La estación de San Isidro (León) recibe 1.736 esquiadores durante el primer fin de semana de Navidad

La estación de esquí de San Isidro (León) recibió durante el primer fin de semana de la Navidad 1.736 visitantes que han podido disfrutar de hasta 10,3 kilómetros esquiables en esta infraestructura de la Diputación de León. Las instalaciones de la montaña central, que iniciaron esta temporada el viernes 13 de diciembre, contaron con 12 pistas abiertas y nueve remontes disponibles en los sectores de Cebolledo, Riopinos y Requejines.

El fin de semana arrancó el sábado con una excelente calidad de nieve en unos espesores de entre 20 y 30 centímetros, con meteorología adversa de niebla, lo que provocó que la oferta de nieve del domingo se quedase en 6,3 kilómetros. El cielo se fue despejando progresivamente, aunque las fuertes rachas de viento interrumpieron con paradas intermitentes el funcionamiento de los remontes.

De los 1.736 usuarios, el sábado fue el día de mayor afluencia, con 1.016 esquiadores, con la habitual procedencia de la comunidad, Asturias, Galicia y Portugal.

Por otra parte, la estación de esquí de Valle Laciana-Leitariegos continúa cerrada por escasez de nieve en pistas, por lo que hasta que no se recuperen las condiciones óptimas para la práctica del esquí no se podrá de nuevo abrir al público. Como es habitual, se recomienda a los usuarios no esquiar fuera de las pistas y consultar la página web oficial http://www.nieveleon.com para conocer las últimas incidencias en las dos estaciones invernales de la provincia y las previsiones meteorológicas.