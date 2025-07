La ruta ideal para disfrutar del mejor torrezno del mundo

El torrezno es un manjar cada vez más apreciado por los amantes de la buena gastronomía. Y que mejor que disfrutarlo en la provincia de donde son más típicos. Para ello, la Agrupación Soriana de Hostelería y Turismo (ASOHTUR) ha organizado la II edición de la Ruta del Torrezno que reúne a 47 establecimientos hosteleros de 12 localidades sorianas.

La iniciativa no solo ofrece una experiencia gastronómica única en España, sino que consolida una ruta turística estable y sostenible, pensada para dinamizar el turismo provincial más allá de las temporadas altas.

Gracias al éxito de su primera edición, la Ruta del Torrezno se afianza como un recorrido permanente que permite disfrutar del genuino Torrezno de Soria elaborado de forma tradicional en cualquier momento del año.

Este nuevo enfoque, estrenado el pasado año por la Agrupación en sustitución de las Jornadas del Torrezno, no solo revaloriza un producto icónico en la provincia de Soria, sino que también contribuye a vertebrar el territorio y estimular la economía local.

La Ruta, con epicentro en la ciudad de Soria, se extiende por toda la provincia, conectando enclaves turísticos de norte a sur. Así, participan en ella establecimientos de Almazán y Berlanga de Duero, Aldehuela de Calatañazor, San Esteban de Gormaz, El Burgo de Osma, Cueva de Ágreda, Matalebreras, Navaleno, Vinuesa, Abejar y San Pedro Manrique.

Entre los participantes se encuentran tanto los campeones como los finalistas de la última edición del Concurso El Mejor Torrezno del Mundo.

La Ruta del Torrezno también ofrece la experiencia de maridar el torrezno con algunos de los mejores vinos de la provincia, gracias a la colaboración de cinco bodegas sorianas de la Denominación de Origen Ribera del Duero soriana. Este año se incorpora una nueva bodega, ampliando así la propuesta enológica.

En la II Ruta del Torrezno participan Castillejo de Robledo, que aporta su reconocido Silentium Crianza; Bodegas Rudeles, con su vino de autor Rudeles 23, la bodega Viñedos y Bodegas Gormaz, con su 12 Linajes Roble; Dominio de Atauta, que presenta La Celestina y Bodegas Agoris, que ofrece Agoris 2023.

Este itinerario, que integra gastronomía, patrimonio, cultura y naturaleza, se configura como una herramienta clave para posicionar a Soria como un destino turístico diferenciador, dando visibilidad a su hostelería, a sus productos de calidad y a sus zonas rurales.

Por otro lado, se mantiene el concurso ‘El Mejor Torrezno del Mundo en la categoría ‘Innovación’ 2025, una iniciativa paralela a la Ruta que la completa, mostrando la versatilidad del producto y su capacidad de maridar con otros alimentos.

Seis establecimientos concursarán por la ‘Innovación’ y serán valorados por un jurado, dispuesto por la Marca Torrezno de Soria, eligiendo al ganador de acuerdo a criterios como el proceso culinario utilizado en la receta, su originalidad, la armonía del bocado, su sabor, equilibrio y complejidad, así como el emplatado de la tapa, en la que ha de ser reconocible en todo momento la materia prima objeto de concurso.

El concurso, de carácter profesional, se desarrollará de forma presencial ante jurado en el CIFP La Merced el lunes 14 de julio y el ganador será propuesto por ASOHTUR para participar en el II Concurso Oficial de Tapas y Pinchos de Castilla y León.

Tras el concurso, los 6 establecimientos participantes (3 de la provincia y 3 de la capital) ofrecerán a los clientes sus creaciones propuestas a concurso durante 2 semanas.

ASOHTUR, constituida en 1978 e integrada en FOES y en la Cámara de Comercio de Soria, continúa apostando por iniciativas que generen actividad en la provincia, consolidando al torrezno no solo como un manjar, sino como un auténtico motor de promoción territorial.

Además forma parte, además, de la Confederación de Hostelería y Turismo de Castilla y León (HOSTURCyL), de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT).

Listado establecimientos participantes:

Abejar

BAR CAFETERÍA RTE. RUTERS

Crujientes como tus ganas de volver a Ruters

Aldehuela de Calatañazor

HOSTAL BAR RTE. VENTA NUEVA

Torrezno de la Venta Nueva, 'El Origen'

Almazán

HOTEL RESTAURANTE VILLA DE ALMAZÁN

El secreto del Torrezno

Berlanga de Duero

BAR RESTAURANTE SENDEROS DEL CID

¡No pierdas el tiempo y disfruta!!

Cueva de Ágreda

BAR RESTAURANTE LA CANTINA

Miguelito, barra energética

El Burgo de Osma

CAFETERÍA DOÑA REMEDIOS

El mejor Torrezno en la plaza Mayor de El Burgo de Osma

HOSTAL RESTAURANTE LA DEHESA DE OSMA

Torrezno "La Dehesa"

RESTAURANTE VIRREY PALAFOX

Los Torreznos de las Jornadas de la Matanza

Matalebreras

BAR RTE. ASADOR EL ROSCO

Del cerdo la panceta, del Rosco el Torrezno

HOSTAL RESTAURANTE MARI CARMEN

En Hostal Mari Carmen, un gran Torrezno

Navaleno

HOSTAL RESTAURANTE LA TABLADA

Tu Torrezno pinariego

San Esteban de Gormaz

BAR RESTAURANTE ANTONIO

Torrezno dorado en el camino del Cid

San Pedro Manrique

BAR EL CONDADO DEL MOTORES

Torrezno Motores "El marisco de Tierras Altas"

Vinuesa

BAR EL PESCADOR

Los Torreznos del Pescador, no tienen colesterol

Soria

HOSTAL BAR RTE. LA VENTA DE VALCORBA

Valcorba, la venta del Torrezno

HOTEL RTE. CADOSA

¡El Torrezno bien hecho, para disfrutar en la puerta de Soria!

BAR RESTAURANTE FUENTE DE LA TEJA

No es lo que comes, si no dónde lo comes #Vermuteemos

PARADOR DE SORIA ANTONIO MACHADO

Torreznos en el balcón sobre el Duero

BAR Y HOTEL APOLONIA

Descubre el Torrezno más crujiente nacido de nuestra tradición centenaria

BAR RTE. BRASERÍA NUMANCIA

El soriano auténtico

BAR RTE. CASA ARÉVALO

Casa Arévalo, una sonrisa en cada bocado

BAR RESTAURANTE CASA AUGUSTO ARRANZ

En Casa Augusto, un Torrezno con mucho gusto

BAR RESTAURANTE DUERO

Tororrezno

BAR RTE. EL ALTO DE LA DEHESA - CASA MANOLO

Torrezno por todo lo alto

BAR RESTAURANTE EL FOGÓN DEL SALVADOR

Torrezno soriano tradicional

BAR RESTAURANTE EL PORTILLO

En el Portillo, por ti me como un torrenillo

BAR RESTAURANTE EL VENTORRO

¡Donde hay Torreznos... hay alegría!

BAR FELI'S

Pecado torreznal

BAR RESTAURANTE GAROA

¿Un Torrezno? ¡¡Riquísimo!!

CAFETERÍA GAYA NUÑO

Pase a probar nuestro delicioso Torrezno

BAR CERVECERÍA LA ANTIGUA

Saborea de la "A" a la (pan) "Z"

RESTAURANTE LA CHISTERA

La magia de hacer un buen Torrezno

BAR RTE. ARROCERÍA LA COCINA DEL CASINO

El Casino y el Torrezno son socios. Solo faltas tú!!

BAR RTE. LA GASTRO TASQUITA

Taskirrezno

BAR LOS PORCHES

Encuentra el delicioso Torrezno de Soria

BAR RTE. MÁS QUE 2

Torrezno de Soria al horno

BAR RTE. MEET GASTROBAR (H. Alameda Centro)

Meetorrezno, el oro soriano

BAR RESTAURANTE MESON CASTELLANO

Torreznos con tradición desde 1969

BAR CAFETERÍA MI CASTILLO

Clásicos y modernos donde los haya

BAR CAFETERÍA NUEVO TERUEL

Nuestro Torrezno de Soria, crujido celestial, sabor inolvidable

CAFETERÍA REY ALFONSO (H. Alfonso VIII)

El Torrezno del Rey Alfonso

BAR RTE. SANTO DOMINGO II

Qué no falte en la mesa nuestra seña de identidad. ¡Disfruta del Santorrezno!

BAR RTE. TABERNA CAPOTE

Entre volcanes y Torreznos

BAR RTE. TABERNA MERCEDES

Mi torrezno es de la despensa, ¿y el tuyo?

BAR RTE. THE RED LION

El Torrezno rojo del león

RESTAURANTE TRASHUMANTE

Sartencita de Torrenillos

CAFETERÍA TRIBECA

Torrezno con "T" de Tribeca