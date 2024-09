Informática con sello femenino

El futuro de Sara Barredo y Alicia Merayo cambió en tan solo un momento. Fue en el instante en que ambas decidieron apuntarse en el curso de ‘Internet de las Cosas, Ciberseguridad y Aplicaciones’ que la Universidad de León imparte en Ponferrada con la colaboración del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe). Ahora Barredo espera su futura incorporación al nuevo departamento de Ciberseguridad Industrial de la Ciudad de la Energía, mientras que Merayo ya forma parte de la plantilla de la empresa leonesa de soluciones informáticas Proconsi.

Aunque las dos contaban con estudios relacionados con este mundo ninguna tenía su futuro definido. “Yo tenía formación en desarrollo web. Quería ampliar conocimientos y aquí en Ponferrada, donde se ha hecho el curso, tampoco hay muchas oportunidades. Conocí esta formación y me pareció interesante. Me alegra que se empiecen a hacer este tipo de cosas, a promover estos estudios”, explica Barredo.

Tras terminar este título, la joven ha descubierto que la ciberseguridad le apasiona y desea que su futuro esté orientado a ello. Barredo realizó las prácticas en la Ciuden. Actualmente, se encuentra en la bolsa de trabajo a la espera de poder incorporarse a la futura área de Ciberseguridad Industrial que se está creando. “Estaría muy bien trabajar allí porque ya hice las prácticas, conozco el ambiente, la forma de trabajar y me gusta mucho la organización. Este nuevo departamento tiene un futuro prometedor y me gustaría formar parte de él”, afirma.

Merayo estudió Ingeniería Informática y Matemáticas; es doctora en Informática, y volvió a su casa para tomarse un tiempo de respiro después de sus estudios y empezar a preparar una oposición cuando conoció esta formación a través de internet. “Me metí para hacer el curso mientras estaba aquí. Siempre es bueno seguir formándose”, dice. “A mí me sirvió para aprender cosas nuevas y para conocer mucha gente. Y sobre todo para entrar en la empresa en la que estoy”, asegura. Actualmente trabaja en el área de programación de Proconsi, donde también hizo las prácticas de este título. “El curso ha sido una plataforma para acceder al trabajo que tengo actualmente”, añade.

Un título propio

‘El Certificado en ‘Internet de las Cosas, Ciberseguridad y Aplicaciones’ es un título propio puesto en marcha desde la Universidad de León con el objetivo de dar respuesta a la creciente demanda del mercado laboral en este campo. Cuenta con la colaboración del Incibe, quien cofinancia estos estudios subvencionando las 15 primeras matrículas, que solo pagarán un 15 por ciento. Este otoño comenzará la segunda edición con el objetivo de cosechar un nuevo éxito.

Los participantes adquirirán conocimientos sobre Internet de las Cosas, programación, redes de comunicación de datos o Ciberseguridad, entre otras cosas. Un total de 640 horas de clases online y prácticas en empresas.

Barredo y Merayo aconsejan a todos los interesados en este campo que se apunten a él. “Me gustó mucho, superó mis expectativas. En la actualidad cada vez es más importante el internet de las cosas, está en más sitios, en más dispositivos y me parece muy interesante estudiarlo y después ponerlo en práctica. Y también la parte de Ciberseguridad, cómo aplicar los conceptos para que los dispositivos sean más seguros”, comenta Barredo, quien recomienda que los que se inscriban cuenten con alguna noción básica que aunque no es necesaria sí es recomendable. “Creo que hay un balance bastante bueno en cuanto a teoría y práctica, aunque yo añadiría algún contenido más práctico. Recomiendo este curso porque abre puertas y ayuda mucho el componente de las prácticas en empresas”, continúa.

“La verdad es que es un curso que aunque no tengas conocimientos de informática puedes hacerlo. Lo recomiendo porque te sirve para formarte en informática y si ya tienes conocimientos hay cosas siempre nuevas. Te abre el campo a otros lugares. Yo le diría a la gente que lo intenten. Los profesores son muy accesibles, muy buenos, saben mucho sobre el tema y se lo van a poner muy fácil para incorporarse a este mundo”, añade Merayo.

Mujer e informática

Este título propio pretende ser una plataforma hacia el mundo laboral de la informática, un campo que, generalmente, ha estado copado por hombres. Barredo y Merayo están demostrando que esto está cambiando y que cada vez son más las mujeres que no solo se atreven a adentrarse en este mundo sino que lo hacen con éxito.

“La mujer está accediendo cada vez más a este tipo de formaciones. Yo la verdad es que siempre lo he tenido fácil. He trabajado en la universidad y me han acogido muy bien y ahora que estoy en una empresa me siento muy valorada. Puede ser que mi curriculum tenga mucho que ver, el Doctorado da mucho prestigio. Cuando dices que has estudiado esto siendo chica, te valoran aún más porque no es común”, narra la Doctora en Informática.

“Cada vez parece que se nos incluye más en este ámbito. Las mujeres siempre hemos estado trabajando en él, pero a la sombra de hombres. Creo que es muy importante integrar a las mujeres y que se nos de visibilidad porque somos perfectamente válidas”, remarca Barredo. “El tipo de sociedad en la que vivimos a las mujeres, de forma consciente o inconsciente, se les inculca que debemos dedicarnos a otras cosas. Pero la mujer siempre, a lo largo de la historia, ha tenido curiosidad y ganas de aprender. La informática generalmente ha sido un territorio de hombres pero afortunadamente esto está cambiando. Cada vez se nos toma más en cuenta”, concluye la joven.