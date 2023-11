Este lunes 27 de noviembre se dará a conocer un plan de balsas para el sector ganadero y de apoyo a la lucha contra incendios en Castilla y León

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Gerardo Dueñas, anunció la presentación de un nuevo plan de balsas el próximo lunes, 27 de noviembre, con el objetivo de mejorar “la calidad de vida” de la ganadería extensiva y aportar “un mayor apoyo” a la lucha contra los incendios forestales. “Donde hay agua, hay vida”, dijo y añadió para defender las políticas que preservan la actividad del sector primario en el campo, frente a las disposiciones del nuevo Plan Hidrológico de la cuenca del Duero.

Gerardo Dueñas clausuró el foro 'Modernización de regadío y nuevas tecnologías en comunidades de usuarios de aguas subterráneas', organizado por Vive Radio en Íscar (Valladolid), a pesar de la jornada de huelga general, convocada por el sindicato Solidaridad y que él apoya. En su intervención, defendió la necesidad de sustituir las limitaciones del actual Plan Hidrológico por medidas que aseguren el mantenimiento de las superficies actualmente regadas con aguas subterráneas. Para ello, consideró fundamental contar con los recursos suficientes por aguas superficiales, “actuaciones históricamente demandadas”.

Asimismo, el consejero aseguró que “no es factible la recarga de todos los acuíferos” y añadió que es “bastante difícil recargar sondeos a profundidades” como las existentes en la zona sur de Valladolid. De esta forma, abogó por velar por la actividad vinculada al regadío y por buscar “alternativas equilibradas” a las restricciones sin dejar de lado las medidas para minorar los impactos sobre las aguas subterráneas. “La explotación de estas aguas subterráneas ha traído estrictamente beneficios significativos a nivel económico”, sentenció ya que recordó que el 30 por ciento de la superficie regada se abastece de pozos y sondeos.

Dueñas también insistió en la mejora de la capacidad de regulación de la cuenca del Duero para “respaldar” los aprovechamientos subterráneos. En ese sentido, el consejero aseguró que siguen “reclamando” la incorporación de regulaciones en el río Cega, pero también el aumento en el Tormes y la construcción de las balsas que respalden los aprovechamientos de la masa de agua de Tordesillas. “Nuestro compromiso es aportar soluciones que equilibren la sostenibilidad de nuestras comunidades de regantes”, dijo.

Gerardo Dueñas destacó también las casi 30.000 hectáreas de modernización de regadíos que están avanzando y también las 4.000 hectáreas de nuevo regadío. En prácticamente año y medio, el consejero señaló que llevan 87.000 hectáreas con la concentración parcelaria firmada e iniciados los trabajos. “Llevamos casi 80.000 hectáreas firmadas y empezadas también a trabajar a nivel de electrificación y cambio por tanto de eficiencia energética, por tanto son sectores que lógicamente nos importan y nos interesan bastante”, dijo.

Críticas a Europa

Por otra parte, el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural denunció que las políticas europeas, “excesivamente medioambientalistas”, dificultan “mucho” la incorporación de jóvenes al sector. “Cada poco tiempo nos están cambiando la estrategia, encima esa estrategia va mucho más vinculada a criterios medioambientales”, dijo para referirse a la ley de la Restauración de la Naturaleza, que advirtió cuando se ponga en marcha va a ser “otra cortapisa a mayores”, junto a la aplicación del Pacto Verde europeo, con las estrategias de la biodiversidad o de la Granja a la Mesa, la reducción de fertilizantes o fitosanitarios.

“Yo siempre digo que al final, si el agricultor y el ganadero no producen, la ciudad no come y creo que eso tiene que ser algo importante que tienen que entender nuestros ciudadanos de las urbes, tienen que valorar cada vez más lo que hace el sector agrario” y apostó por iniciar esta tarea en los colegios para que los niños valoren esta actividad. Además, destacó que la inversión en digitalización, en la agricultura y ganadería 4.0, ayudan a que los jóvenes se incremente al campo, porque señaló que han nacido con la tecnología, informa Ical.