La jueza del caso de Esther López decidirá en 72 horas si encarcela al único investigado

El Juzgado de Instrucción Número 5 de Valladolid dispone de un plazo de 72 horas para decidir si admite o rechaza la petición de la hermana de Esther López, personada en el caso como acusación particular, para que el único investigado en la causa, Óscar S.M., ingrese en prisión provisional.

Esther López desapareció el 13 de enero de 2022 y fue hallada muerta el 5 de febrero de ese año en una cuneta en Traspinedo (Valladolid).

El Juzgado que se ocupa del caso, que estableció ayer una nueva prórroga de seis meses en la instrucción para poder practicar más diligencias recientemente acordadas, convocó para este viernes 17 de enero a las partes ante la petición de la acusación particular de prisión provisional para el investigado.

Tras la comparecencia, la letrada de Óscar S.M. ha explicado a los periodistas que la petición de la acusación particular, que no ha solicitado la Fiscalía, al parecer se basa en un riesgo de fuga y ha expuesto al respecto que desde el punto de vista de la defensa no existe ninguna razón para modificar la medida cautelar ya impuesta y que consiste en la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer periódicamente.

"Óscar ha cumplido fielmente sus obligaciones de comparecer todos los lunes, tiene el pasaporte retirado, y no tiene ninguna intención de no acudir" a un juicio en el que caso de que lo haya.

La jueza ha dicho que tiene 72 horas para resolver y la abogada del investigado ha reclamado que se mantenga la medida cautelar fijada hasta ahora.

El letrado de la hermana de Esther López ha dicho que el investigado no ha hablado este viernes durante la comparecencia y ha opinado que "lo que ha hecho durante la causa ha sido mentir" y "agravar el dolor de la familia"

Mientras se desarrollaba la comparecencia en el Juzgado, un grupo de familiares y allegados de Esther López se ha concentrado frente a la sede judicial con pancartas mediante las que han pedido justicia.