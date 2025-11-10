La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto un expediente sancionador por una posible infracción grave producida durante la emisión de 'MasterChef'. El organismo esta estudiando si el programa producido por Shine Iberia y emitido en La 1 de RTVE, ha vulnerado la Ley General de Comunicación Audiovisual al producirse una publicidad en cubierta de una marca de vinos durante una de sus últimas emisiones. Según la CNMC, se ha infringido gravemente el artículo 158.16 al promocionar bebidas alcohólicas de forma inadecuada o fuera de los límites legales de publicidad. Según El Confidencial Digital, la CNMC abrió el 29 de septiembre de 2025 el expediente SNC/DTSA/035/25, denominado "Vino MasterChef", dentro del área de Sancionadores Audiovisual.

No es la primera vez que 'MasterChef' se encuentra en el punto de mira

RTVE, investigada por una posible infracción grave en la emisión de 'MasterChef', pero no es la primera vez que el certamen culinario esta en el punto de mira. Ya son varias las denuncias por parte de la CNMC al programa debido a la publicidad en cubierta durante el formato, lo que provocó problemas a la hora de renovar y financiar nuevas ediciones del concurso presentado y juzgado por los chefs Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera. En caso de nueva sanción, la notificación tendrá lugar a través de una nota de prensa y el proceso puede demorarse hasta un máximo de 12 meses.

Semifinal intensa en 'MasterChef Celebrity 10'

La décima edición de 'MasterChef Celebrity' alcanza su punto más álgido tras la inesperada expulsión de Valeria Ros, que se quedó a las puertas de la semifinal de hoy lunes 10 de noviembre. En esta fase decisiva competirán José Manuel Parada, Torito, Miguel Torres, Mariló Montero y Juanjo Bona, quienes deberán enfrentarse a los últimos y más exigentes retos del programa. La primera prueba llevará a los aspirantes hasta la histórica bodega Lenoble, en Francia, donde recrearán un plato del chef José Manuel Miguel, distinguido con una estrella Michelin. Más tarde, el concurso se trasladará a Arriondas (Asturias), al prestigioso restaurante Casa Marcial, galardonado con tres estrellas Michelin y una Estrella Verde, donde los equipos cocinarán un menú diseñado por el chef Nacho Manzano. Además, los concursantes contarán con el apoyo de sus seres queridos y con la presencia de Victoria Federica de Marichalar y Bertín Osborne como invitados especiales. Finalmente, la chef Mar Ibáñez pondrá a prueba su creatividad en la última eliminación antes de la gran final.