Una mujer muere tras discutir con su expareja y caer desde un trecer piso en Valladolid

Una mujer de 31 años falleció la noche del miércoles 20 de setiembre tras precipitarse desde un tercer piso de su vivienda en Valladolid, después de que presúntamente discutiera con su expareja, de 28 años, que tenía una orden de alejamiento por maltrato y que fue detenido por quebrantarl,a aunque en el momento del suceso no se encontraba en la casa.

Según explicaron fuentes de la Policía Nacional a la Agencia EFE, el suceso se produjo cuando la mujer estaba en su casa, un tercer piso de un inmueble de la calle Algeciras, en el vallisoletano barrio de las Delicias, en la que al menos también se encontraban en ese momento su hijo de 10 años y su madre.

Ese miércoles 20 de setiembre, la mujer estaba en un bar de la zona cuando se le acercó su expareja y subieron a la casa, aunque el hombre tenía una orden de alejamiento, tras lo cual se produjo una discusión y la expareja se marchó.

Un familiar llamó a la Policía municipal denunciando que ese hecho, que el hombre había quebrantado la orden de alejamiento por maltrato, pero cuando los agentes se personaron dijeron que no tenían nada que denunciar, segúnseñalaron las mismas fuentes.

En torno a las 23.30 horas la mujer se precipitó desde ese tercer piso y como existía esa llamada previa del quebratamiento de la orden de alejamiento, la expareja fue detenida.

Las mismas fuentes precisaron que se le detuvo por no cumplir con la orden independientemente de que hubiera denuncia o no, y han incidido en que no se encontraba en la vivienda cuando sucedieron los hechos. La mujer fue llevada al hospital con vida aunque falleció poco después.