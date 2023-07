El equipo de investigación de Atapuerca continúa excavando el nivel TE7 de Sima del Elefante en busca de más restos humanos de "Pink"

El equipo de investigación de Atapuerca (Ibeas de Juarros, Burgos) continúa excavando la parte superior del nivel TE7 de Sima del Elefante en busca de más restos de ‘Pink’, la cara parcial de un ser humano de 1,4 millones de años encontrados en este yacimiento durante la campaña de excavaciones de 2022.

Así lo manifestó su coordinadora Rosa Huguet, quien confirmó que se trata de uno de los objetivos de la 45 campaña de excavaciones arqueológicas en la Sierra burgalesa. “Continuar excavando el nivel 7, ese paquete concretamente que el año pasado nos dio cara, y ver si hay más restos, si fuesen restos humanos, restos de la cara, craneal o cualquier otro hueso del esqueleto”, apuntó.

Por el momento, Huguet aseguró que “de momento no hay nada” si bien explicó que “es verdad que en la zona donde salió, lo que hemos hecho es solo limpiar un poco porque queríamos escavar todo el nivel continuo y no hacer agujeros”. “Excavar aplicando la metodología arqueológica y eso es lo que ahora estamos haciendo pero en lo que es en superficie, no en potencia”, apostilló, y confió en que “cuando se acabe en los próximos días se pueda volver a subir a ese nivel donde salió el humano”.

En esta línea, Huguet relató que durante la campaña de excavación en Sima del Elefante está previsto continuar excavando el nivel TE7, que actualmente tiene dos áreas de trabajo. En la zona denominada bajo puente se excavará la parte basal del nivel TE7 hasta dejar la superficie a techo del nivel TE6, documentado durante la campaña pasada.

“Esperamos que los resultados en esta zona sean similares a los del año pasado y continuemos recuperando restos de grandes mamíferos, como hipopótamo y cerdo, así como evidencias de actividad antrópica”, precisaron desde la Fundación Atapuerca. El objetivo principal es conectar y relacionar ambas zonas del yacimiento con el fin de entender los procesos de formación de este nivel y con este fin también se intervendrá en la zona intermedia de ambas áreas.

Yacimiento de la Cueva de Galería

El yacimiento de la cueva de Galería presenta una secuencia arqueológica con cinco unidades estratigráficas datadas entre los 200.000 y los 400.000 años antes del presente (Pleistoceno medio). Los trabajos arqueológicos están coordinados por Isabel Cáceres y Paula García, quienes explicaron que esta cueva funcionó como una trampa natural para los animales que merodeaban por la Sierra y que accidentalmente caían al interior de la cavidad. Los humanos y carnívoros accedían a los animales caídos para aprovechar sus nutrientes, por lo que Galería se considera un lugar de obtención de recursos animales.

El objetivo principal de la campaña de 2023 es completar la excavación de la Unidad GIIIa en toda la extensión del yacimiento. Este tramo de la secuencia es uno de los más ricos desde el punto de vista arqueológico, por lo que esperan ampliar la colección de herramientas achelenses (bifaces y hendedores) con las que los grupos humanos procesaron a los animales -en particular, caballos y ciervos- que caían en la cavidad.

De ese modo, precisaron que se podrán obtener más evidencias de las estrategias de subsistencias de las sociedades que habitaron en la sierra de Atapuerca hace alrededor de 300.000 años. Para ello, cuentan con una decena de excavadores, tanto miembros del equipo como estudiantes procedentes de universidades y centros de investigación nacionales e internacionales.

45 campaña arqueológica

El pasado 17 de junio comenzaron las excavaciones de la campaña número 45 en la sierra de Atapuerca. Durante esta segunda quincena de junio, un grupo de alrededor de 100 investigadores participó en la excavación de los siguientes yacimientos: Sima del Elefante, Galería, Gran Dolina, Penal, Cueva Fantasma, -todos ellos ubicados en la Trinchera del Ferrocarril- así como en la Cueva del Mirador.

El pasado 1 de julio comenzó la excavación en el resto de yacimientos, que incluye los ubicados en la Cueva Mayor: Portalón, Sima de los Huesos, y Galería de las Estatuas interior y exterior, así como el nuevo asentamiento al aire libre Castrillo Base Aymerich. Está previsto que el número total de participantes en esta campaña llegue a 300, repartidos en tres quincenas. Además, a partir del 1 de julio comenzó el lavado de sedimentos a orillas del río Arlanzón, a su paso por Ibeas de Juarros.

Este año, los participantes en las excavaciones pertenecen principalmente a los centros de investigación incluidos en el Proyecto Atapuerca: Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana de Burgos (Cenieh), Universidad de Burgos (UBU), Universidad Rovira i Virgili (URV), Instituto de Paleoecología Humana y Evolución Social (IPHES), Centro Mixto Universidad Complutense de Madrid-Instituto de Salud Carlos III de Evolución y Comportamiento Humano (UCM - ISCIII), Universidad Alcalá de Henares (UAH) y Universidad de Zaragoza (UNIZAR). Cabe destacar la participación de varios estudiantes del University College de Londres y el National Museum of Georgia (República de Georgia), gracias a los convenios firmados por la Fundación Atapuerca con las dos instituciones.