De Margarida: “La economía de España y de Castilla y León va a moderar su crecimiento"

El director de Ecova Estudios, Juan Carlos de Margarida, afirmó hoy que la economía de España y de Castilla y León “va a moderar su crecimiento”, según la tendencia en el ámbito internacional. “El consumo privado y la inversión empresarial tienen un margen para crecer pero no van a ser determinantes para crear actividad económica. Lo que va a ser determinante es la estabilidad del mercado de trabajo, la confianza en la gestión política y el comercio internacional”, auguró.

“El crecimiento del gasto público no se está originando por el incremento de la actividad económica, el crecimiento de los ingresos e impuestos, sino por el endeudamiento. Es cierto que está solucionando el crecimiento del PIB, el crecimiento de Castilla y León, España y la Unión Europea pero, para 2025 y siguientes, si esto no se revierte, va a haber grandes problemas de sostenimiento de las cuentas públicas. Por tanto, hay que tener ahí mucho cuidado”, advirtió.

Juan Carlos de Margarida hizo estas declaraciones en el Centro Social de Caja Rural de Zamora, en la capital zamorana, durante la presentación del Observatorio Económico de Zamora correspondiente al tercer trimestre del 2024 y de las perspectivas para 2025

“Todas las realidades provinciales se sustentan en realidades macroeconómicas, si un aislamiento de datos. Sí que existen peculiaridades en cada una de las provincias de Castilla y León, que pueden ser mejores o peores en comparación con el resto de las provincias y de las comunidades. Pero la línea es muy igual en todas las partes”, señaló De Margarida, quien contextualizó la macroeconomía y la microeconomía en el ámbito internacional y nacional.

Pérdida de competitividad

“La realidad es que Europa tiene el problema de la pérdida de competitividad, que puede traer consecuencias en 2025 y los siguientes años. Nuestras empresas no son competitivas. Eso significa que hay otras empresas en el resto del mundo que venden mejor o que tienen mejor producto o que están situadas mejor de una forma mucho más contundente que lo que tiene en este momento Europa”, indicó.

“Las causas de ese fenómeno se detectan en las exportaciones de Europa, con una disminución de la producción manufacturera. Hemos deslocalizado muchísimas empresas a otros países, en este momento, asiáticos. Además, hay un declive de la competitividad económica de la Unión Europea respecto a China y a Estados Unidos”, apuntó.

En este contexto, el director del Ecova comentó que, en la actualidad, el 62,5 por ciento de la actividad energética de Europa depende del resto del mundo; en el ámbito digital, hay pocos proveedores comunitarios, existe un gran incremento de la demanda y no hay suficientes empresas. En el sanitario, el 80 por ciento de las importaciones de activos para antibióticos proviene de China. Y, en el militar, se importa de Estados Unidos el 62 por ciento de los gastos militares, según detalló.

De Margarida estuvo acompañado por el delegado del Colegio de Economistas en Zamora, Raúl Zurrón, y la técnica de Comunicación de la Fundación Caja Rural de Zamora, Laura Huertos.

“Estamos en una Europa dependiente y poco competitiva y esto afecta al resto de países miembros, a Castilla y León y, por supuesto, a la provincia de Zamora. Además, Europa tiene una elevada deuda y no sabemos qué capacidad de respuesta puede tener si hay un conflicto económico, una tendencia al envejecimiento de la población y la amenaza de aranceles próximos al 18 por ciento de productos comunitarios, además de exceso de burocracia”, subrayó.

En cuanto a las soluciones, Juan Carlos de Margarida consideró que “se deje hacer la competencia interna” en sectores estratégicos de la Unión Europea y “se mejore la eficiencia” de recursos energéticos, agrícolas y sanitarios.

“La economía de España es muy resiliente, con un crecimiento español muy importante en el último año. Se debe al mercado laboral, que resiste a la realidad socioeconómica; existe una subida de los salarios y cierta tranquilidad por parte del ciudadano de la estabilidad del trabajo, que es muy importante para el consumo”, puntualizó.

“También es cierto que tenemos los fondos de Next Generation que están actuando de forma contundente, aunque a lo mejor no con la celeridad que deberían, y que están reactivando la economía o manteniéndola para que no haya un decrecimiento. Y hay una paulatina bajada de los tipos de interés que está ayudando a incrementar el consumo”, comentó.

“Crecimiento discreto”

Por su parte el delegado del Colegio de Economistas en Zamora, Raúl Zurrón, destacó que los datos macroeconómicos y de evolución son “sostenidos, ni muy optimistas ni muy pesimistas”, con un crecimiento “discreto”, pero recordó que “las incertidumbres que pesan sobre la economía son mayores en el tercer trimestre de 2024”, tanto en el ámbito global, con la entrada de nuevos actores en el marco mundial, como nacional. “El peso que soporta el gasto público en el conjunto del PIB es demasiado importante y no es coyuntural sino estructural, lo que puede afectar a futuros presupuestos”, puntualizó.

“La tendencia de Zamora es parecida a la autonómica, tanto en el IPC como en la tasa de desempleo pero más negativa en Zamora., Se ha frenado la brecha de la despoblación, el decrecimiento, el dato aberrante es que en el año 2000 la provincia tenía 200.000 habitantes y ahora unos 164.000”, precisó.

“El mayor drama es no cortar la sangría demográfica y seguimos sin tener fiscalidad diferenciada. El sector público sigue teniendo un gran margen de maniobra para dinamizar la economía zamorana. Y la sociedad debería reclamarla con una mayor contundencia”, consideró.

La técnica de Comunicación de la Fundación Caja Rural de Zamora, Laura Huertos, hizo hincapié en el “compromiso” de la cooperativa de crédito con el desarrollo económico y social de la provincia y con la difusión de información “transparente y útil” para toda la sociedad zamorana.

“El Observatorio Económico es una herramienta estratégica que nos permite analizar los indicadores clave de nuestra economía y entender las tendencias en el sector, fundamentales para anticipar los posibles desafíos y oportunidades”, explicó.

“Queremos destacar la labor que hace el Colegio de Economistas como aliado en iniciativas que potencian la economía local de nuestra provincia y apostar por la innovación, el apoyo a empresas y el fortalecimiento al tejido social económico de nuestra provincia”, enumeró.