La Fundación TecnoVitae premia a un proyecto sobre la integración de la inteligencia artificial en el sector sanitario

La Fundación TecnoVitae ha presentado este jueves, 20 de marzo, el proyecto "Artificial Intelligence in the European Healthcare Sector: Analysis of its Ethical and Legal Integration" como beneficiario de la Beca CTS, una iniciativa dotada con 5.000 euros cuyo objetivo es fomentar investigaciones que exploren las complejas interacciones entre la ciencia, la tecnología y la sociedad.

El proyecto ganador, liderado por Fernando Cagigas Villar en colaboración con María Flores Ceballos y Alberto López Tejerina, aborda un tema de gran relevancia en la actualidad: la integración ética y legal de la inteligencia artificial en el sector sanitario europeo, un ámbito en el que la innovación tecnológica debe responder a desafíos sociales, económicos y normativos.

Fernando Cagigas Villar ha sido el encargado de explicar los detalles del proyecto, del que ha destacado que el principal objetivo es “estudiar todas las normativas de la Unión Europea y de los diversos países y establecer unas recomendaciones para que los juristas puedan aplicar la nueva ley que regula la inteligencia artificial en Europa”.

Por su parte, Javier Escribano, director de la Fundación TecnoVitae, ha señalado la importancia de esta beca en la promoción del talento innovador y ha recordado la necesidad de poner en valor la interacción entre la ciencia y la tecnología con la sociedad: “Queremos fomentar que las vocaciones científico-tecnológicas trabajen en equipos multidisciplinares también con la parte social”, ha comentado.

El comité evaluador de la Beca CTS ha estado compuesto por Victoria Ortega Benito (ex presidenta del Consejo General de la Abogacía Española), Emilio Corchado Rodríguez (CEO de Startup Olé) y Francisco José García Paramio (CTO en Solvo Global España). Además de seleccionar el ganador de la beca, este comité ha decidido otorgar una mención honorífica al proyecto "Estimulación cognoscitiva y estimulación de la memoria a partir de la realidad virtual en enfermos con Alzheimer de Burgos". Este proyecto ha destacado por su enfoque innovador para mejorar la calidad de vida de los pacientes con Alzheimer mediante tecnologías emergentes como la realidad virtual.

Compromiso con la ciencia, la innovación y el bienestar social

La Beca CTS ha sido creada para promover investigaciones que analicen cómo las dinámicas sociales, económicas y éticas influyen en el desarrollo científico y tecnológico, y viceversa. Dirigida a estudiantes y grupos de investigación reconocidos (GIR) de universidades españolas, esta convocatoria ha buscado fomentar proyectos con perspectiva internacional y orientados a contribuir al conocimiento en campos como la gobernanza tecnológica, la percepción pública de la ciencia y la ética en la investigación.

Entre los requisitos, los solicitantes debían presentar un proyecto innovador con impacto potencial, acompañado de un presupuesto justificado, una carta de motivación y su currículum vitae.

El comité evaluador de la Fundación TecnoVitae ha seleccionado las propuestas basándose en criterios como la calidad del proyecto (35%), los méritos académicos (15%), la sostenibilidad y responsabilidad (15%) y el impacto social de las iniciativas (10%), entre otros.

Con la Beca CTS, TecnoVitae refuerza su compromiso con la ciencia, la innovación y el bienestar social, incentivando investigaciones que responden a los retos del presente y construyen un futuro más sostenible e inclusivo.

Los resultados de la investigación ganadora serán presentados en una publicación de alto impacto y expuestos en congresos nacionales o internacionales, cumpliendo con el objetivo de difundir el conocimiento generado y fomentar el diálogo interdisciplinario.