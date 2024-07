IUCyL cree que la Comunidad mejorará sin Vox, pero augura el fracaso del PP en solitario

El coordinador de IUCyL, Juan Gascón, ha asegurado que mejoraran algunas cosas con la salida del Gobierno de Castilla y León de Vox porque “la extrema derecha se había pasado de frenada" pero augura “el fracaso” del gobierno en solitario del Partido Popular.

Gascón ha ofrecido una rueda de prensa en Palencia para señalar la deriva del PP en el Gobierno de Castilla y León, que primero rompió con Ciudadanos y ahora vive la salida "estrafalaria" de Vox, con algún consejero que permanece "en diferido".

Una situación que, según Gascón, evidencia el fracaso del PP al frente de la Junta: "primero con Ciudadanos, después con la extrema derecha y ahora será el fracaso del PP solo".

Además ha expuesto "la responsabilidad" del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en la deriva de un Gobierno que, según Gascón, no ha sido capaz de solucionar conflictos, ni de "poner la agenda de la Comunidad encima de la mesa".

En lugar de eso, se ha dedicado abrir debates políticos que no son relevantes y que "solo buscan azuzar el odio y generar confrontación", como ha ocurrido con la Ley de Violencia Intrafamiliar o la Ley de Concordia.

Al respecto, ha asegurado que "la mal llamada Ley de Concordia" que "restaura algo que fue negativo para nuestro país" es la demostración de que Vox solo ha venido a Castilla y León para hacer su discurso, algo que en su momento le ha salido bien, pero "se ha pasado de frenada".

Por eso ha considerado que "hay cosas que van a mejorar" en Castilla y León con el nuevo Gobierno en minoría del PP, ya que va a estar más cómodo gobernando sin la extrema derecha, al igual que los sindicatos porque se podrá recuperar el diálogo social y la mediación en el Serla.

"Creo que será mucho más positivo para los trabajadores de Castilla y León que la extrema derecha no esté en la negociación con las empresas cuando haya conflictos laborales", ha manifestado Gascón que ha criticado que hasta ahora la extrema derecha se haya dedicado a judicializar los problemas de los trabajadores y de los empresarios.

En cualquier caso, al margen de que se note cierta mejora con la salida de Vox del Gobierno, Gascón ha considerado que las políticas del PP en Castilla y León no son buenas porque no están solucionando los problemas de los ciudadanos, ya que no se va a aplicar la Ley de Vivienda, es la única comunidad que no tiene una Ley LGTBI, y no han sido capaces de plantear soluciones al campo, "solo de azuzar la protesta".

A nivel interno ha anunciado que IUCyL va a plantear para otoño una Asamblea por la Democracia para hablar con militantes y simpatizantes de IU, con los sindicatos, con plataformas y movimientos sociales de la Comunidad, para construir un frente amplio que "haga que fracase el próximo Gobierno del PP en la Junta de Castilla y León" y para tener una alternativa de cara a las próximas elecciones autonómicas.

De esta forma quieren trabajar desde la base para ponerse de acuerdo en un programa para Castilla y León "que no venga desde Madrid" criticando que hasta ahora esta Comunidad haya estado gobernada por las directrices que llegan desde las direcciónes nacionales del PP, de Vox y antes de Ciudadanos.

"Ha llegado el momento de Castilla y León y tiene que ser Castilla y León la que tome sus decisiones", ha concluido Gascón.