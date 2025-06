Oscar Puente se jacta del hachazo de Hacienda a Carlos Alcaraz y las reacciones son brutales: "Dinero francés..."

Carlos Alcaraz derrotó (4-6, 6-7(4), 6-4, 7-6(3), 7-6(2)) al italiano Jannik Sinner el pasado domingo en la final de Roland Garros más larga de la historia, una remontada de genio y figura para defender corona en París y alzar su quinto 'grande'. El murciano dio la vuelta a los dos primeros sets, salvó tres bolas de partido en el cuarto y volvió a ser la bestia negra del número uno del mundo, cinco victorias seguidas ante el dominador del circuito desde 2024, en una Philippe Chatrier españolizada una vez más en el primer año sin Rafa Nadal. A sus 22 años, Alcaraz escribió otra página dorada de la historia del deporte tras cinco horas y media de máximo nivel y sufrimiento. Un logro deportivo que también va acompañado de un importante premio económico: 2. 550.000 euros.

Sin embargo, no todo ese dinero irá a parar al bolsillo del tenista. Aunque el Abierto de Francia ha repartido más de 56 millones de euros en premios, el montante recibido por Alcaraz deberá tributar en España, donde reside fiscalmente. En su caso, la factura con Hacienda será notable. Según estimaciones de TaxDown, el jugador tendrá que abonar en impuestos cerca de 1.181.936 euros, lo que representa un 46% del total ganado en París.

Alcaraz, nacido en El Palmar (Murcia), tendrá que pagar una tributación concreta en el IRPF estatal y autonómico.

“Cuando hablamos de estas cantidades por triunfos deportivos, es habitual pensar solo en la cifra bruta, pero lo verdaderamente relevante es cuánto acaba llegando al bolsillo del deportista”, explica Aitor Fernández, experto fiscal de TaxDown. “En España, la combinación del IRPF estatal y autonómico puede hacer que más del 45% del dinero acabe en manos de Hacienda. Por eso, una buena planificación fiscal es clave, incluso para los mejores deportistas del mundo”.

Doble alegría para los españoles

El hachazo de Hacienda a Alcaraz no pasó desapercibido para los aficionados que rápidamente lo convirtieron en viral en redes sociales. Un debate al que no se ha podido resistirse Oscar Puente. El ministro de Transporte, siempre muy activo y polémico en redes sociales no ha tardado en reaccionar a las informaciones que desvelaban la parte del premio del murciano que se llevaba el fisco.

"Ayer los “españoles de bien” estábamos doblemente contentos. Uno, por ver a ese prodigio del tenis hacer lo que parecía imposible. ¡Qué alegría!. Dos, por ver que 1,18 M € de dinero francés, vendrán a España para nuestra sanidad y nuestra educación y el resto a un español, que lo empleará como considere oportuno", escribió en su perfil de "X". Las reacciones como era de esperar no tardaron.

"¿Cómo se puede ser tan populista?", "Se te ha subido el Gym Tonic", "¡ojalá Alcalá fije su residencia en país que no le robe tanto!", "Mira, ya tienes dinero para arreglar lo de los trenes" o "Sanidad, educación y mantener una industria de golfos aforados", son algunos del más de un millar de comentarios que inunda "X" en respuesta al ministro.