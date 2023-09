"Pinchazos" en el concierto de Juan Magan en Salamanca

La Plaza Mayor de Salamanca se quedaba ayer por la noche pequeña para presenciar el concierto del reconocido productor español Juan Magan, que hizo bailar y disfrutar a miles de personas al son de música en unas vibrantes ferias y fiestas patronales en honor a la Virgen de la Vega, patrona de la capital del Tormes.

Un concierto con el ágora salmantino al completo, del que no pudieron disfrutar como se merecía todos los asistentes debido a que, según han denunciado varias chicas y jóvenes a la Policía Nacional, un hombre se ha dedicado a pinchar a varias jóvenes para intoxicarlas, y que pudieran provocarlas sumisión química.

"En el concierto de Juan Magan en Salamanca han estado pinchando a tías, y seis han salido en camilla y muchas otras han podido salir andando por sus propios medios, estoy harta de que no podamos estar tranquilas nunca", denunciaba una joven en la red social X a medianoche.

Se sabe que al menos dos de ellas está siendo atendida en el Hospital de Salamanca y que algunas se desmayaron.

De hecho, se ha hecho viral un vídeo en redes sociales también de los servicios sanitarios llevándose a una persona inconsciente de la Plaza Mayor de Salamanca mientras se estaba celebrando el concierto de Juan Magan.

La Policía está investigando lo sucedido.

Una noche mágica del artista autor de temazos como "Bailando por ahí", "Mal de amores", "Por fin te encontré" o "Si no te quisiera", que ha quedado empañada por estos sucesos pero también por algunas peleas, sobre todo por coger sitio en primera fila para el concierto al inicio, y lanzamiento de botellas de plástico e incluso de cristal que se han producido, a pesar de la numerosa presencia de efectivos de la Policía Municipal que tuvieron que emplearse a fondo ya que tuvieron que denegar el acceso a cientos de personas más al concierto por motivos de seguridad porque no se cabía, lo que provocó el malestar de muchas de ellas que no dudaron en increpar a los agentes.

Los servicios de limpieza tuvieron faena también tras el concierto para retirar la gran cantidad de residuos que había en la plaza, con numerosas bolsas y botellas en el suelo del ágora salmantino.