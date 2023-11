Francisco Vázquez pide a la alcaldesa de Palencia que se posiciones frente a la amnistía

El secretario del PP en Castilla y León, Francisco Vázquez, pidió a la líder de los socialista en Palencia que se posicione de una “clara” frente a la intención de Pedro Sánchez de sacar adelante la Ley de la Amnistía “con el único fin de obtener el poder”. Vázquez, que acudió a la celebración de la reunión del Comité Ejecutivo del Partido Popular en Palencia, insistió en que Sánchez se encontrará con la oposición del PP tanto en las Administraciones como en los juzgados. “Llegaremos hasta donde haga falta”, aseguró.

En la misma idea insistió la presidenta de los ‘populares’ en la provincia de Palencia, Ángeles Armisén, quien expresó su preocupación ante el avance de las negociaciones entre Pedro Sánchez y los partidos independentistas. “El PSOE está decidido a romper la ley”, denunció al tiempo que recordó que en los últimos meses, muchas de las Administraciones del territorio nacional impulsaron mociones contra la Ley de Amnistía. “En el caso de Palencia, su secretaria provincial, se abstuvo para no posicionarse. No tiene posición. No sabemos si la defiende o no”, aseguró Armisén. “Se ha abstenido por el mismo motivo por el que Pedro Sánchez. Uno para mantenerse al frente del Gobierno de España y la otra en el Gobierno del Ayuntamiento de la capital”.

Los ‘populares’ piden al presidente del Gobierno en funciones que convoque elecciones para que sean los españoles los que den voz y puedan pronunciarse sobre la amnistía. "La amnistía no se negocia por el interés de este país, se negocia por el interés de Pedro Sánchez”.

Armisén destacó la “hipocresía” del Partido Socialista y tacharon de “inconcebible” que haya habido hasta ocho reuniones de miembros del PSOE con el “prófugo Puigdemont”.

Por su parte, el secretario general del PP en la Comunidad, añadió que a Sánchez, Tudanca y Serrada les une algo más que las siglas del partido socialista, “los tres tienen una forma de hacer política que se sostiene solo en dos cuestiones que son la improvisación y el interés personal para permanecer en su puesto”.

También denunció que el PSOE tenga bloqueado el Congreso de los Diputados. “Lo que más preocupa a los españoles es la conformación de un Gobierno que no ha sido elegido en las urnas, sino que lo que se ha hecho ha sido a través de pactos que no iban en un programa electoral”, destacó Vázquez que tachó la Amnistía de “disparate de consecuencias demoledoras”. Cree que “convertirá en represor al Tribunal Supremo, debilitará al Estado de las Autonomías acrecentando los privilegios de una minoría y acabará con la igualdad de los españoles al legitimar el discurso del independentismo”, concluyó.