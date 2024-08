Ronaldo Nazario no venderá el Real Valladolid y potenciará la imagen del club en Arabia

El presidente del Real Valladolid, Ronaldo Nazário, no venderá el Real Valladolid a pesar de las ofertas varias que tenía encima de la mesa.

El ex jugador del Real Madrid y de la selección de Brasil no quiere irse hasta que dejar el legado que prometió a su llegada, aunque también ha dejado entrever que las ofertas que había no eran buenas.

Al menos así lo ha confirmado este miércoles el que será nuevo portavoz de la entidad blanquivioleta, Jorge Santiago, quien sustituye en el cargo a David Espinar, y que se ha marcado como objetivo potenciar el grupo de Ronaldo en Arabia y, a través de este, la imagen del Real Valladolid, puesto que es propiedad del astro brasileño, buscando nuevos enlaces y patrocinios fuera de España.

Asimismo, destacaba que Ronaldo Nazario se hará cargo de la deuda que arrastra el Real Valladolid con LaLiga, correspondiente a la temporada 2022-23 "de manera personal", para que no afecte al límite salarial de esta campaña.

Plantilla de garantías

Y, sin dar cifras, avanzaba que se está trabajando con un presupuesto que no variará demasiado, y con el que se pretende conformar una plantilla de garantías para que el equipo logre la permanencia y se vaya consolidando en Primera".

También ponía en valor el haber llegado a los 24.000 socios, algo que contribuirá al límite salarial, al igual que la llegada de nuevos colaboradores y patrocinadores. "Hay ganas e ilusión por seguir creciendo, empezando por el presidente", decía.

En su opinión, esta nueva temporada en Primera "se parte con un buen bloque,. "Va a ser un equipo, porque eso es lo que hará que se alcancen las metas, con la unión de todos, no solo de los jugadores, sino de esa afición que ha dado otro paso más, de las instituciones, de la ciudad y de los medios", apuntaba.