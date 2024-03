Reclaman para Soria un museo paleontológico para exhibir los restos fósiles depositados en el Numantino

El autor y paleontólogo soriano Manuel Meijide alentó a las instituciones sorianas a dotar a la provincia de un museo paleontológico que exhiba los restos fósiles de dinosaurios y las colecciones de icnitas, las más grandes de Europa, que ahora están depositados en el Museo Numantino y únicamente son visibles para la comunidad científica.

Este proyecto cultural contribuirá a impulsar la investigación en el campo y podría convertirse en un motor económico para la provincia, según el historiador, quien pone de relevancia el valor de los restos hallados en diferentes yacimientos. “Soria tiene un patrimonio descomunal de huellas de icnitas de Tierras Altas y en la formación Golmayo donde se han encontrado dos nuevas especies de dinosaurios para la ciencia. A estos hallazgos no se le ha dado la importancia necesaria cuando en otros lugares de la Península como Aragón, Castilla La Mancha o Asturias tienen museos paleontológicos a los que acuden miles de turistas”, resaltó.

En este sentido, Meijide subrayó que Soria ha perdido una oportunidad turística de desarrollo cultural por no poner en valor estos restos, que no son accesibles para la población, y precisó que el Museo de Cuenca logró en seis meses que lo visitaran 250.000 personas. “¿Por qué Soria no se puede contar con un museo paleontológico que recoja además los restos paleontológicos de los yacimientos de Golmayo, Ambrona y Torralba?”, preguntó.

El paleontólogo subrayó que actualmente los restos se han depositado en el Museo Numantino que está dedicado al mundo celtíbero y romano y no tiene el espacio suficiente para albergar la exposición paleontológica. “Nadie puede ver estos restos, salvo los científicos”, puntualizó.

Asimismo, recordó que Soria fue pionera en Europa por el museo de Ambrona, el primero ‘in situ’ en Europa al hallar en la década de los 60 restos de elefantes y por los hallazgos Layna, pionero por los estudios de micromamíferos fósiles y de otros animales y cuyos resultados “dieron la vuelta al mundo”.

También ocurre lo mismo, según Meijide, con el “macroyacimiento” de la cuenca de Cameros, que engloba parte de la La Rioja y Burgos, pero mayoritariamente el norte de la provincia de Soria. Este es el más grande y con más diversidad de huellas del planeta. “La Rioja ha sido capaz de ponerlo en valor y en Soria, aunque existe una ruta de la icnitas, falta un centro de interpretación para exponer todas las maravillas que ha proporcionado la provincia de Soria, entre ellas decenas de especies de icnitas”.

En el yacimiento de Mazaterón se hallaron restos de tortugas gigantes y cocodrilos, mientras que en la zona de Golmayo (Zerralbo I y ZerralboII) se hallaron restos de dinosaurios únicos que permitieron establecer relaciones entre animales del mismo período del norte de África y norte de Europa.