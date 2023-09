Gema Martín y Rubén Sánchez repiten en la XXXIV Media Maratón Ciudad de Valladolid

Tal y como sucediera el pasado año, la salmantina Gema Martín y el vallisoletano Rubén Sánchez volvieron a vencer en la Media Maratón Ciudad de Valladolid que en su XXXIV edición se acercó a los 2.100 inscritos, cifra récord de antes de la pandemia.

Y lo hicieron con la misma autoridad que hace 364 días. El corredor de Vino de Toro, Rubén Sánchez, firmó un tiempo de 1:06:08 algo superior al del pasado ejercicio (1:05:40) si bien el de Cigales corrió en solitario casi desde el primer kilómetro sin rival que lo hiciera sombra. A más de un minuto y medio entró en meta David García Catalina (Vicky Foods) con 1:07:43 y en tercero lugar, Javier Alvez Vas (Arte Físico) con 1:07:56.

Todavía con más solvencia Gema Martín Borgas se adjudicó la primera plaza en féminas con un registro de 1:17:04, aventajando en casi tres minutos a Sara García Domingo (San Antonio) con 1:20:00 y cinco sobre María Isabel Sixto Tato (Lea Blanca), con 1:22:33. Marcas también superiores a las de anteriores ediciones.

Un poco antes de las diez de la mañana se daba la salida puntual a la prueba corta, la IX Legua Popular, con la presencia de la concejala de deportes y participación ciudadana, aunque no vestida de corto. Mayte Martínez finalmente no pudo correr por unos problemas en los pies, aunque estuvo pendiente de todo su desarrollo hasta la entrega de premios. Aquí Georgina Moro Peralta (Bathco Running Team) fue la vencedora absoluta con un tiempo de 20:28 seguida de Alicia Diago Ortega, con 21:12 y de María del Mar Román Andrés (Club Atletismo San Antonio de Palencia) con 21:34. En chicos, el más rápido fue Víctor Alonso, dando la victoria a Vicky Foods con 17:22. Segundo fue Yahya Laarich (Atletismo Campo Grande) con 17:38 y tercero, Francisco J. de la Casa (Vino de Toro) con 18:08. Esta sí que fue una prueba más rápida con respecto a anteriores ediciones.

El presidente de Atletas Populares, José María de Vega, en su primera participación como máximo mandatario al frente de esta prueba valoraba positivamente esta edición: “Estamos muy contentos. Hemos conseguido rozar el listón máximo de inscripciones de la historia de esta media maratón, rondando los 2.100; hemos introducido la música como algo novedoso…”. En esta línea, apuntó por dónde pueden ir los pasos en años venideros: “Estamos trabajando para hacer un circuito de una vuelta. Creo que el año que viene podemos tener una vuelta y no dos. Esto sería el primer paso. Cuando tengamos esto, podremos pensar en doblarla, pero una maratón supone mucho más esfuerzo, más medios, más recursos, homologarlo... La idea va por ahí. Hoy ha estado aquí presente el presidente de la federación de Atletismo de Castilla y León, Gerardo García Alaguero, y ha dicho que nos van a ayudar para homologarla a nivel nacional. Eso nos dará más empaque y seriedad”.

Las calles de Valladolid volvieron a disfrutar con esta carrera popular que reunió a más de dos mil corredores en una prueba que hace ciudad, deporte, turismo y ahora música y fiesta y que reunió a participantes llegados desde Japón, Brasil, hasta Sudáfrica, con Zenet que llegaba a meta entre las últimas corredoras, aunque con una sonrisa en la cara. El televisivo Raúl Gómez, alias ‘Maraton Man’, también se dejó ver en la carrera, así como fotografiarse con muchos corredores y corredoras. El showman, que concluyó con un tiempo muy digno de 1:33 y que luego estuvo reponiendo líquidos en un bar cercano, comentó el motivo de su presencia en las calles vallisoletanas: “Dos amigos me han liado y aquí estoy”.

Rubén Sánchez: “Me hace mucha ilusión repetir victoria y que lo vea mi familia y mi gente”

Su mujer Patricia y sus hijos Fabio y Carlota estaban acompañándolo en el arco de meta. Desde allí vieron entrar a Rubén un año más el primero en la llegada del Campo Grande. “Me hace mucha ilusión repetir victoria y que lo vea mi familia y mi gente”: Para el corredor residente en Cigales, Rubén Sánchez, llegar primero era el objetivo: “La primera opción era ganar y luego la marca. El tiempo ha sido peor que el pasado año, pero era difícil porque he corrido solo desde los primeros 300 metros y la cabeza no trabaja igual”. Sin embargo, el atleta de Vino de Toro Caja Rural valoró positivamente este resultado: “Es un punto de partida para empezar la temporada. La verdad que venía muy bien preparado, mejor que en otras ocasiones. Ahora toca pensar en la temporada de cross y la semana que viene acudiré a la carrera de Higuero de 10 km”.

Gema Martín: “Hace ilusión solo estar. Doy la enhorabuena a toda la gente que repiten. Eso quiere decir que persistimos”

La atleta del Bilbao At. se mostraba quizá más radiante que el pasado año. Quizás porque el esfuerzo había sido mayor: “Este año he tenido dificultades físicas para poder preparar la prueba. Me rompí un gemelo y luego el soleo. Quería estar a toda costa. Soy una persona que, baste que se me pongan zancadillas, para poder estar y lucharlo. Lo he dado todo”.

La salmantina no se marca límites ni da excesiva importancia a las victorias: “Voy año a año. Ganar es importante, pero hace ilusión solo estar en esta prueba. Eso es que estamos vivos y tratamos de mejorar. Doy la enhorabuena a toda la gente que repite, eso quiere decir que persistimos”, declaró.