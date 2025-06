Turistas extranjeros sentencian a Barcelona y sorprenden con su opinión: todos coinciden en lo más inesperado

Recibir la opinión de los turistas del extranjero puede ser algo fundamental para las ciudades de España, ya que se estaría ofreciendo una perspectiva exterior y desinteresada que los residentes pueden pasar por alto. Los visitantes, al no estar familiarizados con una rutina local, pueden identificar virtudes a favor o aspectos que se pueden mejorar.

Este tipo de retroalimentaciones pueden ser una vía perfecta para detectar oportunidades de crecimiento o corregir aquello en lo que no se esté dando el nivel. Además, estos análisis pueden aumentar la reputación de algún destino en concreto, lo cual contribuye a un turismo sostenible, tanto para la economía como para el propio sector que lidera España con más de 93 millones de visitantes.

"¿Qué es lo que más te molesta de Barcelona?"

Las redes sociales están llenas de opiniones y testimonios de todo tipo, y no iba a ser menos cuando se hable del turismo. Uno de los ejemplos más evidentes es de las valoraciones de varios extranjeros sobre su paso por la ciudad de Barcelona. Todos y cada uno de ellos son entrevistas y se les pregunta lo siguiente: "¿Hay alguna cosa importante que te molesta en Barcelona?".

Es cierto que varios indican que no tienen una respuesta afianzada, ya que "en realidad, es una pregunta difícil". No obstante, los demás sí que revelan cuáles son las cosas que les parecen las peores y aquellas a mejorar. Una de las opiniones más evidentes suelen ser las del clima en esta ciudad. El calor en Barcelona puede ser duro por la humedad, lo cual intensifica la sensación térmica y genera queel ambiente sea más bochornoso. No obstante, nadie opina sobre ello; solo se indica que hay muchos mosquitos.

"El metro de Madrid es totalmente diferente"

El medio de transporte también suele ser un tema que cobra mucho protagonismo en estas situaciones, y así lo han respaldados estos turistas. España es uno de los países que más fomentan este tipo de servicios, aunque también es cierto que unos funcionan mejor que otros. No obstante, durante el vídeo se pone como ejemplo a seguir al metro de Madrid. Se declara que "el metro de Madrid es totalmente diferente", dando a entender que se ha invertido más en él que en el de Barcelona con el objetivo de que tenga un rendimiento mucho mayor. Incluso llegan a formular que el metro en la Ciudad Condal huele peor que el de la capital española.

Barcelona es uno de los destinos más masificados de todo el país. Se trata, nada más y nada menos, que de la segunda ciudad más poblada de toda España, lo cual hace inevitable que sea una potencia turística que esté llena de servicios de todo tipo. "Hay mucha gente; hay muchas construcciones; no me gusta, está lleno; las personas, hay demasiada gente. Las calles están llenas y es demasiado".

"Huele a mierda en la calle"

Barcelona es una de las ciudades más peligrosas de España. De hecho, hasta los propios habitantes lo han asegurado en las redes sociales. Por supuesto, el tema de la inseguridad no lo iban a dejar de lado, aunque no se han detenido mucho tiempo en ello. Tan solo hay dos turistas que aseguran que lo que menos les gusta son los carteristas, revelando que "no te sientes tan seguro aquí por su presencia".

También se incluye que les gustaría "tener dispensadores públicos de agua en la playa para beber", lo cual no es una mala idea. Eso sí, en lo que coinciden casi todos los entrevistados es en que no les gusta cómo huele la ciudad. Estos han sido las respuestas más destacadas sobre este tema a la pregunta "¿Hay alguna cosa importante que te molesta en Barcelona?": "¿La contaminación?; Mientras caminas, es como si a veces hubiera un poco de olor, como el olor de los desagües, las alcantarillas; Bueno, el olor a veces; A veces huele a mierda en la calle".