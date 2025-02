Mañueco advierte de la condonación de la deuda: «Es un atraco»

Nueva, intensa y bronca sesión plenaria la que se ceha celebrado esta tarde en las Cortes de Castilla y León, que arrancaba con un minuto de silencio en memoria de Inmaculada García Rioja, procuradora del PSOE por Zamora, quien fallecía esta pasada madrugada, y a quien sus señorías ponían en valor su defensa de la Sanidad pública y del medio rural.

Tras este homenaje comenzaba el debate en el hemiciclo con las preguntas de la oposición al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, con protagonismo para la condonación de la deuda a las comunidades autónomas que se debate hoy en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Fue durante el cara a cara con el socialista Luis Tudanca, quien había pedido al jefe del Ejecutivo autonómico que se ponga del lado de los intereses de los castellanos y leoneses y negocie con el Gobierno, entre otras cosas, porque supondrá que Castilla y León no tendrá que pagar al Estado 3.643 millones de euros y, además, la Junta podrá disponer de los 480 millones que destina al año en intereses para inversiones o para resolver el «déficit» de los servicios sociales.

Mañueco, sin embargo, rechazaba una vez más la propuesta de condonación de la deuda «porque es un atraco a los españoles» y acusaba al presidente Sánchez de intentar tapar con esta medida el despilfarro socialista y su sometimiento a los separatistas catalanes para poder seguir en La Moncloa. «La deuda no desaparece ni se evapora y además ahora tendremos que pagar entre todos los españoles la deuda de los independentistas catalanes», denunciaba el presidente de la Junta, quien, además, aseguraba que la cifra aportada por el Gobierno de España es «falaz», porque según sus cálculos los separatistas van a recibir mil euros más por persona que Castilla y León.

Asimismo, Mañueco echaba en cara a Sánchez su «pacto de trilero» con Oriol Junqueras fraguado a espaldas de las comunidades autónomas. «Ha sido un acuerdo desleal e injusto porque no se ha hecho en condiciones de igualdad», apuntaba, en contraposición con la oferta de pactos de comunidad que el presidente de la Junta siempre ha ofrecido, entre ellos uno para aprobar la ley de integral para las víctimas de violencia de género.

Por otro lado, el pleno dejaba nuevos reproches entre PP y Vox a cuenta de posibles acuerdos de ambas formaciones con el PSOE, aunque el cara a cara de Mañueco con el portavoz de Vox, David Hierro, dejaba nuevamente la mano tendida del presidente a todos los grupos pero especialmente a la formación conservadora para llegar a acuerdos.

«Podemos ponernos de acuerdo en muchos temas y propuestas, pero el problema es que no les dejan en Madrid», le espetaba Mañueco a Hierro, al tiempo que pedía a los dirigentes de Vox que aclaren sus ideas «porque con sus acciones están dando oxígeno a Pedro Sánchez».

Inversiones para la provincia leonesa

Durante el pleno, Mañueco anunciaba las licitaciones del acceso al polígono industrial de «El Bayo» y para la amoliación del Parque Tecnológico de la capital leonesa.

«La Junta está invirtiendo en la provincia», decía el presidente como contestación a las críticas del leonesista Luis Mariano Santos, a quien recordaba también las obras del conservatorio, las redes de calor de León y Ponferrada, los más de 90 millones para la modernización del campo o el apoyo al Grado de Medicina. «Lo que no vemos por ningún lado es lo que hace la UPL y sus socios», le espetaba.