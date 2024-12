Denuncian presuntas irregularidades en las Cuentas del PSOE de Arroyo de la Encomienda (Valladolid)

La Agrupación Socialista en la localidad vallisoletana de Arroyo de la Encomienda sigue siendo un polvorín. Si hace unos meses dos de los concejales del PSOE, Eduardo Vela y Helena Muñiz, eran expulsados del partido y pasaban al grupo no adscrito, ahora el tema va más allá, y según ha podido saber LA RAZÓN, se han denunciado presuntas irregularidades en las Cuentas del partido. Además se ha informado a este periódico el asunto está en manos de la Guardia Civil.

En este sentido, fuentes cercanas a la Agrupoación Socialista de Arroyo de la Encomienda han asegurado que "no se hacen reuniones" y que "no se están dando las informaciones oportunas" sobre las Cuentas. La secretaria general de la formación, Beatriz Fraile Baños, ha negado la mayor, y en declaraciones a LA RAZÓN asegura que "las Cuentas se presentan como mandan los Estatutos, en tiempo y forma", que "existen reuniones con los militantes" y que "no les consta ningún tipo de denuncia".

Por su parte, los dos concejales expulsados de la Agrupación Socialista no han negado la información de este periódico, y señalan que "desde hace más de un año" llevaban pidiendo esas Cuentas, y que no habían recibido contestación alguna, por ello afirman que "ahora empezamos a entenderlo". Al respecto, también aseguran que no querían ser "complices" de la situación que vive la formación, y que a pesar de realizar "varios escritos" a la dirección provincial "nadie les ha dado ninguna respuesta". Tampoco han recibido llamadas ni explicaciones del partido autonómico sobre su expulsión. Por este motivo, reiteran que se van a mantener en el grupo no adscrito haciendo todo lo posible por mejorar la calidad de vida de los vecinos de Arroyo de la Encomienda.