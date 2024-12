La Diputación de Segovia propone un Presupuesto de 90 millones para 2025

Un total de 90.090.000 euros centran la propuesta de presupuesto para 2025 de la Diputación de Segovia que hace que, por primera vez en su historia, la institución provincial no acuda a crédito. Además, según detalló esta mañana el presidente, Miguel Ángel de Vicente, durante la presentación, acompañado del diputado de Hacienda, Óscar Moral, "son unas cuentas cuadradas en los gastos en función de los ingresos, sostenibles, pues carecen de operación financiera, sociales, y, además de mantener servicios, los incrementan y garantistas porque se crean nuevos programas de inversión para los pueblos de la provincia”.

Asimismo, De Vicente expuso que con la no apelación al crédito cumplirán “un doble objetivo” como es reducir volumen total de la deuda financiera y facilitar el cumplimiento de las reglas fiscales “que han aparecido después de las vacaciones fiscales marcadas por la pandemia del COVID y la guerra de Ucrania”.

“La salud financiera de la Diputación también es mi responsabilidad y gestionar la deuda entra dentro de ello para que los ayuntamientos y los servicios no tengan disminución presupuestaria”, declaró el presidente, mientras insistía que, además de no pedir ningún préstamo, “vamos a seguir dando cumplimiento a la gestión de los fondos que provienen de la enajenación de las acciones de Quinta Real dedicando más de dos millones de euros a quitar deuda, amortizando uno de los créditos más gravosos que tenemos por el tipo de interés, al 3,14 por ciento, lo que unido a la no petición de nuevos créditos, hace que ahorremos más de seis millones de euros en endeudamiento”.

Esta circunstancia, aseguró, permitirá también ganar liquidez para el siguiente ejercicio con casi medio millón de euros que se ahorrarán por los intereses. Con todo esto, la deuda de la institución provincial se situará a finales de 2025 en un 14,78 por ciento, con poco más de 12 millones de euros. Así, de Vicente detalló que esta gestión "permitirá meter oxígeno y solvencia para los años de final de legislatura y el futuro más inmediato de la institución, pues el eje transversal de estas cuentas está regido por la estabilidad, desde el cumplimiento de la misma, de la regla de gasto y de la amortización de deuda”.

Por todo ello, y estableciendo una comparativa con el Presupuesto de 58.275.000 euros que se encontró el presidente a su llegada en 2019, la subida experimentada ha sido del 64,68 por ciento y, desde entonces, “es la tercera vez que estas cuentas superan los 90 millones de euros”, recordó.

Nuevos programas de inversión en la provincia

Con unas cuentas “realistas y útiles”, para 2025 “no se dejará de prestar ningún programa cultural, social y deportivo”, recalcó de Vicente, y, en materia de infraestructuras se seguirán desarrollando el Plan Extraordinario de Sostenibilidad y Eficiencia, con los más de seis millones de euros comprometidos en el mismo para este fin, provenientes de la enajenación de acciones de Quinta Real y los Planes de Depuración de Aguas Residuales que, en el caso de los municipios de 500 a 2000 habitantes contará con una inversión total de seis millones de euros de los cuales la Diputación aportará 600.000 euros al año; mientras que en el caso de los ayuntamientos de menos de 500 habitantes, la inversión total ascenderá a los ocho millones de euros y la institución provincial asumirá 400.000 euros al año.

Además de estos planes, las cuentas para 2025 contemplarán nuevos programas, dos de ellos relacionados con el ciclo del agua, otro con la adquisición de vivienda para jóvenes y una línea de ayudas de arqueología para ayuntamientos, todos ellos en colaboración con la Junta de Castilla y León. De esta manera, se implementará un Plan de infraestructuras hidráulicas de abastecimiento de agua para el suministro en alta dotado con cinco millones de euros hasta el año 2027, donde la institución provincial invertirá 400.000 euros al año.

Además, se llevará a cabo un Plan de renovación de redes de abastecimiento y digitalización para su distribución en baja, o sea, desde depósito regulador hasta el domicilio, también dotado con cinco millones de euros, de los que la institución provincial aportará un millón hasta 2027. Todo ello, se realizará con la colaboración de ayuntamientos y la Junta de Castilla y León.

Por otro lado, se mantendrá la ayuda para obras de mejora en los colegios de la provincia y se incorporará un Plan de vivienda para jóvenes con el que se construirán un centenar de viviendas hasta 2027, con una inversión de 400.000 euros al año por parte de la Diputación. En cuanto a la nueva línea de ayudas de arqueología para los ayuntamientos, se dotará con 125.000 euros de los que la institución provincial asumirá 25.000 euros, y el resto será aportado por la Junta de Castilla y León, además de las aportaciones municipales. Por último, este Presupuesto contemplará una nueva ayuda para entidades locales dirigida al planeamiento de suelo industrial que, junto a las ayudas a empresas del Plan Radica, que fue novedad en 2024, incorporará 225.000 euros.

Además de todo lo expuesto, “es el primer Presupuesto que contempla el incremento del Capítulo I por la incorporación de los profesionales del Servicio de Bomberos propio de la Diputación” que, según avanzó de Vicente, entrará en funcionamiento este año.

Por todo ello, el presidente concluyó que estos números reflejan “una planificación llena de trabajo, compromiso e ideas claras de adonde queremos y podemos llegar”, mientras aseguraba, “renovamos nuestra voluntad de seguir construyendo una provincia desde la promoción del valor extraordinario de sus municipios y de sus gentes”.