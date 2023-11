Tudanca defiende la amnistía: “Prefiero que haya menos independentistas en Cataluña y que España tenga menos riesgo de romperse”

El secretario general del PSOE de Castilla y León (PSOECyL) , Luis Tudanca afirmó, este miércoles 1 de noviembre, en el Monte de la Pedraja (Burgos) que la futura ley de amnistía es un “arreglo de una situación de ruptura de la convivencia que se produjo gobernando Rajoy”, y apuntó que “prefiere que haya menos independentistas en Cataluña”. “Prefiero que hoy España tenga mucho menos riesgo de romperse que cuando se hacían referéndums o declaraciones ilegales”, afirmó en declaraciones a los medios, acerca de su opinión tras conocerse el acuerdo entre PSOE y ERC sobre la amnistía.

“Es bueno para Cataluña y es bueno para España”, defendió, a la vez que señaló que, a la espera de conocerse el texto del acuerdo, reconoce que “pueden existir dudas”. “Es normal, es un asunto complejo y complicado”, afirmó el líder de los socialistas en Castilla y León, que puso en valor la “transparencia y democracia” con la que su partido está llevando a cabo este tema.

“Cosa que no puede decir ningún otro partido en este país. No he visto al PP someter a la votación de sus militantes sus pactos con la extrema derecha, la eliminación de las concejalías de igualdad y la entrada de fascistas en los gobiernos”, dijo en referencia a la decisión del PSOE de consultar a su militancia sobre los acuerdos de investidura.

“Somos el partido más democrático de España y los militantes del partido van a estar a la altura, como siempre, participando masivamente”, afirmó Tudanca, que se mostró “convencido” de que la militancia socialista dará su “apoyo masivo” al nuevo gobierno de Pedro Sánchez.

Asimismo, se dirigió a aquellos que “claman” contra la amnistía, y les pidió “reflexionar más”. “Si no fuera por las aministías de este país, por la de 1977, algunos de los padres fundadores del PP y todos los de Vox, igual estaban en la cárcel”, apuntó Luis Tudanca, que pidió a aquellos críticos con la futura ley de amnistía “un poco más de generosidad, de perdón y reflexión”.

Investidura

Respondió así a las críticas de la oposición, que “niegan la legitimidad de un gobierno democrático”. “Tener que escuchar lo que escucho en ocasiones al PP, que aún no se ha separado de la extrema derecha, todo lo contrario, cada día la abraza más”. Afirmó así que le “indigna” escuchar las declaraciones de PP, que “aún no se ha separado de la extrema derecha, todo lo contrario, cada día la abrazan más”, así como “oírles hablar tanto de una España a la que en realidad no quieren si no es suya, a la que rompen cada vez que gobiernan y a la que desean que se rompa cada vez que no lo hacen porque piensan que el poder debe ser suyo por derecho de vivir, me enfada”.

“Son los mismos que han puesto a un consejero de Cultura que hoy declara Bien de Interés Cultural un monumento a Franco, pero que hace 40 años escribía apasionados discursos en defensa de los terroristas cuando los terroristas sí estaban y sí mataban”, criticó, a la vez que pidió al presidente y vicepresidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco y Juan García-Gallardo, respectivamente, “un poco de prudencia”.

De esta forma, aseguró que “va a haber investidura” de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, así como un ejecutivo “que impida que haya ministros y ministras machistas, homófobos, racistas”. “Eso es una magnífica noticia para España, y vamos a hacer todo lo posible para que ese gobierno sea una realidad y dure lo más posible, porque eso es bueno para los españoles y para el futuro de este país”, aseveró.

Indicó así que espera que la investidura de Sánchez “sea cuanto antes”, y suponga el “inicio de un gran gobierno, como lo ha sido el anterior”, afirmó, a la vez que apuntó que es algo que “necesita” el país, la economía y los españoles. “Necesitamos recuperar la normalidad cuanto antes, alejada de la crispación, el ruido y el odio”, agregó.