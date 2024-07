El PP de León, contra el populismo de la izquierda radical de Pedro Sánchez

La vicesecretaria de Organización del PP , Carmen Fúnez, manifestó en León que «cada vez son más los españoles que confían en Alberto Núñez Feijóo y son cada vez menos los españoles que confían en Pedro Sánchez, en el populismo de la izquierda radical que ahora significa Pedro Sánchez».

Así lo señaló antes de asistir a la junta directiva provincial del partido, en la que aseguró que los resultados de los comicios electorales celebrados en el último semestre ponen de manifiesto que el proyecto del líder de la formación se consolida y que «hoy Alberto Núñez Feijóo es más presidente del Gobierno que a principio de año, que tiene actitudes de presidente del Gobierno».

Esta situación, dijo, contrasta con el papel que le atribuye a Pedro Sánchez, del que dijo que ofrece, en el tema de la inmigración «un discurso populista, irresponsable e inhumano con esos menores que llegan a nuestras costas». Frente a ello, elogió que Núñez Feijóo reclamase ayuda a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, para controlar su control, preocupado -dijo el dirigente «popular»- por un aumento de inmigrantes ilegales en España que Fúnez cifró en un 80 por ciento en el último año.

«Nosotros, desde el Partido Popular no vamos a tratar a esos menores como si fuesen mercancía hablando de reparto o no reparto. Vamos a ser ser absolutamente solidarios con aquellos menores que llegan con verdaderas necesidades a nuestras costas» remarcó antes de señalar que su partido hace “un uso adecuado de la confianza y de los votos de los ciudadanos, actuando ya como un partido de gobierno y no como un partido de oposición».

También acudió a la cita el secretario autonómico del PP, Francisco Vázquez, quien se mostró convencido de que los buenos resultados obtenidos por el partido en las citas electorales recientes se mantendrán para las próximas confrontaciones. «Nosotros estamos confiados en que vamos a mejorar los resultados que estamos obteniendo en todos los procesos electorales, puesto que por parte de la dirección nacional se están tomando las medidas necesarias y también, cómo no, por estas estrategias que estamos desarrollando también a nivel regional», señaló.

La presidenta provincial, Ester Muñoz, puso en valor los resultados obtenidos por la formación en la provincia. «El PP de León ha sido otra vez de nuevo el partido más votado de la provincia, hemos ampliado nuestra diferencia con el PSOE, somos la quinta provincia del PP que mejores resultados con respecto a las generales».