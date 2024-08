Hallado en dos horas en perfecto estado el anciano desaparecido en San Pedro Manrique (Soria)

El dispositivo desplegado por la Guardia Civil y la colaboración ciudadana permitieron ayer la localización de un anciano en San Pedro Manrique cuya desaparición se había comunicado a la benemérita al que se encontró en perfecto estado, pero desorientado.

Según informa hoy en un comunicado la Guardia Civil de Soria, recibió un aviso a las 18:20 horas porque no localizaban a una persona de más de ochenta años en la localidad de San Pedro Manrique. Lo echaron de menos al no aparecer a la hora de la merienda como era habitual, lo buscaron, y al no encontrarlo dieron aviso a la Guardia Civil.

El amplio dispositivo contó con más de 14 guardias civiles y multitud de vecinos de la localidad de San Pedro Manrique. Se movilizaron patrullas de toda la provincia con todos los medios disponibles a su alcance. Bajo la coordinación de la Guardia Civil comenzaron las gestiones inmediatamente. Incluso se pudo contar con el dron con visión nocturna con el que cuenta el SEPRONA (Servicio de Protección de la Naturaleza).

A las 20:00 horas apareció el anciano, gracias a la colaboración ciudadana. Fue determinante la aportación de un hombre que iba acompañado por algunos miembros de la Guardia Civil. El octogenario se encontraba en perfecto estado, aunque un poco desorientado.

Ante un hecho que esté relacionado con la desaparición de un familiar o una persona cercana o un conocido, la Guardia Civil anima a denunciarlo lo antes posible, porque, desde el conocimiento de la desaparición, permitirá que puedan llevarse a cabo las primeras actuaciones policiales encaminadas a la localización de la persona desaparecida de la manera más efectiva posible.

La Guardia Civil recuerda la puesta en marcha años atrás de la APP ALERTCOPS. Esta aplicación móvil es un servicio de alertas que permite comunicarse de manera precisa, gratuita y rápida con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

A través de ella se puede alertar sobre una situación delictiva de la que es víctima o testigo; también permite recibir en el teléfono móvil mensaje de avisos, cuando el mismo se encuentre en una zona afectada por incidencias.

La Guardia Civil recomienda su descarga, para ponerse en contacto en caso de emergencia con los centros operativos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.