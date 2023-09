Identifcan a cinco personas por los "pinchazos" en el concierto de Juan Magán en Salamanca

La Policía Local ha identificado a cinco personas por los "pinchazos" denunciados en el concierto de Juan Magán este jueves por la noche en la plaza Mayor de Salamanca

Poco antes de la medianoche, una joven se acercó al Punto Violeta, de información ante agresiones machistas, ubicado junto al escenario y dijo haber recibido un pinchazo, según informa fe de fuentes policiales.

En el hospital, adonde acudió acompañada por un agente, los análisis indicaron que no había ninguna sustancia tóxica. La joven describió a los presuntos autores del pinchazo y los policías los identificaron, un total de cinco personas.

A uno de los identificados "se le incautó un cepillo interdental con el que presuntamente se realizó el pinchazo", unos hechos que fueron trasladados a la Policía Nacional, que investiga ahora lo sucedido, sin que haya trascendido por el momento información al respecto.

En el primer parte que ofreció la Policía Local aparecían dos traslados al hospital, en compañía de agentes, "por posible pinchazo en el concierto de Juan Magán", uno a las 23:54 horas y otro a las 00:15 horas ya de este viernes, pero ahora los agentes dicen que se trata del mismo caso.

Varias jóvenes que asistieron al concierto aseguran que cuando comenzó a escucharse entre el público que había pinchazos muchas personas comenzaron a abandonar la plaza, que estaba abarrotada.

"En el concierto de Juan Magan en Salamanca han estado pinchando a tías, y seis han salido en camilla y muchas otras han podido salir andando por sus propios medios, estoy harta de que no podamos estar tranquilas nunca", denunciaba una joven en la red social X a medianoche.

Y se hacía viral un vídeo en redes sociales también de los servicios sanitarios llevándose a una persona inconsciente de la Plaza Mayor de Salamanca mientras se estaba celebrando el concierto de Juan Magan.

El propio artista ha denunciado los hechos a través de sus perfiles en redes sociales. "Me han dicho que hoy pincharon, no sé si drogas o nada, por deporte, a algunas personas en el show de Salamanca. Sois unos perdedores, basura, mierda que camina. Asquerosos, cobardes, nadie, absolutamente nadie y no seréis alguien jamás, panolis, pagafantas, pellizacristales, abraza farolas. ¡Ridículos!", ha escrito Magán en un "storie" en su Instagram oficial.

Mensaje de Juan Magan en su perfil de Instagram sobre lo sucedido Instagram La Razón

Una noche mágica del artista autor de temazos como "Bailando por ahí", "Mal de amores", "Por fin te encontré" o "Si no te quisiera", que ha quedado empañada por estos sucesos pero también por algunas peleas, sobre todo por coger sitio en primera fila para el concierto al inicio, y lanzamiento de botellas de plástico e incluso de cristal que se han producido, a pesar de la numerosa presencia de efectivos de la Policía Municipal que tuvieron que emplearse a fondo ya que tuvieron que denegar el acceso a cientos de personas más al concierto por motivos de seguridad porque no se cabía, lo que provocó el malestar de muchas de ellas que no dudaron en increpar a los agentes.