La Diputación de Segovia recibe el premio del Consejo Español de Resucitación Cardiopulmonar a la mejor iniciativa institucional pública

La implicación de la Diputación de Segovia por el cuidado de la salud en el territorio provincial y por disponer medidas relacionadas por la cardioprotección no han pasado desapercibidas para el Consejo Español de Resucitación Cardiopulmonar (CERPC), que ha premiado el proyecto impulsado desde la institución provincial bajo el título de ‘Comprar un desfibrilador en la provincia de Segovia tiene premio para los pueblos más pequeños’. De hecho, ese programa ha sido galardonado con el Premio CERCP-2025 a la mejor iniciativa institucional pública relacionada con la protección de la salud.

Por ello, el diputado del Área de Recursos Humanos, Gobierno Interior y Administración General, Jaime Pérez, se ha desplazado hasta Valencia, donde -en el Palacio de Congresos- se ha celebrado el octavo congreso nacional de ese organismo, en el seno del cual ha podido recoger esta distinción, que respalda el trabajo que se sigue desde hace años en la Diputación de Segovia en materia de prevención de riesgos.

Ese programa para fomentar la extensión de desfibriladores pasa por la gestión de la subvención concedida por la Consejería de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León, para financiar a los municipios de menos de dos mil habitantes y entidades locales menores de la provincia de Segovia para la adquisición de desfibriladores externos semiautomáticos (DESA). También para la formación necesaria para el uso de esos dispositivos que favorecen la respuesta ante episodios cardiovasculares o cerebrovasculares. Un proyecto que ha tenido 75 entidades locales beneficiarias, que ya han visto abonadas sus subvenciones, adecuadamente justificadas.

El CERCP es una asociación científico-sanitaria sin ánimo de lucro que aglutina treinta y una sociedades científicas, instituciones y entidades de ámbito nacional, autonómico y municipal de nuestro país, que cuentan con experiencia en la enseñanza, promoción y asistencia en el ámbito del soporte virtual y de las técnicas de reanimación cardiopulmonar (RCP). Desde su creación, ha puesto en marcha iniciativas encaminadas a promover la mejora de la supervivencia de la parada cardiaca, teniendo en cuenta que se estima que, cada año, en España tienen lugar más de veinticinco mil eventos de muerte súbita. Los premios anuales CERCP reconocen el trabajo de diferentes sectores del tejido social español, así como de personas físicas y jurídicas, en favor del soporte vital y del conocimiento de las técnicas de RCP.

Buena labor que se mantiene en el tiempo

La buena labor que la Diputación de Segovia mantiene en el apartado de prevención de riesgos no es una novedad. De hecho, ya ha sido merecedora de otros reconocimientos. Como ejemplo, el Consejo General de Relaciones Industriales y Ciencias del Trabajo de España concedía a la institución provincial, en 2024, la Medalla al Mérito Profesional colectiva con distintivo rojo, “en consideración a los excepcionales méritos que concurren en tan distinguida institución por su excelencia en el trabajo en su ámbito de actuación”.