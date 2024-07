El PSOE de Tudanca arropa a Sánchez en su cruzada contra el juez Peinado

Los socialistas de Castilla y León arropan al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y le defienden ante el "acoso y derribo" que, en su opinión está sufriendo por parte del juez Juan Carlos Peinado, después de que ayer tuviera que comparecer como testigo en la instrucción abierta contra su esposa, Begoña Gómez, imputada por posible tráfico de influencias.

Así lo ha puesto de manifiesto esta mañana el secretario regional del PSOE, Luis Tudanca, durante una rueda de prensa, en la que ha criticado el “enorme ejercicio de cinismo” e “hipocresía” del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, quien ayer le exigió explicaciones al respecto.

Para el dirigente del partido del puño y la rosa, resulta “trascendente y preocupante”, que PP y Vox intenten acceder a La Moncloa “de la mano de un juez”, lo que no logró en las urnas el pasado año.

"Esto no es un ataque a Pedro Sánchez,sino a la democracia por parte de los poderes fácticos del país que a su juicio no respetan los resultados de las urnas y que no soportan que siga habiendo un gobierno progresista y socialista", advertía Tudanca, en declaraciones recogidas por Ical, para quien es “espeluznante” ver a la “extrema derecha” entrar con la ayuda de un juez y a base de “bulos” y “ataques personales” en la sede de la Presidencia del Gobierno, ahora que han dejado por su voluntad de formar parte de la Junta de Castilla y León.

El político burgalés, además, ha arremetido también contra Fernández Mañueco por su "cinismo” cuando aseguró que Sánchez se equivocó al acogerse a la dispensa a no declarar y que debía dar explicaciones en los medios de comunicación y a la sociedad, recordándole que mantiene como consejero a Juan Carlos Suárez-Quiñones, "a quien se le oyó ofrecer en una grabación judicial una obra pública a un empresario que la administración soy yo”.

“Todo este ruido trata de ocultar lo que está sucediendo en España, que sigue siendo la locomotora económica del conjunto de la Unión Europa!, apuntaba Tudanca, convencido de que este país ahora sí va bien económicamente mientras crecen los salarios y el empleo.

Acuerdo con ERC

Por otro lado, y ante el polémico acuerdo del PSOE catalán con ERC para que Cataluña tenga una financiación propia para apoyar la investidura de Salvador Illa, decía estar convencido de que la “propuesta” de ERC “no se llevará a cabo".

“No pasará. No puede hacerse”, decía, mientras añadía que además no existen mayorías suficientes para acometer una reforma “unilateral” y “parcial” del sistema de financiación autonómica. Esto, reconoció, es lo “más tranquilizador”.

Sobre los términos del pacto, autorizado ayer por la Ejecutiva Federal del PSOE, señalaba que el acuerdo “está escrito” y “es lo que es”, al tiempo que admitió que algunas cuestiones no las comparte y que chocan, en línea con lo expresado por Asturias, con sus postulados, no así otros aspectos, ya que subrayó se recoge la garantía de que habrá “solidaridad”.

“Yo confío en el Gobierno", decía, al a vez que advertía de que se está produciendo un escenario “hipotético" por parte del PP, en el marco de una “suerte de que viene el lobo” sobre la ruptura de la caja única, que nadie terminará por creer y que reiteró no contempla y que no van a “tolerar”, ni a “defender”.

De hecho, afirmaba que los datos avalan que “nunca se ha roto la solidaridad” por parte de este Gobierno y recordó la promesa de condonación de 15.000 millones de la deuda de Cataluña. “¿Dónde están? No ha pasado y no sucederá”, dijo porque existe el compromiso de que si se aplica, será para todas las autonomías.

En cualquier caso Tudanca insistía en que el objetivo de su partido es “fraguar” un gobierno y un presidente no independentista y rupturista para Cataluña.

Algo que según apuntaba está más cerca”, decía.

Además, aseguraba que el PSOE de Castilla y León no va a defender ninguna "quiebra" de la “igualdad” y la “solidaridad” en el sistema de financiación y en el régimen común. “No hemos cambiado, ni cambiaremos de posición”, sentenciaba., en referencia al acuerdo alcanzado con el expresidente Juan Vicente Herrera pero también la cumbre de Santiago de Compostela, en la que participaron Castilla y León, Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha y Extremadura, así como en los acuerdos parlamentarios de las Cortes autonómicas.