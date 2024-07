González Corral destaca la capacidad de potencial de Scayle para contribuir al desarrollo de la IA en Castilla y León

La consejera de Movilidad y Transformación Digital, María González Corral, destacó hoy las capacidades de la Fundación Supercomputación de Castilla y León, Scayle, para contribuir al desarrollo de la Inteligencia Artificial y las nuevas tecnologías en la Comunidad. “Hemos conseguido en esta legislatura multiplicar por diez su capacidad de almacenamiento, su capacidad de cálculo y eso permite que muchas otras tecnologías como la Inteligencia Artificial se puedan aprovechar de todo ello”, remarcó.

Así lo señaló durante su intervención en el Parque Tecnológico de León para clausurar la conferencia ‘La inteligencia artificial: ¿ola o tsunami?’ organizada por Tresca Ingeniería.

En su intervención en el foro, recordó la apuesta de la Junta por las nuevas tecnologías y el emprendimiento en este sector. “Queremos, entre todos, llevarlo a todos, a los ciudadanos, a las empresas, a la comunidad científica. Estamos desarrollando distintos proyectos basados en Inteligencia Artificial a través de Scayle también, estamos desarrollando e investigando en cómo podemos predecir enfermedades, cómo podemos predecir cambios climatológicos, cómo podemos ayudar a las empresas eléctricas, en este caso a través del viento, a producir esa energía en las mejores condiciones y también lo hacemos con el campo, con el sector agrario, a través de los suelos para dar unos mejores rendimientos”, detalló.

La consejera insistió en que la Junta quiere acercar el Centro de Supercomputación con sede en León “a todas las empresas, a todas las comunidades científicas, a todas las universidades. Está disponible para que lo usen y que esos cálculos que eran impensables hace unos días, ahora se pueden hacer a través de esta supercomputadora. Por eso, estamos tratando de presentarles a todos el potencial y la bondad de este centro”. Tenemos que apostar por la Inteligencia Artificial, tenemos que apostar por la supercomputación y tenemos que apostar por la ciberseguridad y eso va a traer grandes ventajas a todos”, defendió.

El director de operaciones de Tresca, Rubén Badiola, por su parte, comentó que la compañía tiene claro que la IA va a suponer un cambio, “una revolución en la sociedad similar a la que tuvo el fuego, el invento de la rueda o la máquina de vapor y esa revolución nosotros tenemos la responsabilidad y la obligación de conocerla y de ponerla a disposición de nuestros clientes”. “Administraremos con ese conocimiento el uso para darle el mejor de las utilidades, pero nosotros, que apostamos cien por cien por la innovación y que llevamos haciéndolo durante unos años, no podemos no permanecer ausentes y no ofrecerla a nuestros clientes”, añadió, informa Ical.