Las secretos fascinantes que esconde la Catedral rural más importante de España

Castilla y León puede presumir de contar con un patrimonio cultural, artístico y monumental que no tienen otros territorios forjado a lo largo de siglos de historia de esta comunidad formada por dos antiguos reinos. Y no solo en las ciudades grandes sino también y sobre todo en el medio rural. De hecho, se suele decir que no hay pueblo en esta tierra -y hay más de 2.200 municipios- que no tenga una pequeña ermita, un puente o una fuente con una gran historia a sus espaldas.

Pues en estas lineas de LA RAZÓN de hoy queremos acercar al lector uno de estos ejemplos del medio rural castellano y leonés que asombra al mundo por su belleza y por lo que impone, pero también por algunos de los secretos que esconde en su interior: se trata de la Catedral de la localidad leonesa de Astorga, una ciudad que cobrará especial relevancia en la Edad Media como parada obligada para los peregrinos del Camino Francés a Santiago de Compostela, centro mercantil y litúrgico por excelencia.

La Catedral es uno de los edificios más representativos de la capital maragata, ciudad noble, leal y bimilenaria, además de encrucijada de caminos y encuentro de culturas, que cuenta además con una Diócesis que es de las más antiguas de la Península Ibérica.

De hecho, cuenta desde tiempo inmemorial con el título de Apostólica, puesto que su origen se sitúa muy cerca de la predicación de los apóstoles.

Esta mezcla de estilos arquitectónicos se comprubea ya desde su inicio, ya que la Seo se edifica sobre una catedral románica del siglo XI mientras que los ábsides de su cabecera, son del gótico tardío del siglo XV y se parecen bastante a las catedrales alemanas;.

Asimismo, la fachada sudeste plasma de un modo bellísimo el estilo renacentista y, para más inri, la monumental fachada principal está llena de la fuerza del barroco.

Esta catedral gótica, de planta rectangular, es, además, la única en España de abolengo alemán por las bóvedas correspondientes a las capillas absidiales y a los dos primeros tramos. En las bellas crucerías estrelladas convive el racionalismo gótico con la sofisticada y lujosa estética del tiempo de los Reyes Católicos.

En las estrellas del último tramo, en torno a la rosa de la clave dorada, con vivos y graciosos colores se asoman rostros de papas, obispos, monjes… pero será la heráldica del cordero del Apocalipsis el símbolo más representado y repetido de la catedral, ya que hace alusión al escudo del Cabildo Catedral de Astorga.

Se empezó a construir en el año 1471 y en ella sobresalen sus dos torres gemelas, otra de las campanas y una más antigua restaurada que ofrecen la imagenmás representativa del exterior junto al característico color rojizo de la piedra.

La puerta central de la Catedral es enorme y una de las joyas escultóricas en piedra del arte moderno español. El vano de ingreso es trilobulado y está rodeado por columnas extraordinariamente decoradas.

Catedral de Astorga con el Palacio Episcopal de Gaudí en primer plano La Razón La Razón

Casi adyacente a la catedral se encuentra el Palacio Episcopal de Astorga, obra modernista del arquitecto Antoni Gaudí, formando ambos un armónico conjunto pese a las diferentes épocas en las que fueron construidos.

Los secretos de la catedral

Una Catedral dedicada a Santa María que en su interior esconde varios secretos, entre ellos sorprende por su elevación así como por su luminosidad. Además, en la fachada de los pies se puede contemplar el reloj de sol y luna, ingeniosa obra Bartolomé Hernández en el año 1800. Marca las 24 horas del día, según la esfera y las fases de luna.

Otro de los secretos que guarda con ahínco la Catedral de Astorga es algo que se revela cada año en un momento muy concreto y en un lugar muy especial. Se trata de un fenómeno que ocurre entre mediados de diciembre y principios de enero sobre el retablo mayor de la Seo, obra del escultor Gaspar Becerra en el siglo XVI, escultor de cámara de Felipe II y considerado como el Miguel Ánge español. Es una de las tallas más importantes de nuestro Renacimiento clasicista y considerada como la o cumbre del romanismo en España.

Un fenómeno de la naturaleza que no es otra cosa que un espectacular efecto de luz que ilumina entre esas fechas y a las cuatro de la tarde las representaciones de La Asunción y La Anunciación de la Virgen María, lo que pone de relieve la meticulosidad a la hora de trabajar y exponer su fe de los maestros de la época.

Retablo de la Capilla Mayor de la catedral de Astorga Catedral de Astorga La Razón

Las vidirieras de la catedral narran historias bíblicas y simbolismos ocultos que invitan a la reflexión sobre la espiritualidad y el misticismo, mientras que su criptas han despertado la cursiosidad de arqueólogos y visitantes por sus pasajes ocultos

Asimismo cada columna, arco y capitel de la Seo y sus detallas arquitectónicos guardan numerosos secretos que despiertan la imaginación de quienes los contemplan. Cada escultura y ornamente tiene un significado y un mensaje por lo que no están realizados al azar.

Otro de los datos que más llaman la atención de esta Catedral es que su construcción se prolongó durante más de dos siglos, del XV al XVIII, de ahí la mezcla de estilos arquitectónicos que coexisten en ella. En el interior sobresale también una cripta del siglo III situada en la base de la torre que es un tesoro oculto que pocos conocen.

También hay una escalera de caracol con 199 escalones que conduce a la torre desde donde se puede contemplar una vista espectacular de la ciudad maragata.