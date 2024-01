Dos colisiones y dos atropellos en apenas dos horas y media en Valladolid

Mañana complicada en Valladolid. Y es que cuatro personas de entre 55 y 72 años, han resultado heridas este miércoles en apenas dos horas y media en la capital vallisoletana, desde poco antes de las 7.30 horas hasta las 9,50, en varios accidentes de tráfico, según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León.

El primero de ellos se registraba aún de noche, a las 7,21 horas, tras una en la que se vieron involucrados un camión de recogida de basuras y una motocicleta en el cruce de las calle Ecuador y Colombia, donde se requirió asistencia para el conductor de la motocicleta, quien había resultado herido.

El 112 avisó del accidente a la Policía Municipal, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una ambulancia de soporte vital básico, tras lo que el lesionado, un motorista de 55 años, fue trasladado al Hospital Universitario "Río Hortega".

A las 7,58 horas el 112 recibió otra llamada mediante la que se solicitó asistencia para una mujer a la que había atropellado un turismo junto a la rotonda de cruce de la calle Mieses con la calle Juan II de Castilla. El 112 avisó del atropello a la Policía Municipal, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico. La mujer atropellada, también de 55 años, fue conducida en UVI móvil de Emergencias Sanitarias al Hospital Universitario "Río Hortega".

Once minutos más tarde otra llamada alertaba de un atropello que el alertante no había presenciado, por lo que no pudo precisar qué tipo de vehículo había intervenido, en la vía de servicio paralela a la Avenida de Soria, en dirección a La Cistérniga, junto al cruce de la calle Carraca, donde había resultado herida una mujer.

El 112 avisó de este segundo atropello a la Policía Municipal, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una UVI móvil y ambulancia de soporte vital básico. En este caso, se traslada a la mujer atropellada, de 72 años, en UVI móvil de Emergencias Sanitarias, al Hospital Clínico Universitario.

Y a las 09,51 horas una nueva llamada informó de una colisión entre un turismo y una motocicleta en el cruce de las calles Monasterio de Santo Domingo de Silos y Monasterio de Santa María de Moreruela, un accidente en el que había resultado herido el conductor de la motocicleta.

Tras avisar a los distintos servicios, una ambulancia de soporte vital básico trasladó al lesionado, un hombre de 59 años, al Hospital Universitario "Río Hortega"