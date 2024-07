Los nuevos lenguajes urbanos y el "street art" abren el 23 Certamen Internacional de Coreografía Burgos & Nueva York

La danza urbana y el street art inauguran este próximo lunes 22 de julio el programa oficial de actividades del 23º Certamen Internacional de Coreografía Burgos & Nueva York, que extenderá además sus propuestas a la trinchera del ferrocarril de los yacimientos de la Sierra de Atapuerca.

Los nuevos lenguajes urbanos, como el hip-hop o el B-Boying, protagonizan ‘Moving spaces’, el programa de animación que tomará la Llana de Afuera a partir de las 18 horas con diversas propuestas, especialmente dirigidas al público más joven. La jornada arrancará con un taller a cargo de la compañía andaluza Colectivo Premoh, que dará paso a la ‘BUrban Battle 1 vs 1 All Styles’, cuya animación correrá a cargo del DJ Tito The Skid y el speaker Letysb y que tendrá como jueces a miembros de Premohs y a la coreógrafa Sara Lil Vinegar, de la Compañía Fresas Con Nata.

A continuación, será el turno para ‘Express Yourself’, una iniciativa que invita a los espectadores a subirse al escenario para compartir su show, coreografía o freestyle de baile. Un espectáculo de la compañía burgalesa H3Bpondrá el broche final a partir a las 21:30 horas.

Muralismo de gran formato en la calle Hortelanos

También ese lunes, el artista invitado en la sección ‘Street-Art Muralismo’, Guido Palmadessa, iniciará el proceso de trabajo para la confección de un mural de grandes dimensiones en la fachada situada en la calle Hortelanos de la capital burgalesa. ‘Atravesar el centro’, título que lleva la obra que propone el artista callejero argentino, persigue reflejar la complejidad de las sinergias colectivas. “Salir, entrar, atravesar… genera un ritmo donde los cuerpos dialogan, se enfrentan o cooperan”, explica Palmadessa sobre su creación. La imagen muestra un recorrido que deja huellas, marcas y experiencias que confluyen en la misma persona constituyéndose a su vez como el propio centro. ‘Atravesar el centro’ es una invitación a buscar otros recorridos para experimentar la ciudad y con ello un proceso de descubrimiento urbano.

Guido Palmadessa (1988) es un artista callejero formado en Buenos Aires (Argentina) y afincado en Berlín (Alemania) desde 2018. Es autor de pinturas, dibujos y trabajos de muralismo, pasando por óleos sobre lino y otros proyectos que combinan técnicas mixtas sobre. Interesado por la dimensión social y comprometida del arte, aborda en sus obras temas como la migración, las identidades o las tradiciones. Criado en la generación del arte callejero y con formación académica (U.N.A / BS.AS), su estilo mezcla retratos de la realidad social con lenguajes simbólicos, expresando tanto culturas locales como exploraciones personales, todo sobre la condición humana. Palmadessa ve el mundo a través de la pintura y considera el arte como un “puente que comunica a las personas y crea comunidad”.

El Certamen Internacional de Coreografía Burgos & Nueva York esta? dirigido por el coreógrafo Alberto Estébanez y organizado por CIDANZ Producciones-Ballet Contemporáneo de Burgos. Cuenta con la colaboración de la Gerencia Municipal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Burgos, el Ministerio de Cultura de España y la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León, así? como con el apoyo de otras entidades e instituciones culturales.