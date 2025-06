Un curso académico «positivo» aunque con demasiada carga burocrática

Balance «positivo» el del curso académico que está a punto de finalizar. Así lo ha tildado, la consejera de Educación, Rocío Lucas, quien han manifestado que ha estado marcado por una alta carga burocrática, tanto la provocada por la evaluación de competencias que ha supuesto la implantación de la Lomloe, que reclamó que se reduzca, como la extensión de las prácticas de Formación Profesional a todos los ciclos.

Lucas aseguró que ha sido un año marcado por una intensa gestión por parte de las comunidades autónomas de unas normas estatales «que se han establecido sin escucharnos», y que gracias al esfuerzo de la Consejería y de todos los docentes se ha desarrollado con total normalidad y con importantes mejoras como la escolarización total de los alumnos e 0 a 3 años, que ha supuesto que más de 22.000 niños se hayan matriculado, así como la ampliación de los ciclos de FP con 51 nuevos y la unificación de la PAU «en la parte en la que nos hemos podido poner de acuerdo las comunidades dentro de nuestras competencias».

Respecto a la prueba de acceso a la universidad, Lucas ha destacado que ha sido un examen más más homogéneo en cuanto a fechas y cuanto a criterios relativos sobre la penalización de falta de ortografía, que «ha permitido tener un gran resultado para nuestra comunidad y para esos más de 10.000 alumnos que se han presentado y de los que han aprobado el 97 por ciento».

La consejera también se refirió a la formación continúa del profesorado que sitúa a Castilla y León a la cabeza de España, así como a la competencia digital docente, donde la comunidad ha avanzado más que el resto de autonomías.

Destacó, además, que gracias al trabajo y el esfuerzo de familias, docentes, alumnos, equipos directivos de los colegios y de la Consejería de Educación, «nuestro sistema educativo continúa siendo un referente tanto a nivel nacional como internacional».

Por otra parte Lucas confirmó que el próximo lunes responsables de su departamento mantendrán una reunión con las organizaciones sindicales en el marco de la mesa sectorial para avanzar en la mejora de

las condiciones de los docentes.

La consejera recalcó que desde la Junta siempre se ha mantenido el compromiso de seguir mejorando progresivamente las condiciones laborales de los docentes. Así, recordó que desde el año 2022 está vigente un acuerdo para reducir las ratios que este año se aplicará a cuarto de Primaria, a la vez que hizo referencia a la implantación de las 35 horas, que supone que los docentes tenga 17 horas lectivas semanales.

También explicó que la mejora retributiva se esta materializando a través de la carrera profesional, que comenzó a implantarse en 2021, informa Ical. No obstante, Lucas remarcó que «esto no significa que no queramos seguir mejorando y analicemos aspectos que son susceptibles de mejora con las organizaciones sindicales».

Por otra parte, docentes de las provincias de León, Salamanca y Valladolid han resultado galardonados en la primera edición del concurso «Enseñamos a leer», un certamen organizado por la Consejería de Educación, la Fundación José Manuel Lara y la Universidad Internacional de Valencia, para reconocer al profesorado que desarrolla los mejores proyectos que promueven el hábito lector entre el alumnado de la comunidad, y en el que han participado una treintena de centros escolares. Rocío Lucas apuntó que una de las prioridades del Gobierno autonómico está siendo el fomento de la lectura.