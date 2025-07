Ni Madrid ni Bilbao: esta es la ciudad española más generosa y que más propinas deja en bares y restaurantes

Siempre se ha dicho del carácter de los castellanos, que son personas recias, sobrias y austeras, además de sólidas, muy cabales, y, sobre todo, muy trabajadoras, con una mezcla de dureza y nobleza.

A los nacidos en Castilla, como por ejemplo un vallisoletano, un palentino y un segoviano, se les asocia asimismo con la honestidas y la sencillez. Son, por norma general, muy humildes pero también orgullosos. Tampoco les gusta la zalamería, o lo que es lo mismo, no son vagos. No suelen presumir o hacer ostentación de algo que saben que no tienen, es decir, llevan a rajatable esa refrán popular que dice "dime de lo que presumes y te diré de lo que careces", ni mucho menos dicen una palabra más alta que otra.

Los castellanos son personas, por lo general, reservadas, tanto al hablar como a la hora de actuar. y nada vanidosas. Son nobles y leales y valoran la sinceridad y la falta de pretensiones en el trato con los demás Tampoco suelen caer en la arrogancia y, aunque son parcos en palabras -muchas veces por timidez- cuando hablan hay que escucharles porque son sinceros y, sobre todo, firmes.

También se dice que los castellanos son unos bordes y cortantes, sobre todo las mujeres, y aunque, como todo en la vida, en el equilibri e stá la virtud, lo cierto es que este es un sambenito que acompaña a los vallisoletanos, burgaleses, segovianos, abulenses o palentinos y sorianos sobre todo.

Pero dicho esto, así con carécter genérico, un reciente estudio de la plataforma de clases online, Preply, en el que ha entrevistado a más de 1.500 residentes de 19 territorios de toda España que al menos llevasen un año viviendo en una ciudad y a quienes han preguntado por la frecuencia con la que se encuentran con hasta doce comportamientos maleducados en la zona donde residen , ha revelado el ránking de los españoles más gamberros.

Y sorprende encontar entre los diez primeros a los vallisoletanos. Concretamente en el puesto número nueve, con una nota de 5,58 en una escala del uno al diez, por detrás de Santa Cruz de Tenerife, Granada, Alicante-Elche, San Sebastián, Bilbao, Palma, Barcelona y Málaga, siendo esta última la qu elidera esta curiosa clasificación.

¿Y a qué se de esta consideración? Pues según se desprende de la encuesta, en Valladolid, sus habitantes "no saludan a las personas desconocidas". De hecho, esta pregunta a los entrevistados ha recibido una calificación de 6,39 sobre diez. Es decir, casi siete de cada personas que han vivido al menos un año en la capital del Pisuerga consideran que los "pincianos" o "pucelanos"como así se les conoce a los oriundos de la ciudad del dramaturgo José Zorrilla, autor, entre otras muchas obras de "Don Juan Tenorio", un mito de la cultura española a la altura de El Quijote o La Celestina, y la obrade teatro que más veces se ha representado sobre un escenario en la historia de este país.

Que hacen mucho ruido, con un 6,26 de nota; que se pasan el día mirando vídeos en el móvil en público; el hermetismo de su lenguaje corporal (5,42); que cuando conducen y se acercan a un paso de peatones no solo no paran sino que además no frenan y aceleran (5,68); que son poco corteses con las personas que atienden (5,48); y que hablan con altavoz en público (5,23) o no respetan el espacio personal (5,16), son otras de las cuestiones que se han valorado en este informe, que no deja indiferente a nadie, pero que, curiosamente, son las preguntas en las que los vallisoletanos han conseguido una puntuación más elevada.

Tal es así, que lo que pero se ha valorado y, por tanto, han recibido por ello una nota más baja, es el hecho de que se salten con frecuencia las colas (4,77) o que un vallisoletano no suele dejar que la gente se agrupe en el tránsito (4,45). Todas estas puntuaciones a las preguntas han hecho que la nota media sea de un 5,58, los novenos más maleducados de España, pero los primeros de Castilla y León.

De todas formas, los encuestados quitan un poco de hierro al asunto al asegurar que, en general, son más maleducados los que no viven en Valladolid que los que sí lo hacen, al tiempo que situán a la capital del Pisuerga como la ciudad más generosa de España por las propinas que dejan en los bares y restaurantes. En concreto, la encuesta revela un resultado de 10,18 euros en cuanto al importe medio en porcentaje que los residentes de estas ciudades están dispuestos a dejar como propina.

A estos se les ha preguntado por la frecuencia con la que se encuentran con 12 comportamientos maleducados en la zona donde residen y quiénes creen que son los más irrespetuosos, si los locales o los visitantes.

Visitantes en la Plaza Mayor de Palencia

Tres ciudades de Castilla y León, entre las cinco de España más baratas para vivir

Y es que, aunque no sitúa a los vallisoletanos como los más maleducados de toda España, la ciudad del Pisuerga sí se encuentra en el puesto número nueve, solo por detrás de Santa Cruz de Tenerife, Granada, Alicante-Elche, San Sebastián, Bilbao, Palma, Barcelona y Málaga, siendo la primera la que lidera el ranking.

Estos datos convierten a Valladolid en la ciudad más maleducada de Castilla y León, aunque con una nota no demasiado elevada, pues la ciudad ha adquirido una puntuación media de mala educación de 5,58 en una escala del 1 al 10.

El comportamiento más criticado que fundamenta esta teoría es que allí "no saludan a las personas desconocidas", un hecho que ha obtenido una calificación total de 6,39.

Además, el estudio recoge que en la capital vallisoletana se suele ver a mucha gente "mirando vídeos en público" (6,32) y también "haciendo mucho ruido" (6,26).

Terrazas en la Plaza Mayor de Valladolid

Terrazas en la Plaza Mayor de Valladolid ICAL

Además, los encuestados aseguran que allí una buena parte de la población "no da propinas" (5,94), "se queda absorta con su teléfono en público" (5,81), "no ralentiza cuando conducen cerca de peatones" (5,68), "es descortés con las personas que atienden" (5,48).

Además, hay quien piensa que, por lo general, los vallisoletanos tienen "un lenguaje corporal hermético" (5,42), "hablan con altavoz en público" (5,23) y "no respetan el espacio personal" (5,16).

Por el contrario, las actitudes que han obtenido una puntuación más baja y por debajo del 5 es la de "saltarse las colas" (4,77) y la de "no dejar que la gente se agrupe en el tránsito" (4,45).

Un compendio de comportamientos cuya media otorga a la ciudad del Pisuerga una nota de 5,58, situándose como la novena ciudad más maleducada de España.

Ahora bien, cabe destacar que, tal y como han destacado los participantes de la encuesta, a su juicio, en el caso de Valladolid, allí son más maleducados los no residentes que los residentes.

Altas temperaturas en Castilla y León. Los más pequeños disfrutan de una zona de baño de Salamanca

Castilla y León, elegida por los españoles para disfrutar en verano: estos son los destinos más buscados de la Comunidad

En cualquier caso, el estudio también ha posicionado a la ciudad del Pisuerga como la ciudad más generosa de España. Una conclusión a la que se ha llegado tras preguntar a los encuestados por sus hábitos en cuanto a dejar propinas.

Así, al conocer la cantidad que suelen dejar todos ellos, Preply ha analizado los datos y ha calculado la media del importe que los residentes suelen dejar como propina en cada ciudad para así descubrir qué ciudades son las más y menos tacañas en una escala del uno al diez.

Y es que, los vallisoletanos se han coronado como "los más generosos de todo el país al arrojar un resultado de 10,18 euros en cuanto al importe medio en porcentaje que los residentes de estas ciudades están dispuestos a dejar como propina.

De este modo, el estudio concluye que, aunque la capital vallisoletana es una de las más maleducadas de España, entre otras cosas, porque una buena parte de su población "no saluda a desconocidos, mira vídeos en público y hace mucho ruido", también es "la más generosa" de todo el territorio nacional. Una virtud que contrarresta el defecto de mala educación del que habla la investigación.