Roberto Leal presenta la nueva gama de vinos Finca El Empecinado

La Bodega vallisoletana Vega Real, perteneciente a Bodegas Barbadillo, ha presentado su nueva gama de vinos junto al reconocido presentador, reportero y periodista de Antena 3, Roberto Leal. Esta nueva colección es “Finca El Empecinado” y se compone de tres tintos de Ribera del Duero; concretamente un Roble, un Crianza y un Reserva.

Roberto Leal, presentador de excepción para una causa solidaria

El conductor del programa "Pasapalabra" , actualmente uno de los presentadores más populares de la pequeña pantalla, ha sido el elegido por Bodega Vega Real para presentar su nueva gama de vinos. Leal es sevillano de Alcalá de Guadaíra y es conocido por sus reportajes en España Directo y, por supuesto, por ser conductor de programas como Operación Triunfo, Pasapalabra y El Desafío. Además, ha recibido importantes premios que reconocen su talento y carisma, como el Ondas o la Antena de Oro. Y no solo eso, es embajador oficial de la Denominación de Origen Ribera del Duero 2022, gran conocedor de los vinos de esta tierra.

En este evento, el periodista ha podido conocer la bodega y sus viñedos realizando una visita guiada de la mano del enólogo, Luis Cuadrado, además de disfrutar del entorno excepcional donde se ubica Vega Real y degustar los vinos de esta gama junto a platos típicos de la zona. Todo ello acompañado por Miguel Sanz, director general de la DO Ribera del Duero y Jero García, deportista, exboxeador profesional y presidente de la Fundación a la que va dirigida la donación.

Roberto Leal ha comentado en esta presentación que: “vuelvo a Castilla y León, tras ser nombrado el año pasado embajador de la D.O. Ribera del Duero, para presentar la nueva colección de vinos ‘Finca El Empecinado’. Vinos con personalidad que llegan a todos los paladares, que provienen de una bodega de dimensión humana donde todo el trabajo es artesanal”.

Además, Leal ha podido firmar una barrica de la bodega que ha apadrinado y cuyos beneficios íntegros serán donados a una entidad que él mismo ha seleccionado, en este caso, ha sido la Fundación Jero García. Y afirma que: “estoy muy orgulloso de tener esta oportunidad para poder colaborar con mi amigo Jero García y su noble causa a través de este comprometido proyecto que lleva a cabo de la mano de su fundación”.

Roberto Leal firma la barrica Bodega Vega Real Bodega Vega Real

Luchando contra el bullying: Fundación Jero García

Esta institución tiene como objetivo desde el año 2009 la integración a través del deporte. Ofrecen a niños y jóvenes becados clases de boxeo educativo y sin contacto, así como un seguimiento a jóvenes en riesgo potencial de exclusión social por circunstancias socioeconómicas.

Dentro de esta Fundación, Leal participa activamente en uno de sus proyectos denominado Sport vs Bullying a donde irá destinada esta donación benéfica. Con su lema “No mirar no significa no ver. No mirar es no querer. Y en esta pelea contra el bullying queremos todos”, se trata de una acción social donde deportistas de élite, que sufrieron episodios de bullying en su infancia, relatan sus experiencias en colegios e institutos en nuestro país para acercar sus testimonios a los más jóvenes y buscar así concienciación, con un objetivo muy claro: “tocar los corazones de los jóvenes y cambiar las cosas utilizando la empatía como palanca”.

La dimensión humana y el proceso pausado de Vega Real

Finca El Empecinado lleva el nombre de un valiente guerrillero (Juan Martín Díez El Empecinado), nacido en Castrillo de Duero que fue, a su vez, viñador entregado y hombre de gran nobleza. Llegó a tener más de 30.000 cepas y elaboró un vino que, se cuenta, era excelente. Todo esto lo hizo muy cerca de Vega Real, desde su Casa de Labranza. Estos vinos, recogen así la tradición, la pasión y el respeto a la historia y al terroir más puro de la Ribera del Duero.

Vega Real, se caracteriza por su dimensión humana y su mirada atenta a la viña, liderada por el enólogo Luis Cuadrado y un pequeño equipo de cinco personas que forman una gran familia y que están totalmente comprometidas con este proyecto desde hace años; y 5 viticultores de la zona con los que Vega Real trabaja mano a mano desde el año de su fundación.