Segovia enseña a disfrutar de la música clásica

La Fundación Don Juan de Borbón, adscrita al Ayuntamiento de Segovia, se prepara para un 2025 intenso en actividades, dirigidas a conmemorar los 50 primeros años de vida del Festival de Música de Segovia, hoy denominado MUSEG, que en sus orígenes era el Festival Internacional de Segovia.

Así, se ha organizado un interesante ciclo de conferencias bajo el título “El Arte de la Escucha’, para aprender a escuchar la música y apreciar sus distintos elementos, con la metodología “Musicosophia”, inventada por George Balan en el siglo XX.

"Se trata de una metodología que dota de herramientas para poder escuchar la música, apreciando detalles y elementos que de otra forma no se percibirían, permitiendo disfrutar de ella más ampliamente”, destaca Noelia Gómez, directora de la Fundación Don Juan de Borbón.

El ciclo, dirigido a todos los públicos, especialmente a personas que no tengan conocimientos musicales, incluye tres conferencias. La primera de ellas, el 30 de octubre, bajo el título “Bach: música para la eternidad”, acercará a los participantes a la figura de este compositor, músico y director de orquesta alemán del periodo barroco.

El 27 de noviembre, el protagonista de la charla será uno de los músicos más influyentes y destacados de la historia: Mozart, invitándonos a hacer “un viaje por su belleza”. El encargado de ofrecer ambas conferencias será Ángel Tomás Lázaro, amante de la música clásica y experto en la técnica ‘Musicosophia’.

“Paisajes sonoros en la Catedral de Segovia: cinco siglos de música”, es el título de la conferencia que impartirá, el 13 de noviembre, el director de orquesta, Ulises Illán, con la que la Fundación arranca el cincuenta aniversario del festival, pero también el 500 aniversario de la puesta de la primera piedra de la Catedral de Segovia y los 250 años de la consagración del Altar Mayor de este templo segoviano. En su charla, Illán no sólo hablará de estas efemérides, sino también de la importancia del Archivo Musical de Segovia, con el que la Fundación Don Juan de Borbón lleva años comprometido en su estudio e investigación, y de los Maestros de Capilla que pasaron por la Catedral.

Juan Carlos Monroy, concejal de Cultura del Consistorio segoviano, apunta que este ciclo de conferencias es un ejemplo de cómo la colaboración y el entendimiento entre lo público y lo privado ofrece un incremento cualitativo de la oferta cultural orientada al beneficio social de la ciudadanía, una idea en la que también ha incidido la directora de negocios de Caixabank, Sonia de Andrés, quien ha señalado que esta iniciativa es una muestra del compromiso de la entidad con el fomento de la cultura.

Todas las conferencias serán a las 17:30 horas en el Edificio All in one de Caixabank, en la avenida del Acueducto. La entrada es gratuita, aunque se necesita inscripción previa.

Programa

30 octubre:

BACH: Música para la eternidad.

Musicoshopia: aprende a escuchar música

Expone: Ángel Tomás Lázaro.

Inscripción aquí:

13 Noviembre:

Paisajes sonoros en la Catedral de Segovia: cinco siglos de música.

Un recorrido por la evolución musical de Segovia a través de los sonidos de su Catedral.

Expone: Ulises Illán.

Inscripción aquí:

27 Noviembre

Mozart: un viaje por su belleza.

Musicoshopia. aprende a escuchar música

Expone: Ángel Tomás Lázaro.

Inscripción aquí: