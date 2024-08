Los ganaderos salmantinos alzan la voz ante el aumento de casos de enfermedad hemorrágica epizoótica

Los ganaderos salmantinosvuelven a alzar la voz ante el aumento de los casos de enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE) en sus explotaciones, como ya ocurriera el pasado año, con secuelas graves y creciente mortalidad de los animales.

"Los síntomas de EHE se están manifestando de forma clara en el ganado vacuno y son evidentes para veterinarios y ganaderos", advierten desde la Asociación de Ganaderos de Salamanca, en un comunicado al que ha tenido acceso este periódico, en el que denuncian que los Servicios Veterinarios Oficiales apenas confirman casos positivos.

En este sentido, ponen como ejemplo a la provincia de Salamanca en la que, según datos de mediados del mes de julio, de todas las comunicaciones de casos de sospecha de enfermedad y muertes declaradas, tan solo se había confirmado un caso como positivo, algo que llama sorprendentemente la atención.

Por ello han pedido tanto al Ministerio como a la Consejería de Agricultura y Ganadería que los métodos de diagnóstico se ajusten a la realidad del campo y sean capaces de determinar tanto casos activos como secuelas de casos anteriores.

Desde la asociación aseguran que ambos ponen en riesgo la viabilidad económica de las explotaciones, ocasionan importantes pérdidas económicas por la aplicación de tratamientos veterinarios, pérdidas de producción, mortalidad, utilización de desinsectantes en animales e instalaciones.

Asimismo, advierten de que desde que un ganadero comunica un caso de sospecha de enfermedad hasta que los Servicios Veterinarios Oficiales se personan en la explotación, pueden pasar días. "Si el animal muere en este transcurso de tiempo, no se tomarán muestras y no se podrá diagnosticar la enfermedad", afirman. Para que esto no suceda, señalan que los servicios veterinarios deben visitar las explotaciones a la mayor brevedad posible y, ante la imposibilidad de hacerlo, si el animal muere, que un veterinario certifique la muerte por EHE o que se tomen muestras al animal muerto.

También alertan de la dificultad del manejo del ganado enfermo y que no siempre es posible encerrarlo para tomar muestras.

Más ayudas

Asimismo, reclaman al departamento que dirige María González Corral que ponga en marcha la segunda convocatoria de ayudas para la EHE a la que se comprometió el presidente de la Junta de Castilla y León una vez aprobados los presupuestos de la comunidad, pero también que incluyan en ella, todos los recursos sin resolver hasta la fecha, todas las explotaciones y los animales afectados a partir del 16 de octubre del 2023, así como todos aquellos casos que quedaron fuera de la primera convocatoria.

Es decir, los que tuvieron lugar entre la publicación del primer foco en Castilla y León y el 28 de agosto, excluidos entonces de las ayudas.

También piden celeridad al Ministerio en la publicación del Real Decreto de subvenciones directas para compensar los perjuicios económicos producidos por la EHE, necesario para iniciar los trámites de concesión de las ayudas directas aprobadas.

Y, finalmente, llaman a todos los ganaderos a comunicar todas las sospechas de enfermedad.