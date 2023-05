Milagros Marcos exige una política de Estado en materia de agua que dé garantías y certidumbre a todos los territorios

La portavoz de Agricultura del Grupo Parlamentario Popular (GPP), Milagros Marcos, lamentó el "electoralismo y sectarismo del Gobierno ante el gran problema de sequía que vive el país" y exigió una política de Estado en materia de agua que dé garantías y certidumbre a todos los territorios. “Este es el pacto nacional que propone el presidente Feijóo”, añadió.

La diputada palentina del PP, durante su intervención en el Pleno del Congreso de los Diputados, criticó el "ataque frontal al mundo rural" y el “desprecio y la falta de respeto a las gentes del campo” durante los cinco años de mandato de Sánchez. “Este es el ejemplo más claro del sanchismo que hay que derogar”, reiteró.

“A golpe de planificación ideológica con la vista puesta en las urnas no impedirán que nos convirtamos en el mayor desierto de Europa. Hay que actuar ya. El problema no es Europa. El problema no es el pacto verde. El problema es el Gobierno de Sánchez y sus políticas contra la economía rural”, señaló

Milagros Marcos, que se ha convertido en uno de los principales azotes del Gobierno de Pedro Sánchez de la bancada popular, afirmó que la “miope visión ideológica y urbanita del mundo rural” que tiene el Ejecutivo limita el desarrollo del 80 por ciento del territorio, pone en riesgo tres millones de puestos de trabajo y el 12 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), atenta contra el medioambiente, provoca despoblación y, con ello, lastra la producción de alimentos y compromete nuestra soberanía alimentaria.

Asimismo, indicó que "luchar contra el cambio climático es tomar medidas para adaptarse a él sin perder capacidad productiva. Negarse en nombre del planeta a invertir para almacenar el agua cuando cae y poder aprovecharlo de forma eficiente cuando se necesita es populismo infantil para justificar la incapacidad de la ministra Ribera a la hora de gestionar la política del agua”, manifestó.

La portavoz de Agricultura del GPP aseguró que "no estamos ante un problema nuevo, pues ya hace años que Naciones Unidas y la Comisión Europea advierten que debemos invertir en adaptarnos y destinaron 140.000 millones de euros que se desconoce a dónde han ido a parar".

También declaró que "llevan cinco años gobernando, cuatro con alertas por sequía y no han hecho nada más que buscar culpables y decir que se reduzca el consumo”, dijo sobre el Ejecutivo, al que preguntó si puede asegurar que no habrá restricciones de agua. En este sentido, la dirigente popular recordó que "todos los planes hidrológicos de cuenca del Gobierno de España se encuentran retrasados y recurridos ante el Tribunal Supremo. “El del Duero, aprobado en contra del Consejo del Agua por primera vez en la historia; el del Tajo, recurrido por tres Comunidades —Valencia entre ellas—, y el resto también recurridos ante el Supremo desde Castilla-La Mancha”, explicó.

“A ustedes hablar de pacto nacional les viene muy grande. Hablar de gestión responsable les debe de sonar a broma cuando convocan un Consejo de Ministros extraordinario el día que comienza la campaña y sin una sola medida extraordinaria”, resaltó Marcos dirigiéndose al Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos.

Además, cuestionó "la creación de un fondo con tan solo la cuarta parte del dinero que el Gobierno solicitó durante la sequía de 2017 y los intentos del Ejecutivo para tapar con parches electorales su falta de política hidráulica". Al respecto, destacó las propuestas de los populares, que apuestan por la modernización de regadíos, un plan de infraestructuras de almacenamiento que impulse la construcción de balsas en lugar de destruir las actuales o aprovechar los fondos procedentes de Europa para hacer los nuevos regadíos que estaban previstos por el PP, todo ello en el marco de un Pacto Nacional por el Agua y contando con los presidentes de las Comunidades Autónomas.

“Mientras Portugal construye 15 embalses con fondos europeos y Francia 16 balsas para asegurar la producción agraria, Sánchez las destruye; mientras otros países utilizan los fondos europeos para tener más regadíos, Sánchez los paraliza; mientras otros mantienen las centrales térmicas y nucleares, Sánchez las cierra y duplica el coste de la energía”, señaló Milagros Marcos, evidenciando la errónea actitud del Gobierno de Pedro Sánchez.

Por este motivo, la diputada palentina del PP reiteró que, “mientras Francia y Alemania se quedan con las ayudas de Estado, Sánchez llega tarde, recorta, aumenta exigencias, pone nuevos impuestos y, además, ahora les deja sin agua, les culpa de la sequía y Ribera acusa a la industria agroalimentaria de expoliar a agricultores y vecinos”.

“Hay soluciones, pero la solución definitiva es derogar el sanchismo”, insistió, mientras explicó que “sin agua no hay futuro”. “El mundo rural no aguanta más y España tampoco”, concluyó Milagros Marcos.