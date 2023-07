﻿Hechos en una legislatura incompatibles con la democracia (2)

Comienza el 2022: con los mismos despropósitos que el 20 y 21. El 4 de enero el ministro Garzon va a un periódico británico a demoler a la ganadería española, diciendo que la carne española es de mala calidad. Lamban dice que debe dimitir, el gobierno dice que son declaraciones dichas fuera de sus atribuciones y este las ratifica como ministro de Consumo. El jefe de Gobierno “ lamenta muchísimo” lo dicho.

Más Noticias Opinión Hechos en una legislatura incompatibles con la democracia (I)

8 de enero. Se celebran en Pamplona y Mondragón actos de apoyo a los presos de ETA , rechazando las peticiones de las asociaciones de víctimas para prohibirlas, y entre ellos se homenajea a quien asesinó a 39 personas.

5000 funcionarios municipales como órgano nacional son responsables del cumplimiento de la legalidad en más de 8000 municipios de toda España. Se enfrentan al presidente del Gobierno por haber pactado con el PNV en los presupuestos, que los secretarios, e interventores de ayuntamientos serán formados, seleccionados y nombrados en el País Vasco.

El Consejero de Educacion de Madrid, confirma que el gobierno ha ido con las manos vacías para determinar las condiciones de la reapertura del curso escolar. El gobierno dice que ha tomado medidas cuando no ha sido así .

11 enero, los ganaderos piden el cese del ministro de Consumo.

Se confirma que el gobierno ha ocultado información clave sobre el COVID, hasta después del 8 M del 20.

Purga en el Tribunal de Cuentas con más de 70 ceses tras el acuerdo PSOE - PP.

La Audiencia de Sevila condena 7 años al anterior Consejero de Empleo de Andalucía, por los ERE. También, “ puerta a una nueva vida “ para la reinserción de los terroristas.

Aragonés da un ultimátum al Gobierno para avanzar en la independencia. Sánchez lamenta mucho la polémica con Garzon, el Gobierno quiere aprobar una ley de vivienda en contra del informe negativo del CGPJ.

Varios medios de comunicación son vetados en Moncloa con motivo del reparto de fondos europeos.

19 de enero, el Canciller Sholtz lee la cartilla al jefe del Gobierno por la necesidad de rigor presupuestario.

La Alcaldesa de Barcelona imputada y no dimite tal y como su partido tiene estipulado.

El día anterior la abogacía del Estado se retira de la acusación a los golpistas del Tribunal de Cuentas.

20 de enero. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña concede 10 días a la Generalidad, para ver cómo aplica el 25% y dos meses para ejecutarlo.

Día 21, el presidente del Gobierno reafirma su compromiso con la OTAN, se despliega una fragata y cobertura aérea, mientras Enrique Santiago dice que España es el país de no a la guerra , el ministro de Exteriores dice que esa competencia es del presidente y la ministra Montero con rotundidad que España es el país de no a la guerra y que la sociedad vasca, española o catalana somos gente de paz. Garzón se suma a ello.

España no participa en la reunión virtual convocada por Biden para consensuar respuesta a Rusia. Sánchez declara secreto de Estado el coste y resultados de su gira a EEUU en julio del año pasado. Iglesias reivindica el no a la guerra. El 25 de enero el gobierno dice que España está en el centro de las decisiones, pero Biden nos ignora. El 24 la primera Ministra de Finlandia,

hace nueva advertencia tras la de Sholtz, en menos de diez días y dice en Moncloa que los fondos europeos han de ser para ser más competitivos, pero no para gasto social.

TV3 ataca a los andaluces y se burla de los catolicos, del poder y de Vox. El FMI dice que España está a la cola de la eurozona.

El líder del PSE acude a la sede de Bildu y aúpan al último jefe de Eta a Sortu/Bildu.

El Gobierno prepara la “ construcción de género “ en niños menores de seis años.

Viernes 28 de enero, el gobierno prepara junto a Bildu y PNV el atajo para la excarcelación de 50 etarras.

1 de febrero, secuestro de facto del parlamento catalán. La fiscalía del Estado se va a hacer cargo de la investigación de los abusos de la Iglesia catolica. 30 de enero, Carmen Calvo pregunta al PP “ si va a sentar en la Junta a Vox y a los fascistas españoles “ y que “ sabiendo que no tienen principios, acabarán abriéndole el paso a la extrema derecha y al fascismo “.

Sánchez esgrime el aval de Bruselas a la llegada y gestión de los fondos europeos al mostrar su carta. Bruselas aclara que la carta enviada al presidente del Gobierno forma parte del procedimiento. 2 de febrero, PSOE y Podemos se oponen a que el Congreso investigue abusos a menores fuera de la Iglesia catolica. El Gobierno veta a los medios no afines en su comparecencia en el pabellón español de Dubái y el día de España en el pabellón español. La Generalidad sigue sin cumplir la sentencia del 25% de español en las aulas. Contradicción entre la aprobación de la mascarilla obligatoria el 24 diciembre y después de aprobar más cosas el día 4 de febrero anuncia que el día 8 en Consejo de Ministros se levantará la obligación. El 4 Bolaños dice a UPN que hay que tener decencia.

Día 8 fin de las mascarillas en Consejo Ministros y 3000. Millones para la Agroindustria.

Carlos San Juan defensor de los mayores para los bancos se manifiesta en las Cortes y de casualidad aparece Nadia Calviño delante de la televisión.

El Parlamento Europeo pide el cumplimiento del 25% de español en Cataluña. Sánchez primer presidente multado por la Junta Electoral Central.

La protesta separatista del 10 de diciembre contra él niño de Canet fue ilegal.

El Parlamento Europeo considera los crímenes de Eta de lesa humanidad.

Día 9, negociaciones entre el máximo responsable de prisiones y el entorno de los presos terroristas … con intervención de un terrorista . Crecimiento del 5,6 y no del 7% como dice el gobierno. Un profesor de la Autónoma de Barcelona dice en el Congreso, invitado por Podemos y PSOE, que las vacunas son un experimento.

El PSOE vota en contra de eliminar homenajes a etarras. 2 de Abril manifestación víctimas del terrorismo. Sánchez anuncia en enero la compra de 340000 dosis antivirales de Pfizer y no han llegado a estas alturas. Casado pacta el Tribunal de Cuentas con PSOE a cambio información sobre hermano de Ayuso. El presidente del Gobierno no aclara si se va a entregar material ofensivo a Ucrania. Rechaza enviar armas, como han decidido hacer los principales países europeos. La portavoz tampoco lo puede aclarar. Zelenski clama por la libertad en un mensaje dramático a Europa .

Estudiantes de Sh’ ACABAT , de nuevo insultados en la Universidad. El Gobierno en menos de 24 horas “ evoluciona “ sin rectificar, al decir que manda armas. Nuevo desplante al Rey en Barcelona.

Si Sánchez no ha sido capaz de arreglar la situación a 300 Euros Kw y 7% de inflación antes del comienzo de la guerra, difícilmente va a arreglar nada 12 días después, tras comienzo de la guerra. Sánchez atribuye a Putin esa subida antes de la guerra.

El PSOE no vota en el Parlamento Europeo para que los crímenes de Eta sean de lesa humanidad, mientras aboga para que Putin sea juzgado por lesa humanidad. En 15 días cambia el criterio para pasar el presupuesto de defensa del 1,21 al 1,40.

La Asociación de Fiscales pide dimisión de Delgado por sectaria y falta de ética. El Juez del caso Gali cree que el presidente del Gobierno lideró la llegada clandestina. País Vasco pide la Seguridad Social. El Parlamento Europeo cuestiona al gobierno por los presos de ETA. Se abren 6 nuevas embajadas catalanas.

Valdovi llama chaval al Rey el 26 de abril. El CNI espía a los golpistas y estos se enfadan mucho pidiendo cabeza de la ministra de Defensa.

La presidenta del Parlamento cambia ley para que voten por mayoría y no 2/3, la entrada de filoterroristas por primera vez así como los golpistas en comisión secretos oficiales. Votación para las medidas de ayuda a la crisis y Bildu vota in extremis metiendose la portavoz condenada por ensalzamiento del terrorismo por primera vez en la comisión de secretos.

Presidente del Gobierno dice que se ha logrado el interés general con política sana en contra de la malsana ( el PP ofreció rebajar irpf pero no acepta el PSOE, ya que había que complacer a Bildu… esto es política sana ).

La ministra Defensa única que defiende al CNI y al Estado. Presidente del Gobierno no la defiende.

El Tribunal Supremo abre la investigación de los indultos y el gobierno dice que lo respeta pero que “ además de que lo hicieron bien, se ha conseguido la normalidad con el “” diálogo “… “

La Generalidad apoyada por el PSC acuerda hacer una ley para incumplir la sentencia del TSJC del 25% de español en los colegios.

Europa avisa de que España es la última en recuperación y llama la atención sobre las pensiones y la deuda desbocada.

25 de mayo sala semivacia en la intervención de Sánchez en Davos. Los socialistas votan con ERC y Bildu, para despenalizar las injurias al Rey. El jefe de Gobierno cambia la ley del CNI para favorecer a los sediciosos.

Colaboración extraordinaria con Argelia dice hace unas semanas Sánchez… hoy 8 de junio Argelia rompe el tratado de amistad firmado en 2002.

Dice que va a ahorrar un 15- 20% con la excepción Iberica para bajar la luz, pero prometió bajarla el 40%. Argelia tiene a su embajador hace meses en Argel.

Nueva ola de entrada en Melilla con 27 muertos, justo antes de comenzar cumbre OTAN. El presidente del Gobierno dice que Marruecos lo ha resuelto bien. En Cumbre OTAN no se logra el compromiso de defensa de Ceuta y Melilla.

13 de julio. Colegio de Comisarios UE vuelve a decir a España, que los jueces los eligen los jueces, y también instan a la independencia de la Fiscalía… dicho ello en el segundo día del debate del Estado de la Nación, que hacía 7 años que no se celebraba.

El 10 de julio 25 aniversario de Miguel Ángel Blanco en Ermua. El presidente del Gobierno dice delante del Rey que “ hoy Euskadi y y España son países libres y en paz”.

El Rey inaugura el AVE a Extremadura, con el presidente del Gobierno. Un fiasco a 80 Km / hora.

Se aprueba ley memoria democrática acordada y pilotada con Bildu, el día antes del aniversario de Ermua. Se aprueba ley para que el CGPJ pueda renovar sólo un juez para el Tribunal Constitucional.

Se reúne la “mesa diálogo” el 27 con Bolaños. El Gobierno se alinea con la Generalidad, para eliminar el español.

Ayuso dice que Madrid no se apaga…. No admite las medidas más severas energéticas sin informes, ni ahorros, ni diálogo con autonomías, ni nada… la insultan desde el Gobierno. Se quita la corbata su presidente y se va en helicóptero.

Alemania plan de choque para bajar 10000 millones en impuestos, y España el país de más inflación de Europa. Se acercan los viernes de la ignominia con más presos al País Vasco.

País Vasco y Cataluña, podrán clasificar y retener información policial. La Generalidad se mofa del cumplimiento de la sentencia del 25%.

21, 22: 23 de septiembre, Montero dice que los niños tienen derecho al sexo con quien quieran, con consentimiento, “ ningun adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren. Los niños, niñas, niñes, … dice”.

Sánchez se gasta en Nueva York 130 millones y se los da a Bill Gates y lo saca del presupuesto de una partida no dedicada a ello…

Un español detenido en Cuba tras la manifestación por la libertad del 21, y sus padres piden liberación y el gobierno calla.

La unídad especializada de la Guardia Civil contra la droga en Andalucía desmantelada,

Europa vuelve a pedir que el CGPJ lo elijan los jueces. El 12 de octubre la Guardia Civil es insultada por Otegui y le pide que se vaya de Euskadi y que no hay nada que celebrar el 12 de octubre.

Marruecos dice a la ONU que ellos no tienen frontera terrestre …solo una cárcel de paso… ( Melilla) tras lo ocurrido con la muerte de 27 o 30 inmigrantes.

El 12 de octubre el presidente del Gobierno llega tarde al desfile y hace esperar al Rey.

Coloca a Valerio como afín al frente en el Consejo de Estado. Las pensiones se han disparado frente a los sueldos condicionando la salud del sistema y en especial por las bajas nóminas de los jóvenes.

La ex ministra Trujillo vuelve a decir que Ceuta y Melilla es una afrenta a la integridad de Marruecos.

Sánchez gasta tres millones más en asesores y sube el sueldo a los ministros.

Exteriores se salta las reglas en las contratas de la embajada de Washington.

Alemania invitó a España al escudo antimisiles. Se ve con Sholtz tres veces y dice no haber hablado de ello.

Aragonés, presidente de la Generalidad, revela un pacto con el gobierno para no cumplir el 25% de español en las escuelas. Nuevo traslado al País Vasco de 11 etarras con condenas de más de 3000 años de cárcel.

La Airef, el Banco de España y Fedea critican los presupuestos y los problemas con el déficit. Sánchez coloca una afín para la gestión de los fondos europeos y los letrados del Congreso no avalan el asalto a RTVE.

De Cos advierte que el alza de pensiones desbordará la estimación de la seguridad social y de convertir en nuevos gastos los ingresos extra, erosionando la credibilidad de España .

Él jefe del Gobierno da 30 millones a Marruecos para control fronterizo e incentivar a su policia. El independentismo apoya a los radicales musulmanes.

Ley Trans un disparate, no se aplica el consejo del Comisario Reynders. Ministro Interior destituye al Policía que declara que en España los mayores delitos los cometen los inmigrantes…le llama xenófobo .

Sánchez no sabe cuándo se le preguntó qué Ford no lo ve claro lo de Cartagena…

El director del INE declara un crecimiento 0, y Calviño duda de que haya dicho eso. El Rey va a un acto de la Policía con el ministro del Interior y tienen quedar libre a los alumnos por no tener para uniformes.

Sánchez otorga al País Vasco que el surf y la pelota como deportes con “ arraigo “ puedan competir internacionalmente con su bandera . Ortuzar exultante, dice que es el primer paso .

El 27 de octubre, ERC lanza en el debate de presupuestos que hay que desjudicializar y negociar sedición. Montero de Hacienda asume en ese debate que hay que cambiar el delito y desde Pretoria Sánchez dice que hay que adaptarlo a Europa . Como se está negociando el CGPJ con el PP dice la ministra que “ no hay ahora mayoría… “ y así no romper negociaciones con el PP y el de ERC dice que si hay mayoría. El PP dice que no se mezclen las dos cosas … Sánchez dice que esta hecho.

La BBC dice que los muertos de Melilla se sacaron de la frontera española. Europa dice que no se aplican los fondos europeos. Gobierno no condena a la madre que ha asesinado a su hija. Se habla desde el gobierno con Puigdemont para ofrecerle rebaja sedición y volver semi indultado.

Noviembre. Seis mil pistolas para la Guardia Civil defectuosas. Los impuestos a la energía y a la banca son acordados por PSOE, PNV y Bildu para mandarlos al País Vasco y Navarra.

Cambio delito de sedición, pactado con los golpistas por presupuestos, y la malversación adaptada a ellos también.

La ley del “solo si es si” un despropósito. La ministra ataca a Jueces y los llama prevaricadores. Eso es de querella criminal por calumnia y el presidente del Gobierno la ampara.

Día 27 de noviembre, el Tribunal Supremo no tiene que unificar ninguna doctrina, desmintiendo al presidente del Gobierno que lo pedía desde Bali.

El ministro del Interior tendrá que dar explicaciones en Europa. Igualdad pide que no se informe de las consecuencias de la ley Montero a la que el presidente del Gobierno decía que iba a ser ejemplo internacional. Deuda pública de 1,5 billones. La juez autoriza a homenajear al partido comunista en los sellos . El 22 de noviembre Bildu acuerda eliminar la Guardia Civil de Navarra, para afianzar los presupuestos.

Aviso desde Bruselas por no saber que pasa con 13000 millones. “Derogar la sedición envía a Europa una mala señal” , dice Manfred Weber, líder del PP europeo.

29 de noviembre, asalto del Gobierno al Tribunal Constitucional. El Gobierno nombra al ministro de Justicia Campo y a una alta responsable de Moncloa, que trabajaba con Bolaños y favoreció el cambio del estatuto de Cataluña y así ocupar el TC.

Sale la prensa reputada internacional a decir que hubo al menos un muerto y heridos en territorio español en Melilla y que la consecuencia es dimitir. La prensa en España apenas lo refleja.

Echan del Congreso a una diputada de Vox por llamar filoterroristas a los que se sientan en el Congreso. Nunca ocurrió eso en 40 años de democracia. El ministerio del Interior no retira una campaña del ministerio de Igualdad insultando a la Policía en el ayuntamiento socialista de Ubeda.

Montero acusa en el,Congreso de cultura de violacion a la oposición y no se le echa…

El 1 de diciembre, un imputado por malversación nombrado por el Gobierno presidente del puerto de Barcelona , Luis Salvado. Hizo preparativos del golpe de estado del 1 de octubre.

Se descubre una carta con pirotecnia al jefe de Gobierno una semana después de que se la enviaran y sin denunciarlo antes. Otras cartas similares llegan a otros lugares. Tres días después no se sabe nada más…

Se acelera en el Congreso la eliminación de la Sedición, a la misma hora del España - Japón.

El presidente del Gobierno obliga al presidente de Aragón que rectifique las críticas que le hace el día anterior.

Sánchez se dice a sí mismo que será recordado en la historia por ser el que sacó del Valle de los Caídos al “dictador” … y habla del “ pasado luminoso de la Repúblicanismo” .

Declaraciones de Otegui diciendo que los presupuestos se aprueban por partidos independentistas y de izquierda. Rufián dice que se acordó con el Gobierno la eliminación de la Sedición por presupuestos.

Sánchez condena a casi 700000 Guardias Civiles, Policías , militares, a perder pensión. Reyes Maroto hace propaganda desde el Consejo de Ministros a la alcaldía de Madrid. Convocatoria plazas para prisiones vascas que deben saber antes de nada euskera.

Europa pide nuevamente saber que pasa con las pensiones y con los fondos europeos. Europa vuelve a pedir que los jueces los elijan los jueces y que la ministra Llop de Justicia comparezca en Parlamento Europeo para explicar la eliminación de la Sedición. El Parlamento Europeo enviará en febrero de 2023 una comisión de control de los fondos europeos. Las auditorías europeas pedirán explicaciones a España tras saberse la dimisión de la jefa responsable de los fondos.

Joaquín Leguina es expulsado por Sánchez el día de la Constitución.

Tras el discurso de Batet el día de la Constitución, el presidente del Gobierno declara a los medios que rebajará el delito de malversación al gusto de E R C y dice que sigue con la ley Trans, y que prepara algún retoque a la ley del “si es si.”

La segunda vicepresidenta Díaz se reúne con Cristina Fernández de Kirchner, y la avala tras su sentencia demoledora y otros ministros dicen que es un juicio político armado por la derecha y jueces corruptos. El presidente de Peru al que la vicepresidenta avalaba en julio del 21 diciendo que era una esperanza para Peru y America da un golpe de Estado el 7 de diciembre.

Se promulga una ley atacando el artículo 23 de la Constitución, para que el CGPJ, no pueda nombrar más que a un magistrado cuando la Constitución le dice que son dos .

Domingo 12 de diciembre, el jefe de Gobierno en un mitin en Barcelona grita ufano que es arriesgado pero es lo único para resolver los problemas… “ hay que devolver a la política la política, sacándola de los juzgados “. Escándalo con el marido de Calviño.

Ese 12 , domingo, los independentistas dicen que ahora referéndum. El martes dice Bolaños que no está permitido en la Constitución, respondiendo a Junqueras que dice “ que la vía unilateral de referéndum también es democrática “. Al día siguiente la portavoz de la Generalidad Patricia Plaja dice “que el gobierno también decía que no a los indultos, no a quitar la sedición, no rebajar la malversación… y ya ve lo que ha pasado “.

Miércoles 14, Illa dice que le parece bien consulta, la ministra Hacienda ante la insistencia de periodistas de lo de Illa, dice que el Gobierno no hará referéndum, y en esa sesión de control no aparecen ni el presidente del Gobierno ni las tres vicepresidentas. Ese mismo miércoles el presidente de la Generalidad dice que referéndum de independencia. El PNV dice que el referéndum es impecable, magnífica solución para el País Vasco y Cataluña.

El jueves 15 el presidente del Gobierno desde Bruselas dice que “ el Parlamento ha funcionado a pesar del complot burdo de la derecha y ultraderecha . Ello es porque en el debate en el Congreso para aprobar eliminación Sedición y malversación, se cuela la nueva forma de elegir Tribunal Constitucional y CGPJ. La oposición recurre y se les llama golpistas y que el Constitucional son golpistas con togas .

El 16 dice Bolaños pide que se retire el recurso ante el Constitucional, pues no puede imaginar consecuencias… y Calviño confía en que no suceda que el Constitucional falle en contra del Gobierno… y apela al sentido común. Patxi López, portavoz socialista en el Congreso, mete con todo lo anterior a la derecha política, judicial, económica, y mediática en un golpe.

El 16 presidente de la Generalidad dice que si alguien cree que por haber llegado a acuerdos importantes, vamos a renunciar… no saben bien las cosas. Si el problema es reformar la Constitución, que se haga.

Ese 16, Bolaños dice que digan los catalanes la verdad : que el proces ha terminado, y el presidente de la Generalidad le contesta el punto anterior.

Se excarcela a un terrorista que ha asesinado a tres personas, acercado previamente al País Vasco. El poder nace de las urnas, no de sus privilegios…dice Patxi López.

El lunes 19, tras muchas presiones el Constitucional, este, dictamina suspender la votación en el Senado . Por la noche la presidenta del Congreso primero, después el presidente del Senado , después Bolaños, en TV acatan la decisión del TC , pero ponen en cuestión al TC y a la oposición.

El martes el CGPJ propone dos candidatos, pero la mujer de Conde Pumpido no se inhibe y no sale la votación.

Miércoles 21, el presidente del Gobierno dice en el Congreso y en el Senado que “van a por todas para aprobación de todo por distintas vías”. El jefe de la oposición le tiende la mano en el Senado, pero no lo acepta. Europa avisa muy seriamente que los jueces los eligen los jueces, pero Gobierno no hace caso.

Ese día al presidente de la Generalidad se le escapa decir que ahora pueden imponer de nuevo sus leyes de desconexión.

Tras el gordo, el Senado vaciaba también la malversación y no se vota las nuevas mayorías del TC. Se anula la Sedición y abarata la malversación para que Junqueras pueda presentarse a las elecciones y no juzgar a más de veinte golpistas.

Belarra acusa de golpe a la democracia. El 23 el presidente del Tribunal de Justicia de la UE, Koen Lenaerts, dice “ que cada país puede tener su justicia pero ha de ser independiente.”

El 23 el marido de Calviño renuncia a su puesto en Patrimonio Nacional … tendrá que explicarlo la vicepresidenta…

El 23 reconoce el Gobierno que no estaba prevista la malversación. El 24, el Fígaro de Francia, apela a la crisis institucional de España : “el Rey apela a la unión y responsabilidad “ señala el Fígaro.

El 26 de diciembre: Bruselas abordará el 11 de enero el asalto a la justicia española.

El 26 el presidente de la Generalidad en su mensaje navideño dice que referéndum .

El 27, El presidente del Gobierno dice que el proces sé acabo. No desautoriza al presidente de la Generalidad. No pide perdón por lo que le hace al Rey en el AVE.

El 29, Belarra vuelve a decir que se da un golpe a la democracia a través del poder judicial.

El 28 el presidente del Gobierno anuncia rebaja al IVA de alimentos, el 29 ministra Maroto que se va a crear un observatorio de control de repercusión bajada IVA, y el 30 su ministerio dice que no se va a crear ese observatorio.

Se confirma un mes de diciembre gravísimo en asesinatos a mujeres, y comienza enero del 23 con 130 beneficiados por abusos sexuales y 17 en la calle gracias a la ley del “si es si”. Nunca tanto desmán y falta de mínima de ética presidió un Gobierno.

Mañana, hechos del 23.