El mejor escenario para la práctica deportiva, la Montaña Palentina

La Montaña Palentina es sinónimo de naturaleza, tranquilidad, arte románico, gastronomía o rutas turísticas pero también, es el escenario perfecto para la práctica deportiva gracias a sus empinados y rocosos paisajes. Sin embargo y pese a su enorme potencial, es todavía una gran desconocida para muchos atletas o deportistas. Eso es precisamente lo que quiere evitar la Diputación provincial que hoy organizó en Cervera de Pisuerga un Training Day con la mejor aliada posible: al atleta vasca, Malen Osa.

La campeona de España de esquí de montaña vertical y cuarta clasificada en el circuito Golden Trail Series 2023, ha sido la encargada de convocar y dirigir a los corredores a través de un circuito que ella misma diseñó por la Senda del Oso y que, de manera previa, les mostró durante la celebración de una charla de reconocimiento. “Confieso que no había venido nunca. No sabía ni qué tipo de terreno esperar pero lo cierto es que me ha gustado muchísimo y las sensaciones al acabar la carrera han sido excepcionales”, reconoció en declaraciones a la Agencia Ical.

Osa, que promete “volver en cuanto pueda” a la Montaña Palentina, aventuró que se trata de una zona con un enorme potencial. “Ofrece muchísimas posibilidades. Puedes entrenar diferentes modalidades y es el sitio perfecto celebrar carreras, bien sean técnicas o de modalidad rápida. Tiene muchos picos en altura y eso nos conviene para entrenar”, explicó la atleta que insistió además, en que, desde hoy, “la Montaña Palentina cuenta con una admiradora más”.

Malen Osa, que quiso poner en valor la amabilidad y cercanía con la que fue recibida, se convirtió en un aliciente más para los participantes de la prueba. Así lo destacó la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, al recordar que, un vez anunciada, las inscripciones para la carrera se agotaron en menos de 46 horas. “Todos querían correr junto a una verdadera campeona y en la prueba han participado corredores llegados desde todos los puntos de la Comunidad”. “Desde la Institución provincial queremos que los amantes del deporte descubran un nuevo lugar para desarrollar sus aficiones. Estamos seguros de que les va a encantar y completamente convencidos de que quien viene, repite”.

De esta manera, se da “un primer paso” y el pistoletazo de salida a una serie de eventos que culminarán con la celebración de la XVII Copa Internacional Mountain Running Sub18 que se celebrará en la Montaña Palentina los días 21 y 22 de junio y en el que se espera la participación de una veintena de selecciones nacionales de todo el mundo. “La de hoy no será la única y habrá más sorpresas a modo de anticipo aunque todavía habrá que esperar al menos unos días para poder conocer más detalles”, quiso adelantar Armisén.

La XVII Copa Internacional Mountain Running Sub18 contará con los municipios de Aguilar de Campoo, Barruelo de Santullán y Brañosera como sedes principales y será allí donde se alojen los atletas participantes. Estas localidades se convertirán además en salida y meta de las carreras que integran el programa.

“Además del valor deportivo, es una oportunidad perfecta para promocionar la Montaña Palentina. Muchas veces está a la sombra de otras zonas como, por ejemplo, Picos de Europa y es una gran desconocida. Una zona que te conquista y que aún está por descubrir”, explicó el entrenador nacional del Club Puentecillas, Francisco Caballero. “Es un lugar perfecto para aquellos que busquen un sitio más tranquilo y apartado. Ofrece posibilidades para todas las disciplinas. Tenemos cuevas para practicar la espeleología o escalada, rutas para recorrer andando o corriendo y zonas para el alpinismo”, destacó.

Cabe recordar que en el transcurso de la última Feria Internacional de Turismo (FITUR), que se celebró en Madrid el pasado mes de enero, la Diputación palentina dio los primeros pasos para lograr la prestigiosa acreditación ‘Active Running Cities’ de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA).

Para obtener esta distinción es requisito indispensable potenciar el running y la marcha como atractivos turísticos, organizando eventos y actividades que atraigan visitantes y fomenten el turismo deportivo.

Por eso, este mismo entorno natural acogerá también la ‘Palencia Trail Series 2024’, un circuito de carreras de la Montaña Palencia que comprende 8 pruebas repartidas por toda la provincia palentina que darán comienzo el próximo 30 de marzo con el Trail Virgen de la Vega en Melgar de Yuso.

Además, en los últimos años se ha trabajado para impulsar el senderismo o el cicloturismo. Una oportunidad, esta última, de poder descubrir a golpe de pedal los magníficos parajes de la zona norte de la provincia con recorridos para hacer de manera individual, en familia o a nivel experto.