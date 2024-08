La portada románica con una iconografía única que sorprende al mundo desde un pequeño pueblo con dos habitantes

Castilla y León es una de las regiones más extensas de Europa que cuenta con una amplio y variado patrimonio cultural, sobre todo religioso y sacro, a lo largo de y ancho de su territorio, formado por 2.248 municipios, todos ellos con un legado espectacular y un rica historia detrás.

De hecho, no hay pueblo de esta Comunidad que no tenga al menos una pequeña ermita, iglesia o templo de cualquier estilo y época, que no deje indiferente a quien la visite.

En estas líneas de LA RAZÓN, queremos acercar esta vez uno de esos templos pequeños, ubicados en un pequeño pueblo también, donde apenas hay vida humana, pero de una belleza y singularidad sorprendentes.

Se trata de laubicada en la localidad burgalesa de Almendres, a escasos diez kilóemtros de Medina de Pomar en plena

Un municipio prácticamente abandonado desde el pasado siglo, durante el pasado siglo, que se sitúa en un vallejo enmarcado por sierras y a los pies del monte Santervás, que en su día estaba compuesto por dos municipios: Almendres el principal y San Cristóbal –hoy núcleo independiente llamado San Cristóbal de Almendres– el otro.

Un lugar, el actual, en el que viven dos personas durante todo el año, pero en el que sobresale un pequeño templo parroquial, pobre en construcción, en mampostería con refuerzo de sillares en esquinales y encintado de vanos, y de modestas ambiciones arquitectónicas.

Pero, sin embargo, lo que hace especial a este templo es su impresionante portada románica, una de las portadas más bellas, interesantes y desconocidas de todo el románico burgalés, protegida por un gran y rústico pórtico.

Iglesia de San Millán Abad de Almendres Románico Digital La razón

Una iglesia cuyo origen se sitúa en el siglo XII, , que está formada por una sencilla planta rectangular que conserva algunas decoraciones como vanos, torres y aleros. Y es que frente a la simplicidad y absoluta desornamentación de la cabecera, la nave del templo recibe una profusa decoración escultórica que se concentra en los canes de los aleros y, sobre todo, en la portada meridional.

La mencionada portada presenta tres arquivoltas profusamente decoradas con interesantes motivos iconográficos que, en su parte interna, van desde una serie de medallones de simbolismo mariano que para algunos investigadores podrían representar a los signos del Zodiaco, hasta representaciones de un hombre encadenado de gran tamaño pasado por dos Apóstoles, un fantástico animal alado y las figuras de tres estilizadas mujeres.

En la parte exterior de la arquivolta se pueden contemplar, exuberantes, una serie de monstruos con alas y de una cola más que enorme además de algunos entrelazados geométricos e incluso un gran ángel alado. Un guardapolvo serpenteante; cuatro capiteles y columnas; un alero sostenido por canecillos donde destaca una metopa con un relieve de Adán y Eva junto al árbol del Paraíso, representando el pecado original, completan la decoración de esta espectacular portada románica que no deja indiferente a nadie.

La de Almendres se puede entroncar con otras dos destacadas portadas del románico burgalés: las de Soto de Bureba y Bercedo, esta última también en Las Merindades.