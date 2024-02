El PP reprocha al ministro Puente que tome a los ciudadanos "por idiotas"

El portavoz de Transportes del GPP y senador por Segovia, Juan José Sanz Vitorio ha preguntado esta tarde al ministro de Transportes, el vallisoletano Óscar Puente si puede asegurar que la concesión de la explotación y mantenimiento de las autopistas de peaje AP-6, AP-51 y AP-61 finalizará en el año 2029.

Además, le ha exigido que aclare si “desconoce" el Real Decreto 525/2012, si piensa incumplirlo o si está mintiendo a los usuarios de estas autopistas.

En este sentido, recordaba el senador popular la sentencia del Tribunal de la Unión Europea de 22 de abril de 2010, y que, precisamente lo que hace el Real Decreto 525/2012 es dar cumplimento a esta sentencia además de obligar a la reducción de siete años del periodo de adjudicación. También recoge la indemnización y la nueva

licitación de estas autopistas.

Durante su intervención, Sanz Vitorio recordaba que en abril de 2020, el Gobierno del PSOE decidió la adjudicación de 37 años y que después redujo esa licitación en esos siete años, como dice el Real Decreto 525/2012; pero advertía de que lo que no hace el Gobierno es cumplir con la indemnización por esos siete años y la nueva licitación; tal y como dice el Real Decreto antes citado en sus puntos dos y tres.

"El Gobierno del PSOE se escuda en la realización de un estudio de previsiones de impacto previsiblemente en el 2029, como excusa para no hacer la variante de San Rafael, para no desviar el tráfico pesado ni bonificar a los usuarios recurrentes", denunciaba Sanz Vitorio, para quien Sánchez no ha tomado la decisión que le correspondía.

Por ello, avisaba a Óscar Puente de que “no es bueno que tome a los ciudadanos por idiotas” y trasladaba al ministro que estos son los problemas que tiene que resolver y las preguntas a las que tiene que dar respuesta.