El pleno del Ayuntamiento de Ponferrada ratifica la prórroga por un año del servicio de la ORA

El pleno del Ayuntamiento de Ponferrada aprobó hoy la prórroga del servicio de aparcamiento regulado, ORA, por un año mientras se trabaja en el pliego de condiciones para sacar adelante el nuevo contrato. Este punto, que se dejó sobre la mesa durante la última sesión plenaria, salió hoy adelante gracias a la abstención del PSOE.

Su portavoz, Olegario Ramón, señaló que son partidarios de la ORA porque es necesario “un sistema de rotación de aparcamiento, especialmente en zonas comerciales, no como un mecanismo de recaudación sino de movilidad”, dijo. En todo caso el socialista insistió en que es necesario “redimensionar el servicio, a la baja".

El socialista también justificó la abstención de su grupo en que de no prorrogarse el servicio 28 familias se verían afectadas por la pérdida de empleo. “Nos abstendremos mientras seguimos trabajando para que no haya necesidad de volver a prorrogar y haya un nuevo modelo”, dijo.

Por su parte el portavoz de Coalición por el Bierzo, Iván Alonso, partido que votó a favor, también defendióla necesidad de la ORA, aunque cree que hay que incluir modificaciones en el próximo contrato. “Abogamos porque desde este servicio se pueden hacer varias mejoras importantes, como que estos agentes pueden ayudar en los corredores escolares, facilitando que haya menos tránsito en determinadas horas puntas en las entradas y salidas de los colegios”, explicó. También apuesta por dejar libre de pago los primeros 90 minutos y, a partir de ahí, lograr la movilidad de los coches. “A partir de ahí se tiene que subir sustancialmente la tarifa y multas mucho mayores si no se adquiere el billete”, añadió.

El PP también apoyó esta prórroga. Su portavoz, Lidia Coca, afirmó que trabajarán con todos los grupos políticos para modernizar este servicio.

Mientras Vox se mostró claramente en contra de la ORA. La portavoz, Patricia González, recriminó al equipo de gobierno que se pliegue a los deseos del PSOE. “Tienen que estar contentos los votantes del PP y CxB. Que vergüenza. Ya damos por hecho que no cumplirán el programa electoral pero tampoco escuchan a los vecinos”, dijo. “Una persona que todos los días tenga que estacionar en la zona azul y pague un euro al día pagará más de 300 euros al año. ¿Saben ustedes lo que puede hacer una familia con 300 euros al año?”, señaló González. “Solo les importa recaudar”.

Cambio de nombre

Por otro lado el pleno rechazó, con los votos en contra de Vox y PSOE, el cambio de nombre del colegio Valentín García Yebra por el de La Minero, como pidió el propio centro.

La portavoz de Vox justificó su negativa en el malestar mostrado por la familia del filólogo, quien se mostró en contra de este cambio. “Señor alcalde, es usted un incompetente y lo primero que debería haber hecho es hablar con la familia. De bien nacidos es ser agradecidos, por lo que nosotros votaremos en contra”, indicó González

El portavoz socialista también mostró su rechazo a este cambio, alegando que no se cumplen dos requisitos “imprescindibles”. “Por un lado deben aparecer personas o instituciones de gran relevancia que tras el nombramiento de un colegio, muestre méritos suficientes como para que se pinga su nombre a un centro. Es evidente que esta circunstancia no está puesto que la MSP, La Minero, ya no existe”, explicó Ramón. “Se podría justificar en que en el periplo vital de la persona que da nombre a ese espacio hubiera pasado algo que justificase que el centro perdiera su nombre, pero es que no ha sido el caso. Es una persona reconocida”, añadió.

Ramón también cree que “se ve mal” esta iniciativa y que si se quiere reconocer a La Minero se puede colocar una placa. “¿Qué ha hecho el pobre Valentín García Yebra para que, después de muerto, se quiera quitar el nombre a ese colegio?”, preguntó.

Por su parte el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, insistió en que Valentín García Yebra está reconocido en la ciudad ya que la biblioteca municipal lleva su nombre, también hay una calle y la casa del pueblo de Lombillo de los Barrios, su localidad natal, también lleva esta denominación. Además explicó que la propia hija de Valentín García Yebra ha entendido los motivos después de explicarle de forma detallada todo el procedimiento seguido, en el que se ha tramitado una demanda del centro educativo.