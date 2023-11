Mañueco confirma que Castilla y León recurrirá la ley de amnistía: "No cabe mayor indignidad e inmoralidad"

No por esperado dejar de ser noticia, pero el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, una vez que se ha registrado en el Congreso de los Diputados la ley de amnistía que, entre otras cosas, pretende hacer olvidar el Golpe de Estado en Cataluña en 2017 y que implicados se vayan de rositas en un ataque a la independencia judicial sin precedentes, ha confirmado este martes lo que viene diciendo desde que se empezó a hablar de este perdón general, que Castilla y León recurrirá esta Ley y que la Comunidad agotará todas las vías legales a su alcance para intentar frenarla.

Mañueco avanzaba esta cuestión durante un foro organizado por La Opinión-El Correo de Zamora, donde volvía a acusar a Pedro Sánchez de haber llegado demasiado lejos con su afrenta a los españoles y recordaba que atacar la separación de poderes y la independencia judicial es un golpe contra la Constitución, y que sin esta no hay Ley, y sin leyes lo que no habrá sería Democracia.

El jefe del Ejecutivo autonómico aprovechaba su intervención en esta jornada para seguir advirtiendo de la "indignidad e inmoralidad" de esta ley de amnistía pero también del resto de pactos alcanzados por Sánchez con quienes romper España que incluyen cesiones que van a conseguir que hayan españoles de primera y de segunda, rompiendo la igualdad y la unidad de España, pero también para recordar que no se van a quedar de brazos cruzados y que darán la batalla hasta el final.

El líder popular denunciaba también los "privilegios económicos" que se incluyen en estos acuerdos "que asaltan la hucha común" de todos los españoles, y citaba por ejemplo los 15.000 millones de euros de condonación de la deuda a Cataluña o la cesión de la Seguridad Social al País Vasco, que contrastan con la "falta de fondos para proyectos de Castilla y León" y más concretamente de la provincia de Zamora como la reapertura del cuartel de Monte la Reina o la conversión en autovía de la carretera Nacional 122.

En este sentido, Mañueco auguraba una situación que va a ir a peor ya que todo este dinero que va para los socios de Sánchez son inversiones que no llegarán al resto de territorios.

Empleo y calidad de vida

También se refería el presidente de la Junta a otros asuntos como la despoblación, de la que decía que es un problema que afecta a toda España y que se combate con una política que sea "útil y eficaz" de colaboración de todas las Administraciones, incluidos el Gobierno de España y la Unión Europea generando actividad económica, empleo y calidad de vida.

Con este objetivo, anunciaba que el Plan Regional para el desarrollo del Polígono Zamora Norte, en Monfarracinos, que ya se está redactando, se empezará a tramitar este mismo año, tras la firma del protocolo con el Ayuntamiento que tendrá lugar en las próximas semanas.

Este plan forma parte del Protocolo `Impulsa Zamora´ firmado en octubre con la Diputación Provincial, Caja Rural de Zamora y otras entidades del ámbito de la investigación, que incluye también otras medidas para el progreso de la economía productiva de esa provincia.

Entre ellas, destaca la financiación para atraer empresas, con la movilización de casi 60 millones de euros de inversión empresarial a través del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICE), Caja Rural de Zamora y Sodical.

"Queremosconvertir a Zamora en un polo de atracción de empresas tecnológicas", decía,en alusión al HUB de innovación en el sector de los cuidados el parque científico-tecnológico `La Aldehuela´ y al Centro de Altas Capacidades en Inteligencia Artificial, en colaboración con centros tecnológicos tan reputados como el Air Institute, o al Campus Tecnológico que se quiere impulsar en esta provincia para formar a emprendedores, facilitar el teletrabajo y acoger proyectos empresariales.

Mañueco se refería también al Programa Territorial de Benavente o el de Tierra de Campos como herramientas frente a la despoblación, y avanzaba una atención especial al área de la frontera entre Salamanca y Zamora, el nuevo impulso a la Red Europea de Regiones con Desafíos Demográficos o el apoyo a los agricultores y ganaderos con los anticipos de la PAC y con ayudas económicas por la sequía y la enfermedad hemorrágica epizoótica.

En cuanto a la situación de Zamora, que es la provincia española más envejecida y que porcentualmente más población pierde, Mañueco aseguraba que hay datos que invitan a la esperanza como por ejemplo que lleve 32 meses seguidos de crecimiento en la afiliación a la Seguridad Social o que en esta provincia las exportaciones entre enero y julio de este año hayan aumentado el 8 por ciento superando la media nacional.

"Esa semilla de esos datos esperanzadores está sembrada y ahora lo que tenemos que hacer es regarla y cuidarla", finalizaba el jefe del Ejecutivo regional