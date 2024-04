Las joyas que esconde la ciudad universitaria más impresionante de España

España es un país tradicionalmente universitario, ya que cuenta con un total de 86 instituciones de estas características, 56 públicas y 30 privadas, así como más de 1,7 millones de estudiantes. Los estudiantes de Grado representan el 78,6 por ciento de los alumnos matriculados, los de Máster el 16,0 por ciento y los de Doctorado el 5,4 por ciento, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Esto hace que muchas capitales sean consideradas como ciudades universitarias, siendo la más impresionante la de Salamanca. Hasta el punto que la prestigiosa revista National Geographic ha publicado un artículo sobre los principales enclaves turísticos de la capital del Tormes.

Los orígenes de la capital salmantina se remontan a hace unos 2700 años, durante la primera Edad de Hierro, cuando los primeros pobladores de la ciudad se asentaron en el cerro de San Vicente, a la ribera del Tormes. Desde entonces, la metrópoli ha sido testigo del paso de diversos pueblos: vacceos, vetones, romanos, visigodos y musulmanes.Raimundo de Borgoña, yerno del rey Alfonso VI de León, fue el encargado de repoblar la ciudad durante el Medievo y asentar las bases de la Salamanca actual.

«Monumental, culta y divertida», así ha descrito National Geographic a Salamanca, antes de elaborar su lista de recomendaciones para esta ciudad, en la que han destacado una fecha en concreto de su historia, 1218, el año en el que se funda la primera universidad del mundo hispano y una de las cuatro del mundo occidental, momento desde el cual, la ciudad «no ha hecho más que acrecentar su patrimonio artístico e intelectual».

Pues a partir de esa fecha vamos a descubrir esas joyas de la ciudad de Unamuno y del Lazarillo de Tormes comenzando, como no podría ser de otra manera por la Universidad.Fundada en 1218 por Alfonso IX de León sobre el germen de su estudio general, y que fue la primera de Europa que ostentó el título de universidad por real cédula de Alfonso X el Sabio con fecha de 9 de noviembre de 1252 y por "la licentia ubique docendi del papa Alejandro IV de 1255".

Durante la época en la que fue una de las universidades más prestigiosas de Occidente se hizo popular la frase «Quod natura non dat, Salmantica non præstat», «Lo que la naturaleza no da, Salamanca no presta».​ Salamanca está ligada a la historia universal por nombres propios como Antonio de Nebrija, Cristóbal Colón, Fernando de Rojas, Francisco de Vitoria y la Escuela de Salamanca, Fray Luis de León, Beatriz Galindo o Miguel de Unamuno.

Como curiosidad se debe mencionar la rana situada sobre una calavera. Según la tradición, si el estudiante no logra ver la rana no conseguirá aprobar. Ahora bien, en su origen la rana simbolizaba la lujuria que conduce a la muerte al estar situada sobre la calavera y servía para que los estudiantes no olvidaran que debían dedicar sus esfuerzos al estudio y no caer en la lujuria.

El recorrido continúa por su la Plaza Mayor: Es una de las más bellas plazas monumentales urbanas de Europa. Comenzó a construirse en 1729 a instancias del corregidor Rodrigo Caballero Llanes. El proyecto fue a cargo del arquitecto Alberto de Churriguera, al que siguió su sobrino Manuel de Lara Churriguera y fue finalizado por Andrés García de Quiñones en 1755.

Situada en el centro de la ciudad, forma un cuadrilátero irregular soportalado, de tres pisos en cada fachada, presidido por el Ayuntamiento. En el Pabellón Real destaca la efigie del rey Fernando III El Santo y los medallones de las enjutas de sus arcos representan a monarcas españoles. En el pabellón sur, o de San Martín en los medallones vemos a ilustres militares o conquistadores, mientras que en el pabellón de petrineros las figuras de los medallones son personajes de la cultura.

Hoy en día es el centro de la vida social de la ciudad y el lugar de encuentros de sus habitantes, ya que en ella encontraremos numerosos bares y terrazas. Ya años antes era el punto de encuentro habitual de escritores y artistas.

- Puente Romano: Forma parte de la Vía de la Plata, que unía Mérida con Astorga. Aunque su origen es romano, del siglo I d.C., tan solo son de esta época los quince arcos más cercanos a la ciudad, sufriendo los otros once varias reconstrucciones como consecuencia de las crecidas del Tormes.

A la entrada del mismo se encuentra el verraco celtíbero, escultura granítica en forma de toro, testimonio de la cultura de los vettones, pobladores prerromanos de la ciudad. El verraco es famoso también por la referencia que a él se hace en una de las obras maestras de la literatura española: "El Lazarillo de Tormes". Tanto el toro como el puente forman parte del escudo de la ciudad.

- Dos catedrales: Es una de las pocas capitales que cuenta con dos catedrales. Una de ellas es la Catedral de Santa María más conocida como Catedral Vieja, dedicada a Santa María de la Sede. Se empezó a construir en el siglo XII y fue fundada por el obispo Jerónimo de Perigrod. La Catedral Vieja estuvo a punto de destruirse cuando se decidió construir la Catedral Nueva pero la idea fue rechazada porque se necesitaba un lugar de culto durante todo el tiempo que durara la obra.

De la fachada original poco queda puesto que fue tapada por otra en el siglo XVII. Junto a ella dos torres una que quedo bajo la torre de la Catedral Nueva y la otra que no se terminó y recibe el nombre de Torre Mocha. Otro de los atractivos de este templo es el retablo principal del siglo XV y el fresco que representa el Juicio Final.

La Catedral Nueva, adosada a la Vieja, se comenzó a construir en 1513, inaugurándose en agosto de 1733. En la promoción inicial intervinieron los Reyes Católicos, a petición del Cabildo Catedral, quien, con los obispos sucesivos, actuó siempre como principal promotor.

Esta catedral fue construida durante los siglos XVI y XVIII y en ella se aprecian los estilos gótico tardío, el renacentista así como el barroco. En el siglo XV surge la idea de construir una nueva catedral debido al gran aumento de la población, ello a causa en gran parte por las personas que estudiaban en la Universidad de Salamanca. El cimborrio fue levantado tras retomarse las obras después de haber estado paradas durante casi todo el siglo XVII.

La catedral sufrió desperfectos por razón del terremoto de Lisboa y es por ello que actualmente podemos observar el campanario forrado de piedras y ligeramente inclinado hacia un lado. El terremoto también afecto a la cúpula que fue sustituida por la que se puede ver actualmente.

En 1812 se derribaron una serie de casas y se creó la plaza de Anaya quedando al descubierto la fachada norte de la catedral la cual está poco ornamentada porque no estaba preparada para la exhibición puesto que la fachada principal es otra que se encuentra en una calle estrecha de la ciudad.

Como curiosidad que muestra la seo, es el pequeño astronauta situado en la puerta de Ramos frente al Palacio de Anaya.

- La Clerecía: Es el nombre que recibe el edificio del antiguo Real Colegio del Espíritu Santo de la Compañía de Jesús, construido en Salamanca entre los siglos XVII y XVIII. Es de estilo barroco. Se diferencia el colegio, con un interesante claustro, y la iglesia, con una impresionante fachada de tres cuerpos. El nombre de Clerecía se debe a una denominación abreviada de su pertenencia a la Real Clerecía de San Marcos tras la expulsión de los jesuitas de España.

Las obras comenzaron en 1617 bajo la protección de Margarita de Austria,​ esposa de Felipe III, al parecer como acto de desagravio a la orden por la prisión sufrida por su fundador, Ignacio de Loyola, por la Inquisición en la torre mocha de la catedral de Salamanca. Finalizándose en 1754. La planta general del edificio es obra de Juan Gómez de Mora.

Tras la expulsión de los Jesuitas de España, decretada por Carlos III mediante la Pragmática Sanción de 1767, se entregó el edificio a la Real Clerecía de San Marcos, con sede en la iglesia de San Marcos. Ésta, posteriormente cedió el edificio (salvo el templo) a la Diócesis de Salamanca, la cual instaló en él el Seminario de San Carlos.

En 1940, se crea la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA), instituida por el papa Pío XII, y la Diócesis le entrega el edificio como sede. Pese a que en esa entrega no se incluía el templo del Espíritu Santo, la Universidad Pontificia suprimió el culto en él desde septiembre de 2012 para poder ser explotado turísticamente. Solo se permiten celebrar bodas de antiguos alumnos y personas vinculadas con la Universidad Pontificia.

- La Casa de las Conchas: Se trata del monumento más representativo de la época de los Reyes Católicos de arte civil. Construido a finales del siglo XV, en esta casa se funden los restos góticos, moriscos e italianos. Su fundador fue el Doctor Rodríguez Arias y su motivo ornamental lo constituyen las conchas, símbolo de la Orden de Santiago, de la que era canciller.

Las ventanas de los pisos altos son ornamentadas con frontones de variadas arquerías góticas, mientras que las de los pisos inferiores muestran algunos de los mejores ejemplos de rejería gótica de España. Lo más llamativo del edificio lo encontramos en su fachada la cual cuenta con más de 300 conchas que decoran todo el edificio así como blasones y escudos y preciosas rejas que cubren las ventanas.