus delitos, y lograr confirmar que nunca existieron, y ello condiciona la formación de un nuevo Gobierno en España, por voluntad inequívoca y de auténtica perversion, indignidad y bajeza extrema del presidente del Gobierno en Funciones. El presidente del Gobierno en funciones está en connivencia con el Tribunal Constitucional para no cuestionar la amnistía exigida por un prófugo y ultimas noticias y no desmentidas, ni por el Gobierno, ni por el Tribunal Constitucional, indican que el abogado nada recomendable por su trayectoria de terrordel fugado Puigdemont, está trabajando el texto con el presidente del Tribunal Constitucional . Todo esto en oscuro y criminal secreto . Y, además, todo esto, jamas se sometió a votación el 23 de Julio, ni se incluyó en el programa electoral, en gravisimo fraude electoral. La amnistía supone que España era una democracia no homologable con las democracias europeas y que ninguna de sus instituciones respondían a los parámetros y principios democráticos básicos, y por tanto leyes y sentencias fueron injustas y no atribuibles a un Estado de Derecho. Supone, además, que entramos en Europa de manera fraudulenta.

Hace pocos días se produce la foto de la infamia, de la ignominia y de la indecencia más vil y abyecta en sede parlamentaria, en la que el presidente del Gobierno visibiliza el pacto para lograr ser nuevamente elegido con quien fue condenada por apología del terrorismo llevando la voz de su jefe de partido, condenado terrorista también, con nuevos delitos descubiertos en la prensa estos días sin que el presidente del Gobierno reconsidere nada ni ponga la fiscalía a trabajar para investigar esas graves acusaciones. Todo ello para no perder el favorde sus votos y seguir con el encubrimiento de los pactos criminales y ocultos con ese partido. Todo esto es inadmisible y la sublimación de una falta de ética sin parangón . Auténticamente insoportable, injusto e indigno en una sociedad democrática.

La sociedad civil tiene la obligación absoluta ante esta gravísima situación en España de reaccionar y de reivindicar todos los días el cumplimiento en espíritu y letra de la Constitución y de la ley y de condenar la malversación y el roboque se está haciendo de la democracia por parte de este Gobierno. La sociedad española unida, independientemente de ideologías va a dar una respuesta de máximo valor democrático en una revolución respetuosa, responsable y democrática con cuantos instrumentos legítimos tiene a su alcance para evitar la quiebra definitiva del Estado de Derecho y de la Democracia en España ante la deriva incomprensible de un Gobierno que está actuando en un proceso de traicion a los fundamentos de la Constitución, a Españay a la democracia.

En un contexto internacional de tal gravedad y con el salvaje atentado terrorista del pasado día 7 a Israel, este Gobierno está añadiendo una gravedad inusitada al contexto internacional, y un delicado problema de seguridad, al no destituir fulminantemente el presidente del Gobierno en Funciones a las ministras que desde su Gobierno están atacando a Israel y siendo España en este momento un país de muy poca fiabilidad en Europa y Occidente siendo como es, además, quien preside el turno europeo. Son ya sabedoresa nivel internacional, que si no lo hace es por no enfadar a sus socios comunistas de coalición y perder entonces su favor y sus necesarios votos para lograr acceder de manera traidora, espuria e inmoral nuevamente al Gobierno. Absolutamente inadmisible esta posición para Europa, y un ejemplo nefasto de España, que nos va a acarrear gravísimas consecuencias.